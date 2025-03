Kapusta ozdobna (Brassica oleracea) to wyjątkowa roślina, która zyskuje coraz większą popularność w polskich ogrodach, na tarasach i balkonach. Jej dekoracyjne liście w żywych barwach są doskonałą ozdobą w okresie, gdy większość roślin już przekwitła. Sprawdź, jak ją uprawiać.

Kapusta ozdobna to odmiana jadalnej kapusty, ale jej główną zaletą nie są jadalne główki, tylko piękne, kolorowe liście. Roślina ta występuje w różnych kształtach i kolorach – od zielonego, przez odcienie bieli, różu, fioletu, po głęboki purpurowy.

Jej liście mogą być gładkie lub karbowane. Osiąga zazwyczaj wysokość od 20 do 40 cm i doskonale sprawdza się zarówno w ogrodowych rabatach, jak i w donicach na tarasach czy balkonach.

Kapusta ozdobna jest rośliną dwuletnią, ale najczęściej uprawia się ją jako jednoroczną, ze względu na walory estetyczne widoczne głównie w pierwszym roku. Roślina ta doskonale znosi niskie temperatury, co czyni ją idealnym wyborem do jesiennej uprawy. W miarę spadku temperatury kolory liści kapusty stają się bardziej intensywne, co sprawia, że wygląda jeszcze efektowniej późną jesienią.

Dzięki swojej odporności na przymrozki stanowi atrakcyjny element dekoracyjny aż do zimy, wytrzymuje temperatury nawet do -10 stopni.

Czy kapusta ozdobna jest jadalna?

Kapusta ozdobna jest odmianą kapusty jadalnej, więc teoretycznie można ją spożywać. Jej liście są jednak znacznie bardziej gorzkie niż w przypadku tradycyjnych odmian uprawnych. Z tego powodu kapusta ozdobna nie jest popularna w kuchni, a raczej pełni funkcję dekoracyjną. Jeśli jednak zdecydujemy się na jej spożycie, najlepiej wykorzystać młode liście w sałatkach lub do dekoracji potraw.

Kapusta ozdobna w doniczce a zima

Chociaż kapusta ozdobna jest odporna na chłody, to w trakcie zimy jej liście mogą stracić intensywne kolory, a przy bardzo niskich temperaturach roślina może zamierać. Nie oznacza to jednak, że musi zostać usunięta z ogrodu od razu - nawet przy blednących liściach, może wciąż dodawać uroku zimowym kompozycjom, szczególnie w łagodniejszych warunkach klimatycznych.

fot. Kapusta ozdobna to piękna dekoracja jesiennego ogrodu/Adobe Stock, vikakurylo81

Kapusta ozdobna to roślina, która świetnie sprawdzi się uprawiana w doniczkach. Pojemnik może być traktowany jako miejsce rozsadu, chwilowy pojemnik lub stałe miejsce zasadzenia. Nie jest trudna w uprawie, niemniej jednak warto zapewnić jej odpowiednie warunki.

Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, choć poradzi sobie również w półcieniu. Im więcej słońca, tym intensywniejsze będą kolory jej liści. Kapusta ozdobna preferuje żyzne, przepuszczalne i lekko kwaśne gleby. Przed sadzeniem warto wzbogacić glebę kompostem lub nawozem organicznym.

Roślina wymaga regularnego podlewania, zwłaszcza w okresie wzrostu. Gleba powinna być wilgotna, ale nie przelana. Zbyt suche podłoże może spowodować, że roślina zacznie tracić kolor i osłabi się. Z drugiej strony, przelanie może prowadzić do gnicia korzeni i liści przy gruncie.

Warto też regularnie zasilać roślinę nawozem uniwersalnym lub dedykowanym do roślin ozdobnych, aby wspomóc jej wzrost i utrzymać intensywne barwy.

