Kalanchoe, inaczej żyworódka, to w zasadzie sukulent, który swoje korzenie ma w Afryce i na Madagaskarze. Te, które możesz kupić w sklepach i marketach, często kwitną przez cały rok (ze względu na szklarnianą uprawę). Najczęściej jednak kalanchoe kwitnie pod koniec jesieni i zimą. Jak o nią dbać?

Najpopularniejszą odmianą kalanchoe, dostępną w większości sklepów, hurtowni i kwiaciarni, jest kalanchoe blossfeldiana - może mieć żółte, różowe, czerwone, pomarańczowe lub wielobarwne kwiaty. Piękne, dekoracyjne liście są ozdobą przez cały rok. Roślina w domowych warunkach osiąga ok. 30 cm wysokości. Ogólnie kalanchoe występuje w ok. 200 odmianach.

Kalanchoe może kwitnąć przez cały rok, ale ma dość osobliwy warunek: najbardziej lubi, kiedy dzień nie trwa więcej, niż 10 godzin. Stąd najobficiej kwitnie od listopada do lutego. Pozostałe, często spotykane odmiany kalanchoe, to:

żyworódka Daigremonta (kalanchoe daigremontiana),

żyworódka pierzasta (kalanchoe pinnata),

żyworódka wiechowata (kalanchoe thyrsiflora),

żyworódka omszona (kalanchoe tomentosa),

żyworódka wąskolistna (kalanchoe delagoensis).

Oprócz tego sporo jest odmian hodowlanych, które różnią się od siebie głównie kolorem kwiatów, za to nieznacznie kształtem. Są to np. odmiany:

meru (jasnoróżowe kwiaty),

cher (żywoczerwone kwiaty),

casablanca (miniaturka z białymi kwiatami),

klabat (żółto-pomarańczowe kwiaty),

bisset (łososiowe kwiaty).

fot. Kalanchoe: odmiany/Adobe Stock, Martina

Kalanchoe kwitnie przez wiele miesięcy, a w pozostałym czasie zdobi mieszkanie pięknymi, dekoracyjnymi liśćmi. Jest to roślina dobra dla początkujących, niemniej jednak warto wiedzieć, jakie ma wymagania.

Gdzie postawić kalanchoe?

Kalanchoe należy do roślin mało wymagających i stosunkowo łatwych w uprawie. Musisz jedynie zapewnić jej ciepło i dużą ilość światła. Jest to roślina pochodzenia afrykańskiego, dlatego potrzebuje słonecznego stanowiska, szczególnie w miesiącach zimowych.

Najlepiej będzie czuła się na parapecie przy oknie południowym lub południowo-zachodnim. Bardzo rzadko dochodzi do nadmiernego przygrzania liści - kalanchoe raczej dobrze toleruje nawet bezpośrednie nasłonecznienie. Latem możesz wystawić ją na balkon. Zimą pamiętaj, aby kalanchoe nie stała blisko grzejników. Optymalna temperatura dla żyworódki to 18-22 stopnie latem oraz ok. 16-18 stopni zimą. Odpowiednia ilość światła jest kluczowa, bo bez tego kalanchoe może nie zakwitnąć.

Kalanchoe: podlewanie

W uprawie kalanchoe ważne jest także podlewanie. Jako sukulent i roślina afrykańska kalanchoe jest dobrze dostosowana do przesuszeń, nie toleruje za to przelewania. To sprawia, że jest dobrą rośliną domową dla zapominalskich. Kalanchoe podlewaj dopiero kiedy ziemia stanie się sucha. Jeśli ją przelejesz lub dopuścisz do zastoju wody, może dojść do zgnicia korzeni i więdnięcia liści. Nie ma potrzeby też spryskiwania ani nabłyszczania liści.

Kalanchoe: jaka ziemia?

Jeśli chodzi o podłoże, żyworódka lubi gleby przepuszczalne - idealnie sprawdzi się ziemia do kaktusów oraz sukulentów. Dobrym pomysłem jest dodatkowe wymieszanie jej z piaskiem kwarcowym, perlitem albo keramzytem. Dostaniesz je w sklepach ogrodniczych, a czasem też w miejscach z wyposażeniem do akwarium.

To, o czym musisz pamiętać podczas uprawy kalanchoe, to przede wszystkim odpowiednia ilość wody, słoneczne i ciepłe stanowisko osłonięte od suchego powietrza z grzejników oraz usuwanie kwiatostanów. Żyworódka raz w roku może wymagać przesadzenia do większej doniczki - moment ten musisz wyczuć sama, zwracając uwagę na tempo wzrostu w poprzednich latach.

Co zrobić z kalanchoe po przekwitnięciu

Na bieżąco usuwaj przekwitłe kwiatostany, obrywając je delikatnie lub odcinając tuż nad najwyższą parą liści. Przycinanie kalanchoe przeprowadza się zwykle tuż po kwitnieniu, czyli na przełomie lutego i marca. Poza tym roślinie warto dać spokój zarówno w okresie kwitnienia, jak i stopniowego przekwitania.

W okresie spoczynku warto nawozić żyworódkę wieloskładnikowym nawozem do roślin kwitnących. Najczęściej konieczne jest to od maja do sierpnia, mniej więcej co 2-3 tygodnie. Świetnie sprawdzą się także domowe sposoby, np. nawóz z banana czy fusów z kawy.

fot. Kalanchoe uprawa/Adobe Stock, ekipaj

Rozmnażanie kalanchoe

Rozmnażanie żyworódki jest bardzo łatwe, przeprowadza się je poprzez uszczykiwanie. Wystarczy, że pobierzesz górny fragment pędu (powinien mieć przynajmniej dwie pary liści). Następnie usuń dolną parę liści, przytnij pęd pod skosem (tak jak kwiaty do wazonu) i wstaw do niewielkiego pojemnika z gotową ziemią do sukulentów. Podlej sadzonkę i ustaw ją w ciepłym miejscu.

Mniej więcej po 3 tygodniach taki pęd ukorzeni się i będzie można przenieść go do docelowej, większej doniczki. Młode sadzonki często zakwitają pierwszy raz dopiero w kolejnym sezonie.

Kalanchoe może nie zakwitać z kilku powodów. Najczęściej jest to osobliwa przyczyna, jaką jest długość dnia. Jeśli trwa on więcej, niż 12 godzin, kalanchoe naturalnie przestaje kwitnąć i skupia się na rozwijaniu liści i całego pokroju.

Kalanchoe może też przestać kwitnąc ze względu na pomijanie przez ciebie przycinania lub usuwania przekwitłych kwiatostanów oraz przez niewłaściwą pielęgnację - przelewanie rośliny lub używanie mało przepuszczalnego podłoża.

