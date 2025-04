Kwitnące kwiaty doniczkowe są wyjątkową ozdobą mieszkania. Niektóre kwitną tylko kilka tygodni inne kilka miesięcy. Warto je hodować dla urody niezwykłych kwiatów a często i pięknego zapachu.

Oto rośliny doniczkowe kwitnące, które są prawdziwymi rekordzistkami:

Reklama

1. Falenopsis (Phalenopsis)

Jest storczykiem. Potrafi kwitnąć nawet przez 4 miesiące. Latem lubi miejsce półcieniste, zimą jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione. Przez cały rok temperatura nie powinna być niższa niż 20 stopni C w dzień i 18 stopni C w nocy. Podlewamy go umiarkowanie, gdy ziemia przeschnie. Lepiej roślinę odrobinę przesuszyć niż zalać.

Warto wiedzieć:



Roślina może wytworzyć kwiaty na tym samym pędzie, gdy skróci się go powyżej trzeciego lub czwartego węzła zanim kwiaty całkowicie zwiędną.



2. Iksora (Ixora coccinea)

Od maja do września tworzy na końcach pędów wielkie kuliste kwiatostany. Lubi miejsce jasne lub półcieniste, ciepłe i wilgotne. Podobnie, jak gardenia nie znosi twardej i zimnej wody. W lecie podlewamy ją 3 razy w tygodniu, zimą co 8 dni.

Warto wiedzieć:



Jest kapryśna i w domu nie łatwo ją hodować. Opadanie kwiatów i liści może być spowodowane nagłą zmianą temperatury lub miejsca uprawy.

3. Afelandra (Aphelandra)

Kwitnie od czerwca do października. Należy do rodziny akantowatych. Wypuszcza niezwykle oryginalne kłosowate strzeliste kwiaty w kolorze żółtym. Ma też bardzo atrakcyjne liście z wyraźnie zaznaczonymi kremowymi nerwami. Latem lubi miejsce jasne, ciepłe (ok. 20 stopni C) i dużą wilgotność powietrza. Doniczkę trzeba ustawić na warstwie wilgotnego żwiru, a roślinę zraszać rano i wieczorem Podlewamy ją letnią miękką wodą, by ziemia była stale wilgotna.

Warto wiedzieć:



Zakwitnie w następnym roku tylko wtedy, gdy w zimie pozostawimy ją na 8 tygodni w chłodnym (ok. 10 stopni C) i dobrze oświetlonym miejscu.

4. Grudnik

Zakwita w grudniu, stad jego nazwa. Wówczas zostaje wprost obsypany różowymi lub czerwonymi kwiatami. Należy do najpiękniejszych i niewiele wymagających kwitnących roślin pokojowych. Lubi jasne lub półcieniste miejsce i przepuszczalną, próchniczą ziemię. W lecie można ją trzymać na balkonie lub w ogrodzie. Wtedy trzeba pamiętać o regularnym ale umiarkowanym podlewaniu i nawożeniu raz na dwa tygodnie.

Warto wiedzieć:

Gdy grudnik kwitnie nie wolno go przestawiać ani przekręcać, bo wtedy zaczyna gubić pąki.

5. Cyklamen

Zwany też fiołkiem alpejskim. Kwitnie na biało, różowo, czerwono. Lubi chłód. Najlepiej czuje się w najchłodniejszym pokoju lub na zimnym parapecie. Gdy przekwitnie, powinno się go przesadzić do świeżej ziemi i nieco głębszej doniczki, tak, by górna powierzchnia bulwy wystawała trochę ponad brzeg doniczki. Pod koniec maja najlepiej wynieść roślinę na balkon lub do ogrodu i ustawić w półcienistym miejscu. W tym czasie traci ona stare liście i wymienia na nowe.Gdy pojawią się nowe liście, trzeba zwiększyć podlewanie rośliny i co dwa tygodnie zasilać nawozem. Pąki kwiatowe powinny się pojawić pod koniec sierpnia.

