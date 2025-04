Kwiaty doniczkowe, które są mało wymagające, rosną dobrze niemal w każdych warunkach: nie wymagają wyśrubowanych zasad pielęgnacji, nawożenia, przesadzania czy nasłonecznienia. Takie rośliny zniosą przeciągi, przegrzanie, niedobór i nadmiar wilgoci w powietrzu. Poznaj te ciekawe, mało wymagające kwiaty.

Choć są to rośliny mało wymagające, potrzebują jednak pielęgnacji i opieki. Nie musisz chuchać na nie i dmuchać, ale pamiętaj o tym, aby regularnie je podlewać i sprawdzać, czy liście nie są chore. O czym warto pamiętać.

Podlewanie - Oszczędne, by ziemia była lekko wilgotna. Rośliny o skórzastych zielonych liściach, czyli scindapsusa, aglaonemę, dracenę, fikusa, podlewa się latem raz w tygodniu (dopiero, gdy ziemia zaczyna podsychać), a zimą jeszcze rzadziej. Sukulenty (np. grubosz) potrzebują jeszcze mniej wody. Latem wystarczy je podlać najwyżej raz na dwa tygodnie, (dopiero wtedy, gdy powierzchnia ziemi jest sucha), a zimą prawie wcale. Gatunki te lepiej radzą sobie z brakiem wody niż z jej nadmiarem.

Dokarmianie - Tylko raz w roku, wiosną, wystarczy je zasilić nawozem długo działającym.

Przesadzanie - Zrób to, gdy korzenie przerosną doniczkę. Młode rośliny trzeba przesadzać co roku, starsze co 2-3 lata. Dorodnym okazom wystarczy wiosną dosypać świeżego podłoża.

Usuwanie kurzu - Rób to przy okazji sprzątania. Liście kwiatów doniczkowych domowych przetrzyj wilgotną ściereczką lub umyj pod prysznicem (wówczas jednak należy osłonić doniczkę folią, by nie zalać ziemi). Scindapsusa można odświeżać za pomocą preparatów nabłyszczających.

Tej rośliny łatwo się nie pozbędziesz: zamiokulkas w uprawie i w utrzymaniu cechuje bezproblemowość. Wykazuje wysoką tolerancję na niekorzystne warunki, ba, nawet na błędy w uprawie. Zamiokulkas lubi półcień, ale toleruje ciemne pomieszczenia, byle temperatura w nich oscylowała wokół 20°C. Jest to roślina, która nie wymaga podlewania szczególnie często.

Nadmierna ilość wody powoduje gnicie korzeni i obumieranie całej rośliny. Raz na 2 tygodnie warto dodatkowo stosować płynny nawóz, choć nie jest to niezbędne. Przesadzanie można zaplanować raz na kilka lat - dopiero wtedy, gdy zamiokulkas nie mieści się w doniczce.

Zamiokulkas będzie idealny dla osób lubiących mało wymagające rośliny doniczkowe, które są przy tym intensywnie zielone i niebagatelnych rozmiarów: to piękna dekoracyjna roślina domowa, która naprawdę potrafi się rozrosnąć.

fot. Niewymagające kwiaty doniczkowe: zamiokulkas/Adobe Stock, Julia

Dracena obrzeżona (dracaena marginata) to jeden z piękniejszych okazów mało wymagających kwiatów doniczkowych: ma dekoracyjne, cienkie liście, nie rozgałęzia się i rośnie wolno, więc jest idealna do małych mieszkań. Znosi słabe nasłonecznienie, ale może stać też w bardzo jasnym miejscu. Nie lubi jednak bezpośredniego słońca - delikatnie liście mogą się wówczas uszkodzić.

Woli przesuszenie niż nadmiar wody, ale lepiej trzymać ziemię stale wilgotną. Dracena lubi gubić liście, kiedy coś jej nie pasuje. Po tym też łatwo sprawdzisz, że robisz coś źle - ta roślina dość szybko reaguje. Dracena będzie idealna dla właścicieli małych, słabo doświetlonych mieszkań.

fot. Niewymagające kwiaty doniczkowe: dracena/Adobe Stock, adam

Ta roślina domowa zazwyczaj rośnie max. do 120 cm. Kiedyś aglaonema uchodziła za kwiat doniczkowy domowy trudny w uprawie, ale jej nowe odmiany nie sprawiają kłopotów. Odmiany o srebrzystych lub białych liściach, które osiągają długość około 20 cm i są zebrane w gęste kępy, bywają bardziej wymagające względem warunków domowych.

Do ciemnych miejsc lepiej nadają się mało wymagające aglaonemy o intensywnie zielonych liściach. Odmiany o jasnych liściach potrzebują więcej światła. Pamiętaj jednak, że jeśli będzie go za dużo, roślina może ulec poparzeniu.

