Skrzydłokwiat to roślina doniczkowa o sporych wymaganiach. Bardzo łatwo ją przelać, przesuszyć albo przygotować zbyt zbite, nieprzepuszczalne podłoże. Jeśli jednak wiesz, jak go pielęgnować i czym zasilać, będzie pięknie kwitł przez wiele miesięcy. Oto sposoby na domowe nawożenie tego wymagającego przystojniaka.

Żelatyna to bogate źródło azotu, który roślinom niezbędny jest do prawidłowego i zdrowego wzrostu. Jest to jeden z najpopularniejszych składników nawozów sklepowych. Aby przygotować domową odżywkę do skrzydłokwiatu, wymieszaj łyżeczkę żelatyny w litrze ciepłej wody. Proszek musi bardzo dobrze się rozpuścić.

Jeszcze ciepłym (ale absolutnie nie gorącym) roztworem podlej skrzydłokwiat. Taki nawóz stosuj raz na 2-3 tygodnie, szczególnie w sytuacji, kiedy roślina wyraźnie zaczyna marnieć. Azotowa odżywka, którą możesz przygotować w domu, to także gnojówka z pokrzywy. Raz w miesiącu możesz nią podlewać także skrzydłokwiat.

fot. Domowy nawóz do skrzydłokwiatu/Adobe Stock, Francesco

Drożdże to bardzo popularny naturalny nawóz do roślin. Możesz je stosować praktycznie do wszystkich kwiatów w domu i ogrodzie. Nie tylko odżywia je, ale także chroni przed atakami szkodników i może pomóc uporać się np. z ziemiórkami w kwiatach. Drożdże to bogate źródło witamin z grupy B, które odżywiają roślinę i wspierają wzrost nowych kwiatostanów. Skrzydłokwiat lubi naturalny nawóz na bazie tego składnika - możesz wykorzystać go do podlewania lub do oprysków.

Aby zrobić domowy nawóz z drożdży, krusz kostkę do wysokiego naczynia i zasyp szklanką cukru. Odstaw na ok. 2 godziny w ciepłe miejsce, a następnie zalej całość 10 litrami wody i odstaw jeszcze na kilka minut. Jeśli potrzebujesz mniej, proporcjonalnie zmniejsz ilość składników. Tak przygotowaną mieszanką podlewaj skrzydłokwiat co 2 tygodnie

Domowy nawóz z fusów kawy sprawdzi się nie tylko jako odżywka dla skrzydłokwiatu, ale także wielu innych domowych i ogrodowych roślin. Fusy z kawy, zamiast do kosza czy pojemnika na bioodpady, wrzucaj do pudełka, a następnie mieszać kilka łyżek z litrem wody.

Taka mieszanka sprawdzi się nawet do regularnego podlewania. Fusy z kawy możesz także położyć na wierzch podłoża albo wymieszać z ziemią podczas przesadzania. Zawierają one magnez, potas oraz fosfor, dzięki czemu roślina kwitnie naprawdę obficie.

fot. Najlepszy domowy nawóz dla skrzydłokwiatu z fusów kawy/Adobe Stock, Svitlana

Soda oczyszczona skutecznie radzi sobie ze szkodnikami, które niestety bardzo lubią wizytować w skrzydłokwiatach. Aby przygotować naturalny nawóz, wymieszaj łyżeczkę sody w litrze letniej wody, a następnie podlej tą mieszanką swoje rośliny.

Soda ma odczyn mocno zasadowy, dlatego nie stosuj jej do kwiatów kwaśnolubnych. Do podlewania wykorzystuj ją raz na 2-3 tygodnie.

Skrzydłokwiat to popularna roślina o dużych wymaganiach. Lubi wilgotną glebę, ale zdecydowanie nie toleruje nadmiaru wody. Dlatego musi mieć przepuszczalne podłoże oraz podstawkę i dobry system odprowadzania wilgoci.

W sezonie letnim podlewaj go mniej więcej co 3 dni, natomiast zimą wystarczy jedynie raz w tygodniu. Pamiętaj także o regularnym zraszaniu liści.