Warto wiedzieć:

Żółknących liści nie należy wycinać, a jedynie wyrywać z bulwy, by końce ogonków liściowych nie gniły.

6. Wilczomlecz lśniący

To doskonały kwiat doniczkowy kwitnący do suchych mieszkań, nie lubi bowiem wilgotnej atmosfery. Wprawdzie wypuszcza niewielkie kwiatki, czerwone lub białe, ale są one bardzo wdzięczne i bardzo długo utrzymują się na pędach. Zimą nie potrzebuje chłodniejszego miejsca, świetnie znosi temperaturę pokojową. Kwitnie od zimy do połowy lata, a nawet dłużej. Podlewanie powinno być umiarkowane, zimą należy dostarczać roślinie tylko tyle wody, by uchronić bryłę korzeniową od przeschnięcia.

Warto wiedzieć:

Wszystkie wilczomlecze zawierają biały trujący sok, który może podrażnić skórę. Po kontakcie z nim trzeba szybko umyć ręce.

7.Frizea

Należy do rodziny ananasowatych. Wypuszcza oryginalne kwiaty w kolorze różówofioletowym, które przypominają kłosy. Jest epifitem, w naturze żyje na drzewach lub innych roślinach nie szkodząc im. Pożywienie czerpie z rosy, deszczu, drobin próchnicy dostarczanych przez wiatr. Zdobią ją podobne do kłosa kwiaty, które utrzymują się na roślinie przez wiele tygodni. Postaw ją w miejscu jasnym lub półcienistym i często zraszaj (co 2-3 dni). Podlewaj, gdy przeschnie górna powierzchnia podłoża. Wodę wlewaj także do środka rozety. Frizea nie znosi nadmiaru wodu. Lepiej więc podlewaj rzadziej np. raz na 9-10 dni niż za często. Zapewnij im wilgotne powietrze. Wilgoć czerpana z powietrza jest im bardziej potrzebna niż ta z podłoża. Nie przesadzaj ich - chyba, że jest to konieczne, bo np. stłucze się doniczka

Warto wiedzieć:

Frizea nie należy do roślin wieloletnich. Gdy zmarnieje, trzeba ją po prostu wyrzucić.

Kwiaty doniczkowe kwitnące wieloletnie

Niektóre kwiaty kwitną sezonowo. Przynosimy je do domu tylko na czas, gdy wypuszczają kwiaty. Należą do nich: hiacynt, prymula, szafirki. Gdy przekwitną, na ogół je wyrzucamy. Cebulowe zasuszamy i jesienią ponownie sadzimy w ogródku lub na balkonie. Są jednak kwiaty doniczkowe domowe kwitnące, których urodą możemy cieszyć się przez kilka lat. Należą do nich: róża chińska, lipka pokojowa, wilczomlecz lśniący, cytrusy, kliwia, grudnik. Właściwie pielęgnowane będą też kwitły co rok.

Kwiaty doniczkowe kwitnące na pomarańczowo

Szczególnie atrakcyjnie wyglądają kwiaty, które mają mocne kolory: czerwony, pomarańczowy, niebieski. Najbardziej lubiane są te o pomarańczowych płatkach. Trzeba przyznać, że gdy zakwitną stanowią mocny akcent kolorystyczny, przyciągają wzrok i są niezwykle dekoracyjne. Jeśli więc marzysz o kwiatach doniczkowych kwitnących na pomarańczowo szukaj: kliwii, guzmanii, kalanchoe, jatrofy, motylka skrzydlatego, nagarbii, krossandry, strzałkowca grzechotkowego.

Kwiaty doniczkowe kwitnące zimą

Za oknem monotonna biel, ale ty na swoim parapecie możesz mieć kwiat doniczkowy kwitnący. Zimą kwitną najpiękniej: cyklameny, grudnik, falenopsisy, azalie.

Reklama

Zobacz także: