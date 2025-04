Wśród kwiatów domowych anturium wyróżnia się nie tylko oryginalnym wyglądem, czyli kolorowymi kolbami i sercowatymi liśćmi. Według klasyfikacji NASA, m.in. razem ze skrzydłokwiatem, epipremnum i draceną, należy do roślin oczyszczających powietrze w domu. W przypadku anturium jego rola to głównie pochłanianie amoniaku wydzielanego przez niektóre środki czystości. Z tego też powodu warto, żebyś umieścił je w łazience lub kuchni, o ile w tych pomieszczeniach znajduje się okno.

Ten kwiat domowy bywa kapryśny, jeśli chodzi o miejsce. Podstawowa pielęgnacja zakłada, by było umiarkowanie nasłonecznione, ale kwiat anturium toleruje też stanowisko z rozproszonym światłem. Zbyt intensywne słońce może powodować poparzenie liści i ich zwijanie się. Optymalna temperatura dla anturium to 20-24°C. Kluczowa w uprawie jest też wysoka wilgotność powietrza. Zadbaj o to, obok rośliny stał specjalny nawilżacz powietrza. Istotne jest również jej regularne zraszanie, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Zawsze odstaną wodą o temperaturze pokojowej.

Najlepsze podłoże dla anturium w doniczce to lekko kwaśne (pH 4,5-5,5), na bazie próchnicy i torfu. Coraz popularniejsze jest także sadzenie anturium i innych kwiatów doniczkowych w tzw. bigosie. To specjalna mieszanka, którą warto stosować również w trakcie przesadzania anturium. W jej składzie znajduje się ziemia kompostowa i różne dodatki, w tym perlit, chipsy kokosowe i kora sosnowa. Na dno doniczki koniecznie wsyp warstwę drenażową z keramzytu. Dzięki niej korzenie każdego popularnego anturium w domu, m.in. anturium Scherzera lub anturium Andrego, nie będą gnić.

Anturium należy podlewać często, ale dopiero w momencie, gdy ziemia w doniczce wyraźnie przeschnie. To jeden z wyraźnych sygnałów od rośliny, że potrzeba jej wody. Nie częściej jednak niż raz w tygodniu. Podczas pielęgnacji anturium zadbaj, żeby podłoże było cały czas lekko wilgotne. Wtedy zarówno liście, jak i kwiatostany mają większą szansę na rozwój. Do podlewania anturium używaj wyłącznie letniej przegotowanej wody. Roślina lubi sporą ilość wody, ale trzeba ją ograniczyć zimą. Wtedy wstrzymaj się z podlewaniem nawet przez 4 tygodnie, bo roślina musi przejść okres spoczynku. Taki odpoczynek jednocześnie stymuluje kolejne kwitnienie, więc jest obowiązkowy. Jeśli przesadzisz z podlewaniem, na liściach anturium zaczną się pojawiać żółte przebarwienia, a podłoże zacząć wydzielać brzydki zapach.

fot. Zraszanie anturium/Adobe Stock, Sablistanislav

Jeżeli chcesz perfekcyjnie pielęgnować anturium w domu, zadbaj nie tylko o podlewanie, ale też nawożenie rośliny. Jako nawóz możesz wykorzystać specjalne preparaty do roślin o ozdobnych kwiatach. Anturium dobrze reaguje również na biohumus. Nawożenie wykonuj od wiosny do lata, co dwa tygodnie. Zimą ogranicz zabieg, chyba że twoja roślina nie przechodzi jeszcze okresu spoczynku i kwitnie. Wtedy możesz zaaplikować jej dawkę odżywki podczas podlewania.

Uprawa anturium obejmuje także jego przesadzanie. Wykonuj je nie częściej niż co 2, a nawet 3 lata. Zawsze rób to w okresie, gdy roślina nie kwitnie. Przesadź anturium do nieco większej doniczki wypełnionej dobrej jakości podłożem. Pamiętaj, że anturium w trakcie wzrostu ma tendencję do wypychania nadziemnej części korzeni do góry. Nie jest to jeszcze sygnał do przesadzania. Aby ograniczyć wysychanie podłoża, możesz wierzchnią warstwę wyłożyć mchem lub wysypać na nią cienką warstwę drobnej kory.

