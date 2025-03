Makrama, czyli technika plecenia bez użycia drutów czy igieł, stała się w ostatnich latach niezwykle popularna w świecie dekoracji wnętrz i rękodzieła. Polega to na tworzeniu ozdobnych wzorów poprzez zawiązywanie węzłów na sznurku, co daje szerokie możliwości tworzenia wyjątkowych, ręcznie robionych dekoracji.

Makramy mogą przybierać różne formy - od kwietników, przez ozdoby ścienne, po biżuterię i dodatki do ubrań. Jeśli marzysz o stworzeniu własnej makramy, zobacz, jak się za to zabrać krok po kroku i jakich materiałów będziesz potrzebować na początek.

Spis treści:

Tak naprawdę, aby rozpocząć przygodę z makramą, nie potrzebujesz wielu narzędzi. Dzięki temu jest to tanie hobby dla każdego. Dodatkowo to świetny sposób na wyciszenie się i zrelaksowanie po ciężkim dniu.

Podstawą jest oczywiście sznurek do makramy. Najczęściej używa się bawełnianego sznurka, który jest wytrzymały, ale także przyjemny w dotyku. Jego grubość dobiera się do rodzaju projektu - cienkie sznurki sprawdzą się do biżuterii i drobnych dekoracji, a grubsze do dużych ozdób okiennych czy ściennych.

Zwykle wybiera się sznurki w jasnych, cielistych kolorach, ale istnieje także wiele innych odcieni, z których możesz wyplatać ciekawe projekty.

Musisz mieć też bardzo dobrze naostrzone nożyczki. Przycinając sznurki, powinno się to robić "na raz". Tępe narzędzie sprawi, że makrama będzie postrzępiona. Makramy zwykle wyplata się na drewnianym kiju lub metalowym uchwycie. Nie musi to być dedykowany produkt - świetnie sprawdzi się także nieco grubsza gałązka z ogrodu.

Przyda ci się także miarka krawiecka lub linijka. Pomoże ci to w zachowaniu symetrii oraz estetyki całego projektu.

fot. Makramy jak zrobić/Adobe Stock, zzzdim

Chcąc zacząć wyplatać makramy, musisz poznać kilka podstawowych węzłów. Na początek wystarczą dwa - początkowy i płaski. Kiedy je opanujesz, zapoznaj się z węzłem żebrowym. Te 3 węzły pozwolą ci na tworzenie pięknych projektów, zarówno małych, jak i dużych.

Węzeł początkowy (larks head knot): węzeł, który pozwala na przymocowanie sznurka do uchwytu. Wystarczy złożyć sznurek na pół, a następnie przeciągnąć pętelkę przez kij, a końce przez pętlę. Dzięki temu sznurek stabilnie przylega do uchwytu.

Węzeł płaski (square knot): to podstawowy element każdej makramy. Aby go wykonać, należy użyć czterech sznurków (dwa środkowe będą bazą, a dwa zewnętrzne posłużą do wiązania). Przeciągaj lewy sznurek nad bazą i pod prawym sznurkiem, a następnie prawy sznurek pod bazą i przez pętlę utworzoną przez lewy. Powtórz ten ruch z dwóch stron, aby uzyskać symetryczny węzeł.

Węzeł żebrowy (half hitch knot): ten węzeł służy do tworzenia eleganckich linii i skośnych wzorów w makramach. Aby wykonać węzeł żebrowy, przeciągnij jeden zewnętrzny sznurek nad sąsiednim i zrób pętelkę (guzka), tworząc pierwszy splot, a następnie powtórz z dwoma kolejnymi sznurkami obok, aby uzyskać charakterystyczny, ukośny wzór.

Do wykonania prostej makramy na ścianę lub okno, potrzebuje kijka lub gałązki o długości ok. 30 cm, sznurka o grubości ok. 5 mm oraz oczywiście nożyczek.

Utnij 6 kawałków sznurka o równych długościach 120 cm. Każdy z nich złóż na pół i przywiąż do kija za pomocą węzła początkowego.

Wykonaj pierwszy rząd węzłów płaskich - korzystając z pierwszych czterech sznurków, wykonaj węzeł płaski. Powtórz ten sam węzeł na kolejnych czterech sznurkach, aż uzyskasz rząd złożony z trzech węzłów.

Drugi rząd to już przesunięcie węzłów. Aby nadać makramie ciekawego wzoru, w drugim rzędzie wykonaj węzły płaskie, zaczynając od drugiego sznurka, pomijając pierwszy i ostatni sznurek. Utworzy to wzór przypominający kształt rombu. Powtórz pierwszy i drugi rząd kilkukrotnie, aż uzyskasz pożądaną długość makramy.

Na koniec wyrównaj długość sznurków, przycinając dolne końce tak, by stworzyć symetryczny kształt. Możesz również zakończyć pracę węzłem żebrowym, dodając makramie stylu i elegancji.

fot. Jak zrobić makramę/Adobe Stock, Ирина Крое

Początki przygody z makramą mogą wydawać się trudne, ale zdecydowanie nie ma co zniechęcać się na początku. Pierwsze wzory na pewno nie będą idealne, być może nawet będą małymi koszmarkami, ale pamiętaj, że praktyka czyni mistrza.

Nauka węzłów wymaga cierpliwości, dlatego powoli i spokojnie trenuj każdy z nich, na początku nie skupiając się na finalnym wzorze, ale na ładnie wykonanych pętelkach.

Pamiętaj też, że zawsze lepiej uciąć sznurek z zapasem, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz i nie masz jeszcze wprawy w szacowaniu potrzebnej długości. Na początku mogą nawet być nierówne - dotniesz je na końcu na spokojnie.

Ćwicz też na małych projektach. Zamiast zaczynać od dużych makram ściennych, wypróbuj najpierw małe breloczki lub podstawki pod kubek. Pozwoli ci to opanować dobrze węzły i zyskać wprawę w wyplataniu.

