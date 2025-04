Mimo że kwiaty doniczkowe cieniolubne nie wymagają ciągłego dostępu do światła dziennego, to należy poświęcać im tyle samo uwagi, co tym odmianom, które kochają słońce. Najtrudniejsze warunki panują we wnętrzu z oknem wychodzącym na północ, a także na północnym balkonie. Również w wielu ogrodach, np. pod dużymi drzewami brakuje światła - w takich okolicznościach dobrze rosną szczególnie kwiaty zwisające cieniolubne. Niektóre mają dekoracyjne kwiaty, ale większość zachwyca dorodnymi liśćmi, niekiedy o ciekawych kształtach i różnych odcieniach.

Zarówno w domu, w cienistym zakamarku, jak i na balkonie oraz w ogrodzie, możesz posadzić kwiaty zwisające cieniolubne. W zależności od gatunku i odmiany lubią one warunki domowe albo zewnętrzne. W wiszących pojemnikach lub wysokich donicach można posadzić przykładowo bluszcz. To świetna roślina zarówno do domu, jak i ogrodu, jednak musisz pamiętać, aby dobrze dobrać odmianę. Na balkon i do ogrodu wybierz bluszcz mrozoodporny, aby przez zimę cieszyć się pięknymi liśćmi i zapewnić roślinie dobre warunki.

Domowe kwiaty zwisające cieniolubne to przede wszystkim:

scindapsus,

maranta,

filodendron pnący,

cissus australijski.

Kwiaty zwisające cieniolubne na balkon to natomiast:

bakopa,

plektrantus,

bluszczyk kurdybanek,

wilec ziemniaczany.

Nie mają one szczególnych wymagań pielęgnacyjnych - niektóre z nich lubią częste podlewanie, inne dobrze znoszą krótkie okresy suszy. Niektóre z nich (np. bakopa) kwitną intensywnie od czerwca aż do końca września, ozdabiając twój balkon czy ogród. Inne (np. wilec ziemniaczany) w naszym klimacie kwitnie niezwykle rzadko, jednak czasem wypuszcza kwiaty w lipcu i sierpniu.

fot. Kwiaty zwisające cieniolubne (tu: plektrantus)/Adobe Stock, skymoon13

Cieniolubne kwiaty doniczkowe będą dobrze czuły w kątach mieszkania, w których wpada najmniej światła, ale również w łazienkach, w których nie ma okna.

Kwiaty zwisające cieniolubne do domu: paprocie



Najbardziej popularną paprocią jest nefrolepis, czyli popularna paprotka. Potrzebuje sporo wilgoci, lubi też wilgotne powietrze i lekko kwaśną ziemię. Najlepiej posadzić paprocie w specjalnej ziemi do niej przeznaczonej. Inna ciekawa paproć to adiantum.

Kwiaty zwisające cieniolubne do domu: scindapsus



Ma sercowate liście, czasem całe zielone, a czasem w cętki. Jest pnączem, rośnie szybko i bardzo rzadko choruje. Można powiedzieć, że jest niezawodny, polecany wszystkim, którzy uważają, że nie mają ręki do kwiatów. Właściwie poza wodą niczego więcej mu nie trzeba.

Palma koralowa (Chamaedorea)



Palma koralowa, inaczej Areka lub Chamaedorea, to roślina, która idealnie sprawdza się w pomieszczeniach o niewielkim nasłonecznieniu. Może być uprawiana jako miniaturka albo jako duży, okazały kwiat domowy. Świetnie się czuje w cieniu, bywa nawet, że zakwita w domu i wydaje dekoracyjne owoce.

Kwiaty zwisające cieniolubne do domu: zielistka



Nazywana jest popularnie trawką. Zielistka wytwarza tzw. rozmnóżki, czyli młode sadzonki na długich pędach, co dodatkowo dodaje jej urody. Oczywiście można je sadzić do nowych doniczek i mieć wiele zielistek z jednej. To bardzo popularna domowa roślina, kiedyś obecna niemal w każdym polskim domu. Kiedy rośnie w cieniu, liście zielistki nabierają intensywnego, jednolitego koloru. Warto pamiętać, że roślina ta nie lubi suchego powietrza, dlatego nie należy trzymać jej blisko grzejników.

Maranta



Maranta ma dekoracyjne, jajowate liście, duże, niekiedy w kilku odcieniach. Ma pokrój płożący, ładnie wygląda w wiszącym pojemniku. Ona akurat lubi jasne stanowiska, ale nie bezpośrednio nasłonecznione. Jednocześnie może rosnąć w półcieniu. Potrzebuje stale wilgotnego podłoża, ale nie można jej przelewać. Maranta doskonale prezentuje się w każdym pomieszczeniu.

Skrzydłokwiat



Skrzydłokwiat to również bardzo popularna roślina domowa, znana ze swoich właściwości oczyszczających powietrze. Jego ozdobą są zwykle białe kwiaty przypominające żagiel lub... skrzydła anioła. Sprzyja mu podlewanie letnią wodą. Zdecydowanie lubi wilgoć, więc warto spryskiwać go wodą raz na kilka dni, a najlepiej codziennie. Skrzydłokwiat wyłapuje z powietrza niebezpieczne dla zdrowia substancje, dzięki czemu sprawdza się w sypialni oraz niedaleko miejsc, w których spędzasz najwięcej czasu - może być to biurko do pracy, kanapa przed telewizorem albo pokój dziecka. Pamiętaj jednak, że roślina ta może być trująca dla dzieci i zwierząt domowych.