Aglaonemala będzie dobrym wyborem dla właścicieli ciepłych domów i mieszkań z rozróżnieniem na nasłonecznienie: do jasnych pokojów odmiany srebrzyste („Silver Queen”, „Silver Bay”), a do ciemnych pomieszczeń te zielone z białymi cętkami („Red Cochin”, „Legacy”). Uwaga na jej toksyczny sok - właściciele zwierząt i rodzice małych dzieci powinni mieć się na baczności.

fot. Niewymagające kwiaty doniczkowe: aglaonema/Adobe Stock, Firn

S​cindapsus to ciekawa i mało wymagająca roślina, idealna jeśli nie masz ręki do roślin. Sercowate, jasnozielone listki z białymi plamkami to często spotykana w domach mało wymagająca roślina doniczkowa, czyli scindapsus. Jest kwiatem doniczkowym pnącym, a wielu kojarzy się z domowym bluszczem. Pędy kilkuletniego okazu dochodzą nawet do 5 m długości. Także i liście osiągają imponujące rozmiary. Natomiast młody scindapsus ma niewielkie liście.

To domowe pnącze najładniej wygląda i dobrze rośnie owinięte na podpórkę z włóknem kokosowym. Nawet jeśli stare liście opadną, co często się dzieje, ogołocone pędy scindapsusa zostają zakryte nowymi liśćmi i roślina nie traci na urodzie. Scindapsus należy do kwiatów doniczkowych cieniolubnych.

S​cindapsus będzie dobrym wyborem dla osób, które chcą uatrakcyjnić np. łazienkę czy ślepą kuchnię rośliną doniczkową - scindapsus dzielnie znosi brak światła.

fot. Niewymagające kwiaty doniczkowe: scindapsus/Adobe Stock, epeters

Ten kwiat doniczkowy potrafi uzyskać do 1 m wysokości. Ma dekoracyjne, mięsiste liście, a latem wypuszcza jaskrawe kwiaty. Grubosz to roślina modna i łatwa w utrzymaniu. Lubi temperaturę pokojową: może jej zaszkodzić jedynie zbyt duże nasłonecznienie, ale wtedy warto pamiętać o częstszym podlewaniu.

Lubi umiarkowane podlewanie, ale zniesie niewielkie przesuszenie. Nie obraża się na rzadkie podlewanie. Grubosz, czyli drzewko szczęścia, będzie idealne dla właścicieli chłodnych mieszkań, którzy stawiają kwiaty w półcieniu.

fot. Niewymagające kwiaty doniczkowe: grubosz, czyli drzewko szczęścia/Adobe Stock, しょこまろん

Oplątwa należy do rodziny roślin, które nie potrzebują ziemi. Jest to roślina niespotykana i bardzo oryginalna, podobnie jak jej usposobienie: nie potrzebuje doniczki, podlewania czy nawożenia. Tillandsia to kwiat mało wymagający, ale bardzo lubi światło i w tym celu potrafi oplatać gałęzie drzew czy inne rośliny.

Potrzebuje także dużo wilgoci, więc warto mieć pod ręką spryskiwacz. Raz na 3 tygodnie można ją zostawić w naczyniu z wodą, by nabrała potrzebną ilość na tzw. przetrwanie. Poza tym wszystkie składniki potrzebne do życia bierze dosłownie z powietrza. Świetnie sprawdzi się u osób zabieganych, zapominalskich, lubiących oryginalne rośliny.

fot. Niewymagające kwiaty doniczkowe: tillandsia (oplątwa)/Adobe Stock, SUPREEYA-ANON

Aloes posiada cenne właściwości lecznicze i lista jego zastosowań jest nieskończenie długa. Sztywne, mięsiste, ząbkowane na brzegach liście, zawierają w sobie miąższ bogaty m.in. w witaminy (A, C, E i z grupy B), sole mineralne (np. potas, wapń, magnez, fosfor, siarkę, miedź).

Jest to roślina doniczkowa łatwa w utrzymaniu, ale wiele osób zadaje sobie pytanie jak dbać o aloes, by uzyskał pokaźne rozmiary. Warto pamiętać, że aloes nie lubi dużej ilości wody i woli raczej zmagać się z suszą, niż z nadmierną wilgocią. Największym problemem jest niedobór światła, najczęściej zimą. Będzie dobrą rośliną dla fanów sukulentów oraz praktycznych roślin, właścicieli mieszkań lub domów z przynajmniej jednym, dobrze doświetlonym miejscem.

fot. Niewymagające kwiaty doniczkowe: aloes/Adobe Stock, gabriela

Sansewieria, inaczej wężownica lub język teściowej, jest odporna dosłownie na wszystko. Ma długie, sztywne liście, często w ozdobne paski. Nie przeszkadza jej suche i zanieczyszczone powietrze, brak wody, nadmiar słońca, zbyt ciasna doniczka. Nawet lepiej rośnie gdy jest jej za ciasno. Często zdarzają się okazy mające 30 i więcej lat. Będzie dobra dla każdego, kto chce zacząć przygodę z uprawą kwiatów.

fot. Niewymagające kwiaty doniczkowe: sansewieria/Adobe Stock, Inna

Pierwotnie opublikowany 20.06.2018.

