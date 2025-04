Nie wszystkie pary decydują się na kontynuację zabawy weselnej w postaci poprawin, jednak nadal jest to chętnie kontynuowana tradycja. Główną zasadą tego typu imprezy jest zabawa, w swobodnej atmosferze. Często to także pierwsza okazja do spokojnej zabawy dla pary młodej, która już nie musi martwić się o to, by wszystko udało się idealnie według planu!

Reklama

Dlatego poprawiny często przypominają wesołą, rodzinną imprezę, na której jedyną zasadą jest dobra zabawa, bez zamartwiania się o szczegóły organizacyjne.

Stroje pary młodej mogą, ale nie muszą być bardzo eleganckie. Można postawić na luźny, wręcz imprezowy look, szpilki zamienić na baleriny, a krawat odwiesić do szafy! Wszystko zależy tak naprawdę od charakteru poprawin. Podpowiadamy, jaką suknię wybrać, uwzględniając właśnie konwencję zabawy!

Suknia na poprawiny - jaką kreację wybrać w zależności od ich charakteru?

Organizacja poprawin nie rządzi się żadnymi, ściśle określonymi prawami. To daje młodym pełną swobodę! Poprawiny można zorganizować na kilka sposobów.

Suknia na poprawiny w stylu "Powtórka z wesela"

Gdy poprawiny obywają się w tej samej sali, w której przyjęcie weselne i do tańca przygrywa zespół, suknia nie może być za skromna. Szczególnie, jeśli zaproszone koleżanki planują wystąpić w balowych kreacjach, panna młoda musi się wyróżniać. Suknia nie musi być koniecznie w białym/kremowym kolorze. Ważne, żeby była wygodna i podkreślała urodę panny młodej.

Ile naprawdę kosztuje organizacja ślubu i wesela na 100 osób?

Suknia na poprawiny w plenerze

Jeśli poprawiny odbywają się plenerze – obiad w ogrodzie, grill, wycieczka statkiem itp., świetnym wyborem będzie krótka, zwiewna sukienka. Suknie odcinane pod biustem świetnie ukryją powiększony całonocnym jedzeniem brzuch.

Sukienki na ramiączkach sprawią, że panna młoda będzie wyglądać dziewczęco. Aby suknia nie wyglądała jak typowa, letnia sukienka, dobrze wybrać jasny kolor. Biel lub krem sukni zwróci uwagę wszystkich i wyróżni pannę młodą. Do takiego miejsca i stroju pięknie komponuje się duży kapelusz, który jednocześnie chroni przed słońcem i dodaje szyku i elegancji.

Suknia na poprawiny... a może spodnie?



Nigdzie nie jest powiedziane, że panna młoda musi wystąpić w sukni. Ciekawie skrojony garnitur będzie oryginalnym pomysłem na ubiór w dniu poprawin. Warto wybrać jasny kolor materiału, aby zatrzeć typowo biurowy charakter garnituru. Miłym akcentem będzie też duży dekolt i długie, błyszczące kolczyki oraz zdobione błyskotkami sandałki na obcasie.

Sukienka na poprawiny dla panny młodej - co najlepiej na siebie założyć?

Wiele butików ślubnych ma w swojej ofercie suknie przeznaczone na poprawiny. Są to raczej bogato zdobione suknie, które świetnie pasują do tradycyjnych poprawin. Jeśli poszukujemy czegoś oryginalnego, można zlecić uszycie sukienki. Krój, fason i kolor będą zależały tylko od gustu panny młodej.

Reklama

Czytaj także:

120 niekwestionowanych hitów na wesele, przy których każdy będzie się świetnie bawił!

Najmodniejsze i najpiękniejsze fryzury na wesele! (zdjęcia)