Golteria rozesłana, choć kwitnie latem, najpiękniejsza jest w okresie od października aż do końca zimy - wtedy wypuszcza duże, żywoczerwone owoce (jagody). Stanowią one prawdziwy przysmak dla dzikich ptaków, więc możesz śmiało pozwolić im na małe szabrowanie. Owoce golterii nie są trujące. Zobacz, jak ją uprawiać i pielęgnować, aby przez całą zimę prezentowała się pięknie.

Golteria rozesłana (gaultheria procumbens) nazywana jest zimową księżniczką. W wielu regionach stawiana jest na równi z gwiazdą betlejemską lub amarylisem, jeśli chodzi o świąteczne dekoracje. To niewielka, wieloletnia i zimozielona krzewinka, która charakteryzuje się dość wolnym tempem wzrostu. Jej maksymalna wysokość to ok. 20 cm, ale lubi za to płożyć się po ziemi.

W okresie od lipca do sierpnia wypuszcza ozdobne, niewielkie kwiaty, jednak to nie one są jej "klejnotem koronnym". W październiku ciemnozielone, błyszczące liście przebarwiają się na czerwone, a golteria wypuszcza duże, okrągłe, żywoczerwone jagody. Całość pięknie prezentuje się pod śniegową pierzynką.

Golteria nadaje się do sadzenia w donicach i skrzyniach, a także na skalniakach. Możesz także uprawiać ją bezpośrednio w gruncie. Ze względu na swoje wizualne zimowe walory często jest wykorzystywana jako dekoracja cmentarzy. Można ją także z powodzeniem trzymać w domu, traktując jako świąteczną ozdobę okna. Jej ogromną zaletą jest duża odporność na choroby i ataki szkodników.

fot. Golteria rozesłana jest piękną zimową dekoracją/Adobe Stock, Natalia Greeske

Golteria należy do rodziny wrzosowatych, więc będzie mieć podobne wymagania co do gleby czy stanowiska. Lubi przede wszystkim lekkie i przepuszczalne podłoże o kwaśnym odczynie - najlepiej wykorzystać podłoże do wrzosów albo zasilać roślinę wodą z niewielką ilością soku z cytryny. Gleba musi być także bogata w składniki odżywcze, dlatego dobrze jest mieszać ją z torfem lub kompostem.

Gleba musi być stale umiarkowanie wilgotna. Golteria nie przepada ani za przelewaniem, ani za przesuszeniem. Preferuje stanowiska półcieniste, osłonięte od wiatru i bezpośredniego, mocnego nasłonecznienia. Dobrze też przyjmie się w miejscach zacienionych. Jest mrozoodporna, więc nie wymaga otulania na zimę. Możesz jedynie przykryć podłoże gałązkami na zimę, ale tak, aby nie utrudniać sobie podlewania, a roślinie wzrostu.

W okresie od wiosny do jesieni warto regularnie zasilać golterię nawozem bezwapniowym. To ważne, aby nie zmienić odczynu gleby na zasadowy lub neutralny - w takim podłożu roślina nie da sobie rady. Nawozić warto co dwa tygodnie.

Golteria nie wymaga przycinania, musisz jedynie na bieżąco usuwać suche pędy oraz przekwitłe kwiaty. Jeśli zauważysz także chore pędy, usuń je tuż przy gruncie, aby roślina mogła lepiej się rozwijać.

Golteria rozesłana: jak gęsto sadzić?

Golteria to roślina o dość wolnym tempie wzrostu, która nie potrzebuje zbyt dużo miejsca. Dlatego śmiało możesz sadzić ją w gęstych kępach, zostawiając jedynie niewielką ilość przerwy pomiędzy kolejnymi sadzonkami. Pamiętaj, aby szyjka bryły korzeniowej była na linii z gruntem, nie zasypuj jej. Golteria powinna być wsadzona do ziemi na głębokość ok. 30 cm.

Golteria jest rośliną mrozoodporną, więc z powodzeniem może zimować w gruncie, zarówno w ogrodzie, jak i w donicy postawionej na balkonie czy przed domem. Nie ma potrzeby przykrywania jej agrowłókniną. Jeśli jednak zima jest bezśnieżna i raczej sucha, możesz lekko otulić podłoże i szyjkę golterii, aby zachować odpowiedni poziom wilgoci. Pamiętaj też o regularnym podlewaniu.

fot. Golteria rozesłana: sadzonki/Adobe Stock, Alesia Berlezova

Golterię łatwo rozmnożysz poprzez sadzonki wierzchołkowe. Najlepiej szczepić ją na przełomie wiosny i lata. Młode pędy obetnij i przełóż do niewielkiego pojemnika z ziemią. Najlepiej, jeśli będzie to mieszanka podłoża do wrzosów, torfu oraz piasku. Wsadź pęd, lekko podlej (najlepiej wodą z atomizera), a następnie zostaw roślinkę na kilka tygodni.

W tym czasie powinna się dobrze ukorzenić i będzie gotowa do przesadzenia do docelowej donicy albo gruntu.

Golterię rozesłaną dostaniesz przede wszystkim w hurtowniach kwiatowych oraz sklepach internetowych. Dostępne są różne rozmiary sadzonek, stąd też ceny dość mocno się wahają. Za dwuletnią roślinę zapłacisz mniej więcej 15-20 złotych. Niskie, młode krzewinki to koszt ok. 10 złotych.

Możesz także znaleźć różne odmiany golterii na targach kwiatowych, organizowanych w większych miastach raz lub dwa razy w roku.

