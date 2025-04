Choć mają podobną nazwę, kwitną na biało i intensywnie pachną, jaśminy doniczkowe nie mają nic wspólnego z krzewami ogrodowymi – jaśminowcami. Jaśmin doniczkowy to kuzyn oliwki. Jaśminowiec należy do rodziny hortensjowatych. To jeden z najpiękniej kwitnących na biało krzewów w naszych parkach i ogrodach.

Jaśminy przeznaczone do uprawy w domu są pnączami lub półpnączami. W naturze – w cieplejszym klimacie – dorastają do kilku metrów. W Polsce w ogrodzie nie przetrwałyby zimy.

Można za to uprawiać jaśmin w doniczce, choć to rośliny dosyć wymagające. Dobrze pielęgnowane pięknie się jednak odwdzięczają – na wiele tygodni obsypują się kwiatami. Ich zapach jest słodki i intensywny. A właściwości jaśminu są znane od tysiącleci w różnych kulturach – od starożytnej Persji po Egipt i Rzym.

Jaśmin ma działanie antybakteryjne i odkażające. Pomaga w leczeniu trądziku, nadmiernej potliwości, niweluje nieprzyjemny zapach ciała. Wspomaga gojenie ran. Ma też działanie przeciwkaszlowe, jest wykorzystywany do produkcji leków nasercowych i uspokajających.

Jak odróżnić jaśmin od jaśminowca?

Na pierwszy rzut oka łatwo pomylić jaśmin z bardzo podobnym pnączem - jaśminowcem. Choć wyglądają podobnie, różnią się kształtem kwiatów oraz czasem kwitnienia. Jaśmin ma bardzo drobne kwiatki, kształtem przypominające gwiazdki. Kwitnie od grudnia do kwietnia.

Jeśli chodzi o jaśminowiec, jego kwiaty mają mniej płatków, a krzew zakwita w połowie maja i kwitnie aż do końca czerwca.

fot. Jaśmin wielokwiatowy/Adobe Stock, Михаил Макаренко

Trzeba jednak rozróżnić dwa gatunki jaśminu doniczkowego. W domu zwykle uprawiamy jaśmin wielokwiatowy (Jasminum polyanthum). Ten gatunek pochodzi z Azji południowo-wschodniej. W naturze jego pędy dorastają nawet do 6 metrów długości. Są cienkie, giętkie, wiją się wokół podpory lub zwisają z doniczek.

Jaśmin wielokwiatowy kwitnie od stycznia do kwietnia. Kwiatostany składają się z licznych kwiatów o pięciu płatkach i średnicy około 2 cm. Kwiaty zamknięte w pąku mają barwę różową, po rozwinięciu na zewnątrz pozostają różowe, wewnątrz są białe. Pachną intensywnie, słodko.

Rzadziej uprawiamy w doniczce jaśmin lekarski (Jasminum officinale), a to on dostarcza olejku jaśminowego używanego w perfumerii jako surowiec zapachowy. On jest też składnikiem leków, z niego robi się herbatę jaśminową. Można go poznać po tym, że zarówno w pąku, jak i po rozwinięciu jego kwiaty są białe. Ta odmiana kwitnie od czerwca do jesieni.

fot. Jaśmin lekarski /Adobe Stock, Stanislav Samoylik

Jaśmin to jedna z tych roślin doniczkowych – obok na przykład lawendy czy gardenii – które warto postawić w swojej sypialni. A to ze względu na jej właściwości kojące i uspokajające. Podobno rzymski cesarz Neron kazał tymi kwiatami ozdabiać swoją sypialnię. Zapach jaśminu nie każdemu przypada do gustu, jednak faktem jest, że jest to idealna opcja naturalnej aromaterapii.

Możesz także z powodzeniem wybrać jaśmin, jeśli chcesz znaleźć piękne i pachnące kwiaty na balkon. Jego zapach przyciąga pszczoły, dzięki temu przez całe lato możesz słyszeć między pnączami ich charakterystyczne bzyczenie.

Obecnie są już dowody naukowe na to, że jaśmin pomaga opanować stany niepokoju i dobrze wpływa na jakość nocnego wypoczynku. Gdy postawisz jaśmin w doniczce na stoliku nocnym, twój organizm będzie się podczas snu lepiej regenerował.

Jaśmin świetnie sprawdzi się też jako roślina do łazienki, ale tylko wtedy, kiedy zapewnisz mu dużo naturalnego światła i nie będziesz lubować się w bardzo gorących prysznicach.

Jaśmin jako roślina domowa, jest dość wymagający. Gdy coś zaniedbasz, może nie zakwitnąć. Jednak jeśli przestrzegasz najważniejszych zasad, odwdzięczy ci się pięknymi, intensywnie pachnącymi kwiatami. Co trzeba wiedzieć o uprawie jaśminu w doniczce?

Stanowisko dla jaśminu

Jaśmin doniczkowy lubi miejsca jasne, z rozproszonym światłem. Najlepiej postawić go na parapecie od strony wschodniej lub zachodniej. Temperatura nie powinna przekraczać 24°C, optymalna latem to około 20°C. Jeśli jaśmin doniczkowy ma za mało światła lub jest narażony na przeciągi, może to się objawiać zrzucaniem liści.

Jakie podłoże pod jaśmin?

Jaśmin doniczkowy wymaga żyznego i przepuszczalnego podłoża. Zastosuj podłoże uniwersalne z dodatkiem piasku lub wermikulitu. Na dnie donicy umieść 5-centymetrową warstwę drenażu. Usychanie pędów może świadczyć o zbyt małej kwasowości podłoża.

Podlewaj jaśmin doniczkowy regularnie i z wyczuciem, gdy wierzchnia warstwa podłoża lekko przeschnie. W okresie kwitnienia roślina wymaga więcej wody. Jaśmin doniczkowy lubi też wilgotne powietrze. Zraszaj go codziennie odstaną wodą. Zrzucanie liści może wskazywać na zbyt niską wilgotność powietrza, przelanie lub przesychanie podłoża.

Do jaśminu możesz wykorzystać także naturalne nawozy. Świetnie sprawdzą się fusy z kawy wsypane do doniczki, a także domowy nawóz z soli.

Gdy zauważysz nowe przyrosty, co dwa tygodnie zasilaj jaśmin doniczkowy płynnym nawozem dla roślin kwitnących. Stosuj połowę zalecanej dawki. Gdy opadną ostatnie kwiaty, przerwij zasilanie.

Po kwitnieniu przenieś jaśmin w jasne chłodne miejsce. Przez okres 6-8 tygodni zapewnij roślinie temperaturę ok. 10°C), podlewaj ją minimalnie, nie zasilaj nawozem. Gdy po około dwóch miesiącach rozpocznie się silny wzrost, może wrócić na cieplejsze stanowisko.

fot. Jaśmin w doniczce na balkonie/Adobe Stock, sakhorn38

Możesz z powodzeniem też uprawiać jaśmin w doniczce na balkonie lub jako kwiat w donicy przed domem - jeśli np. masz taras. Jeśli zapewnisz mu odpowiednie warunki do pięcia się, będzie się pięknie prezentował przez długi czas, a jego zapach przyjemnie otuli całą przestrzeń.

Jaśmin lubi rozproszone światło, więc nie będzie dobrze się czuł w miejscu, w którym ma bezpośrednie nasłonecznienie. To idealna roślina na balkon wschodni.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 05.05.2021.