Kapusta ozdobna ma szerokie zastosowanie w aranżacjach ogrodowych oraz w dekoracji balkonów i tarasów. Jej różnorodne formy i kolory sprawiają, że można ją wykorzystywać na wiele sposobów. Świetnym rozwiązaniem są m.in.:

rabaty ogrodowe : kapusta ozdobna świetnie sprawdzi się w kompozycjach z innymi jesiennymi roślinami. Można ją sadzić na obrzeżach rabat, w sąsiedztwie chryzantem, wrzosów czy traw ozdobnych, tworząc kolorowe jesienne aranżacje.

: kapusta ozdobna świetnie sprawdzi się w kompozycjach z innymi jesiennymi roślinami. Można ją sadzić na obrzeżach rabat, w sąsiedztwie chryzantem, wrzosów czy traw ozdobnych, tworząc kolorowe jesienne aranżacje. donice i pojemniki : dzięki swoim niewielkim rozmiarom kapusta ozdobna doskonale nadaje się do uprawy w donicach. Można ją łączyć z innymi roślinami w pojemnikach na tarasach, balkonach czy przy wejściu do domu.

: dzięki swoim niewielkim rozmiarom kapusta ozdobna doskonale nadaje się do uprawy w donicach. Można ją łączyć z innymi roślinami w pojemnikach na tarasach, balkonach czy przy wejściu do domu. kompozycje florystyczne : kapustę ozdobną można również wykorzystać w bukietach i kompozycjach florystycznych. Jej piękne liście stanowią ciekawy element dekoracyjny, który dodaje bukietom nietypowego wyglądu.

: kapustę ozdobną można również wykorzystać w bukietach i kompozycjach florystycznych. Jej piękne liście stanowią ciekawy element dekoracyjny, który dodaje bukietom nietypowego wyglądu. dekoracje na schodach : ustawiając donice z kapustą ozdobną na schodach, można uzyskać przyjemny, kolorowy efekt powitania gości. Kilka warstw roślin o różnych kolorach i teksturach sprawi, że schody lub wejście do domu będą wyglądać przytulnie i stylowo.

: ustawiając donice z kapustą ozdobną na schodach, można uzyskać przyjemny, kolorowy efekt powitania gości. Kilka warstw roślin o różnych kolorach i teksturach sprawi, że schody lub wejście do domu będą wyglądać przytulnie i stylowo. dekoracje stołu : cięta kapusta ozdobna może być pięknym dodatkiem do dekoracji stołu podczas przyjęć lub świąt. Wysokie szklane wazony świetnie eksponują jej liście. Możesz też umieścić pojedyncze główki kapusty w małych szklanych pojemnikach, wokół których ułożysz świeczki czy suszone liście.

: cięta kapusta ozdobna może być pięknym dodatkiem do dekoracji stołu podczas przyjęć lub świąt. Wysokie szklane wazony świetnie eksponują jej liście. Możesz też umieścić pojedyncze główki kapusty w małych szklanych pojemnikach, wokół których ułożysz świeczki czy suszone liście. wieniec na drzwi: możesz stworzyć wieniec na bazie gałęzi sosny, świerku lub wierzby, do którego przyczepisz kapustę ozdobną. Użyj drutu florystycznego, aby mocno przymocować roślinę do wieńca, a następnie udekoruj kompozycję dodatkami, takimi jak suszone kwiaty, gałązki jarzębiny, wstążki czy szyszki.

fot. Aranżacja kapusty ozdobnej w ogrodzie/Adobe Stock, Lena Lir

Jest to wdzięczna w uprawie roślina, która nie ma specjalnych wymagań, utrudniających jej rozrost. Podłoże powinno być przepuszczalne, luźne oraz umiarkowanie wilgotne, co zapewni jędrność podczas powstawania nowych liści.

Nasiona powinny być dobrej jakości, kupowane od sprawdzonego dostawcy, bez ryzyka przenoszenia chorób. Wysiew koniecznie zrób wczesną wiosną – możesz wsypać nasiona do niewielkiego pojemnika w pomieszczeniu lub na rozsadnik.

Dopiero od drugiej połowy maja przystępuj do rozsady kapusty w miejsce, w którym będzie na stałe. Zapewnij jej dobrze nasłonecznione stanowisko, które pozwoli na odpowiednie wybarwienie liści.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 03.11.2019.

