Kwiaty doniczkowe zielone są przez wiele osób uważane za bardziej odpowiednie do mieszkań niż kwiaty doniczkowe kwitnące – zwłaszcza do wnętrz w stylu nowoczesnym. Nie trzeba dopasowywać kolorów, bo zieleń współgra z każdym. Poznaj popularne gatunki kwiatów zielonych!

est wiele gatunków kwiatów doniczkowych, które są mało wymagające i naprawdę łatwe w uprawie. Są takie, które wytrzymują chwilowy brak wody, a nawet dłuższy okres suszy. Do nich należy np. grubosz czy sansewieria. Zieleń liści kwiatów doniczkowych zielonych ożywia wnętrze, pomaga się zrelaksować, przywodzi na myśl naturę. Kwiaty doniczkowe zielone oczyszczają powietrze w domu, a niektóre nawet działają antysmogowo.

Do małego mieszkania idealne są niewielkie rośliny, np. peperomia i pnącza (np. scindapsus) W większym pokoju imponującą dekoracją będą palmy, filodendron, monstera czy fikus.

Liście kwiatów doniczkowych zielonych różnią się odcieniami. Jedne są jasnozielone jak młoda trawa, inne mają bardzo nasyconą barwę, a jeszcze inne są w cętki lub w barwne, ciekawe plamy (kremowe, żółtawe, nawet bordowe). Liście bywają także powycinane niczym ludowe wycinanki. Miewają również różne kształty. Do najefektowniejszych gatunków należą:

Szeflera

Kroton

Begonia królewska

Maranta

Kalatea

Kordylina

Monstera

Sporo jest kwiatów doniczkowych zielonych, które mogą stać na półce na ścianie lub wisieć chociażby w zamocowanej do sufitu sznurkowej makramie i ładnie zwisać w dół. Trzeba im uszczykiwać końcówki. Wtedy dobrze się rozkrzewiają. Te, które mają liście we wzorki, potrzebują nieco więcej światła. Te o zielonych liściach to idealne kwiaty cieniolubne. Oto niektóre kwiaty doniczkowe zielone należące do domowych pnączy:

Paprocie - uważane są za zielone filtry oczyszczające powietrze. Potrzebują wilgotnego powietrza. Gdy zimą powietrze jest zbyt wysuszone przez kaloryfery, ich listki schną i opadają.

fot. Paproć zwyczajna/Adobe Stock, malkovkosta

Zielistka - jest idealna dla osób nie mających doświadczenia w opiece nad kwiatami doniczkowymi, bo prawie nie ma wymagań. Wystarczy pamiętać o podlewaniu. Jej ozdobą są rozłogi (wąsy) z roślinami potomnymi, czyli sadzonkami.

Filodendron pnący - ani się obejrzysz, a utworzy zieloną ścianę. Rośnie jak na drożdżach!

fot. Philodendron brasil/Adobe Stock, Justyna

Scindapsus - to także jeden z najłatwiejszych w uprawie kwiatów doniczkowych zielonych pnących. Bardzo łatwo go rozmnożyć, ucinając końcówki pędów i wstawiając do wody. Jedna z odmian ma jasne cętki na liściach.

fot. Scindapsus/Adobe Stock, Svetlana

Bluszcz - dobrze rośnie w półcieniu. Raczej należy unikać miejsc zbyt słonecznych. Odpowiada mu umiarkowane podlewanie. Do wyboru są odmiany zielone i pstrokate.

fot. Bluszcz pospolity/ Adobe Stock, Myimage

Cissus rombolistny ​- ma liście złożone z trzech ząbkowanych listków, ciemnozielone. Dorasta nawet do 3 m.

Ysngonium, inaczej zroślicha ​- dorasta do ok. 1,5 m. Liście są strzałkowate, duże, na długich łodygach. Dekoracyjnie zwisają z półek. Niektóre odmiany mają pstre liście.

fot. Zroślicha/Adobe Stock, Berkasova

Kto szuka dużej zielonej rośliny doniczkowej, np. do reprezentacyjnego salonu, ten ma do wyboru między innymi:

Palmy - ich pielęgnacja nie jest trudna. Większość palm lubi miejsca widne, ale np. areca, washingtonia, nieźle znoszą też zacienienie.

fot. Palma Areca/Adobe Stock, Pixel-Shot

Fikusy, inaczej figowce - należy do nich: fikus sprężysty, lirolistny, benjamina. Są to rośliny długowieczne.

fot. Fikus lirolistny/Adobe Stock, sonyachny

Monstera - w sprzyjających warunkach może dorosnąć nawet do 3 m. W naturze jest pnączem, ale gdy w mieszkaniu zapewni się jej mocną podporę, będzie rosła ku górze. Jej olbrzymie, powycinane liście wyglądają zjawiskowo.

fot. Monstera/Adobe Stock, mirage studio

Zamiokulkas ​- to elegancki kwiat doniczkowy zielony dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na zieloną roślinę doniczkową w rozmiarze drzewka, ale chcą mieć jakiś efektowny okaz. Zamiokulkas dorasta do 60–80 cm. Praktycznie nie wymaga opieki, nie lubi tylko przeciągów. Jest odporny na przesuszenie gleby. Bardzo łatwo go rozmnożyć, najlepiej przez podział rozrośniętej kępy.

[image id="404148" size="full" alt="Rośliny doniczkowe zielone - zamiokulkas"]fot. Z amiokulkas/Adobe Stock, lizaelesina

Jeśli chcesz uprawiać tylko jedną lub kilka niewielkich roślin doniczkowych zielonych, np. na parapecie, i to takich, które nie będą zasłaniać szyby i zabierać cennego światła, masz do wyboru np.: fitonię, peperomię, małe kaktusy, eszewerie, niektóre niskie odmiany skrzydłokwiatu, szczawik trójkątny.

Zwykle nie przekraczają one 15–20 cm wysokości, a czasem są jeszcze niższe. Można także zdecydować się np. na mirt lub zioła i przycinać ich czubki nożyczkami, by były niskie i rozkrzewione.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 18.07.2017 r.