Zamiokulkas zamiolistny



Zamiokulkas zamiolistny to kwiat o ciemnych, podłużnych, błyszczących liściach. Świetnie radzi sobie w zacienionych miejscach, dzięki czemu jest niezwykle popularną rośliną w dużych biurach, gdzie dostęp do naturalnego światła jest utrudniony. Zamiokulkas znosi nawet długie okresy suszy i nie wymaga częstego podlewania. Nie ma żadnych szczególnych wymagań, a postawiony nawet w bardzo ciemnym pomieszczeniu potrafi rosnąć "jak szalony".

fot. Kwiaty cieniolubne do domu (tu: zielistka)/Adobe Stock, hcast

Wiele balkonów od północy jest tak ocienionych, że słońce praktycznie wcale tam nie dociera. Jest tylko światło rozproszone. W takich warunkach dobrze rosną wymienione poniżej gatunki, choć trzeba się liczyć, że jeśli cień jest bardzo głęboki, to te o ozdobnych kwiatach będą tworzyć ich mniej.

Bako ​ pa . Szczególnie odmiana o białych kwiatach jest odporna na brak światła.

​ . Szczególnie odmiana o białych kwiatach jest odporna na brak światła. Begonia bulwiasta. Zupełnie nieźle kwitnie w cieniu, do wyboru jest wiele kolorów kwiatów.

Zupełnie nieźle kwitnie w cieniu, do wyboru jest wiele kolorów kwiatów. Fuksja . W zależności od pokroju można hodować je w wiszących donicach, w skrzyniach lub w formie drzewek. Kwitną do późnej jesieni.

. W zależności od pokroju można hodować je w wiszących donicach, w skrzyniach lub w formie drzewek. Kwitną do późnej jesieni. Koleus . Ma niepozorne kwiaty, ale barwne liście, pełne różnych plam niczym nowoczesne, abstrakcyjne obrazy.

. Ma niepozorne kwiaty, ale barwne liście, pełne różnych plam niczym nowoczesne, abstrakcyjne obrazy. Lobelia . Lobelie kwitną na biało, fioletowo, niebiesko i różowo. Najlepiej rośnie na żyznych i lekko wilgotnych stanowiskach.

. Lobelie kwitną na biało, fioletowo, niebiesko i różowo. Najlepiej rośnie na żyznych i lekko wilgotnych stanowiskach. Skrętnik . Kwitnie na różowo, fioletowo i niebiesko aż do jesieni. Lubi umiarkowanie wilgotną ziemię. Jest zimozielony.

Kwitnie na różowo, fioletowo i niebiesko aż do jesieni. Lubi umiarkowanie wilgotną ziemię. Jest zimozielony. Trzykrotka. To także roślina doniczkowa cieniolubna do domu, ale na balkonie rośnie bardzo dobrze.

To także roślina doniczkowa cieniolubna do domu, ale na balkonie rośnie bardzo dobrze. Trzmielina Fortune'a. To niewielki krzew, ale polecany jako doniczkowa roślina cieniolubna na balkon.

To niewielki krzew, ale polecany jako doniczkowa roślina cieniolubna na balkon. Zielistka. Jest wprawdzie kwiatem domowym, ale może rosnąć na balkonie.

fot. Kwiaty cieniolubne na balkon (tu: bakopa)/Adobe Stock, zooly

Wśród cieniolubnych roślin do ogrodu dominują byliny. Mogą one rosnąć bezpośrednio w gruncie, ale także jako kwiaty doniczkowe cieniolubne, w odpowiednio dużych pojemnikach. Niektóre pięknie kwitną, zwłaszcza wiosną, gdy korony zaciemniających ogród drzew są jeszcze bezlistne.

Barwinek. Może mieć niebieskie, fioletowe albo białe kwiaty.

Może mieć niebieskie, fioletowe albo białe kwiaty. Pierwiosnek lekarski. Zaczyna kwitnąć już w marcu, ma piękne, żółte kwiaty.

Zaczyna kwitnąć już w marcu, ma piękne, żółte kwiaty. Konwalia. Ma piękne, dzwonkowate kwiaty i obłędny zapach.

Ma piękne, dzwonkowate kwiaty i obłędny zapach. Naparstnica purpurowa. Mogą mieć białe, różowe lub fioletowe kwiaty. Pędy mogą mieć nawet 120 cm wysokości.

Mogą mieć białe, różowe lub fioletowe kwiaty. Pędy mogą mieć nawet 120 cm wysokości. Bluszczyk kurdybanek. Kwitnie już od kwietnia. Ma drobne, niebiesko-fioletowe kwiaty, które wydzielają korzenny zapach.

Kwitnie już od kwietnia. Ma drobne, niebiesko-fioletowe kwiaty, które wydzielają korzenny zapach. Bergenia. Nie jest zbyt wymagająca - nie wymaga częstego podlewania, toleruje nawet chwasty w jej bliskim sąsiedztwie.

Nie jest zbyt wymagająca - nie wymaga częstego podlewania, toleruje nawet chwasty w jej bliskim sąsiedztwie. Funkia. Ma białe lub fioletowe kwiaty. Pędy osiągają od 30 do 100 cm.

Ma białe lub fioletowe kwiaty. Pędy osiągają od 30 do 100 cm. Żurawka. Występuje w wielu odmianach - każda z nich wyróżnia się liśćmi w innym kolorze i o innej strukturze.

Występuje w wielu odmianach - każda z nich wyróżnia się liśćmi w innym kolorze i o innej strukturze. Bluszcz. To wiecznie zielone pnącze może wspinać się nawet do wysokości 20 m.

fot. Kwiaty cieniolubne do ogrodu (tu: funkia)/Adobe Stock, faustasyan

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 26.06.2017 r.

