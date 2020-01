Skrzydłokwiat – wymagania, pielęgnacja, odmiany

fot. Adobe Stock

Skrzydłokwiat nie jest odporny na mróz, szkodzi mu wychłodzenie zimą przy otwartym oknie. Poza tym nie ma zbyt wielu wymagań. Toleruje ziemię uniwersalną i nie trzeba też zbyt obficie go nawozić.

Gdy bujnie rośnie, wyłapuje z powietrza toksyczne substancje. Jest to też idealny kwiat na prezent, bo dekoracyjne są zarówno liście jak i kwiaty.

Na skróty:

Skrzydłokwiat - idealne stanowisko

Optymalnym stanowiskiem dla skrzydłokwiatu jest półcień, lubi światło rozproszone, jeśli doniczka stoi na słonecznym parapecie, warto opuścić roletę.

Skrzydłokwiat można jednak uprawiać także w mieszkaniach, w których jest ciemno - doskonale sobie radzi, ale... nie kwitnie.

Skrzydłokwiat - podlewanie

Skrzydłokwiat podlewaj 2 - 3 razy w tygodniu, zimą rzadziej. Dbaj o to, by ziemia w doniczce była stale lekko wilgotna, ale nie mokra. Skrzydłokwiat lubi spryskiwanie liści wodą - zraszaj je wodą przegotowaną lub filtrowaną, unikniesz w ten sposób białych plam.

Najczęściej popełnianym błędem w pielęgnacji skrzydłokwiatu jest jego przelanie (korzenie zaczynają gnić), rzadziej, aczkolwiek zdarza się przesuszenie rośliny. Stare i zniszczone liście warto regularnie przycinać.

Skrzydłokwiat - nawożenie

Skrzydłokwiat nawozimy wyłącznie w okresie kwitnienia (z reguły od marca do września) co 7 dni, ale koniecznie sprawdź co zaleca producent nawozu.

Możesz zastosować gotowy nawóz do roślin zielonych, jeśli natomiast roślina ma problem z wytworzeniem kwiatów, zastosuj nawóz do roślin doniczkowych kwitnących.

Skrzydłokwiat lubi też domowy nawóz w postaci fusów z kawy.

Skrzydłokwiat przesadzamy wtedy, gdy ma za ciasną doniczkę. Warto stosować ziemię próchniczą z dodatkiem torfu. Przy okazji przesadzania skrzydłokwiatu warto rozdzielić bryłę korzeniową - w ten sposób najłatwiej rozmnożyć roślinę.

Przesadzanie kwiatów doniczkowych najlepiej zaplanować na wiosnę.

Skrzydłokwiat występuje w 49 gatunkach, zazwyczaj kwitnie na biało, są też takie, których kwiaty wybarwiają się na zielono.

Wszystkie gatunki są podobne, ale różnią się wielkością. Maluchy dorastają do kilkunastu centymetrów. To np. Cissy, Yess. Ale nie brakuje średnich (ok. 40 cm wysokości) a nawet olbrzymów (70 – 150 cm).

Kwiaty są białe, niekiedy lekko zielenieją. Są trwałe, utrzymują się na roślinie 2 -3 miesiące. Jedna z odmian (Mauna Loa) ma kwiaty pachnące o poranku.

Do najbardziej znanych należy skrzydłokwiat Wallisa, który jest jedną z najpopularniejszych roślin doniczkowych.

Skrzydłokwiat to kwiat o niezwykle cennych właściwościach, mianowicie oczyszcza powietrze. Usuwa szkodliwe cząsteczki:

formaldehydu,

benzenu,

trichloroetylenu,

acetonu.

Skrzydłokwiat działa jak naturalny oczyszczacz powietrza, ale... go nie zastępuje. Ilość środków czyszczących, których używamy w domu jest zbyt duża, by rośliny mogły wyłapać wszystkie szkodliwe związki chemiczne.

Warto wiedzieć, że skrzydłokwiat jest rośliną trującą - nie stawiaj go w miejscu, do którego łatwy dostęp mają dzieci lub zwierzęta domowe.

