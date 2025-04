Najważniejsza rzecz, o której musisz pamiętać, jest taka, że dracena uwielbia wilgoć. Bez względu na odmianę musi mieć zapewnione odpowiednie stanowisko oraz poziom nawodnienia. Ważne jest także regularne oglądanie liści - to one jako pierwsze pokazują, że coś jest nie tak.

Spis treści:

Dracena lubi ciepło, dlatego to idealna roślina domowa. Sprawdzi się także na zabudowanym balkonie, jeśli będzie mieć wystarczający poziom wilgoci. Choć teoretycznie to niewymagająca roślina doniczkowa, musisz wiedzieć, co lubi, a czego nie powinno się przy niej robić. Dla zapominalskich osób, które nie mają ręki do kwiatów, sprawdzi się przede wszystkim dracena obrzeżona (dracaena marginata).

Warto wiedzieć, że dracena lubi przede wszystkim spokój. Powinna stać w miejscu, w którym nie ma przeciągów ani przez które nie przechodzimy zbyt często. Jednocześnie jest to roślina dość odporna na choroby i szkodniki (niestety nie na domowych czworonogów - jej długie liście to dla zwierząt prawdziwa gratka, ale pamiętaj, że dracena jest trująca).

Ważne jest także odpowiednie podłoże. Dracena najlepiej toleruje żyzną, przepuszczalną glebę o lekko kwaśnym odczynie, zbliżonym do neutralnego. Najlepiej sprawdzi się podłoże dedykowane do juk, palm oraz właśnie dracen. Dodatkowo na dnie dobrze jest zrobić drenaż, np. z keramzytu.

Dracena chętnie też łapie kurz, dlatego warto regularnie przecierać jej listki wilgotną szmatką bez żadnych dodatków. To ważne przede wszystkim dlatego, że dracena należy do roślin, które oczyszczają powietrze. Sprawdzi się więc idealnie jako kwiat do sypialni.

Czy dracena lubi duże doniczki?

Dracena to roślina, która rośnie wolno i równie wolno tworzy system korzeniowy. Z tego powodu nie musi mieć dużej doniczki, ale nie powinna się też gnieść w małym pojemniku. W zależności od rozmiaru roślinki na początek sprawdzi się doniczka o średnicy 20-25 cm.

fot. Dracena: pielęgnacja/Adobe Stock, Anatoly Repin

Dracena nie lubi cienia, ale niezdrowe jest też dla niej pełne słońce. Powinna więc stać w miejscu jasnym, o rozproszonym świetle. Bezpośrednie promienie słoneczne mogą przepalić jej cienkie, delikatne listki, dlatego pod żadnym pozorem nie stawiaj ją na oknie zachodnim czy południowym.

Idealna temperatura dla draceny to ok. 20-28 stopni latem oraz ok. 18-22 stopnie zimą. Zdecydowanie źle znosi zimno, dlatego w okresie mroźnej pogody odsuń ją od okna i ustaw w miejscu, gdzie jest nieco cieplej - może być to pokój, w którym najczęściej przebywasz lub ten, w którym jest najwięcej działających sprzętów (jeśli np. masz domowe biuro).

Podlewanie draceny wydaje się być prostą sprawą, aczkolwiek to właśnie tu można popełnić sporo błędów. Faktem jest, że zdecydowanie lepiej znosi ona krótkotrwałą suszę niż przelanie, ale to nie oznacza, że można o niej zapomnieć. Dracena uwielbia wilgoć, dlatego poza podlewaniem musisz zapewnić jej regularne zraszanie liści - raz na 2-3 dni, w okresie letnim nawet codziennie lub dwa razy dziennie.

W ciepłym sezonie wystarczy ją podlewać 1-2 w tygodniu, a zimą nawet rzadziej. Niemniej jednak nie dopuszczaj do mocnego przesuszenia, bo możesz ją po prostu uszkodzić. Nigdy też nie podlewaj jej "od dołu", a więc nie wlewaj wody do podstawki. Może to doprowadzić do gnicia korzeni. W ten sposób możesz za to podlewać inną dość wymagającą roślinę - skrzydłokwiat.

fot. Pielęgnacja draceny/Adobe Stock, Valera Kolomiets

Uschnięte, żółte końcówki liści to jedna z najczęstszych, a może i najczęstsza bolączka posiadaczy dracen. Jeśli zauważysz je także u swojej rośliny, oznacza to, że brakuje jej prysznica. Przyczyną usychania liści oraz ich odpadania jest zbyt mała wilgotność powietrza. Zbyt suche warunki sprawiają, że roślina żółknie i stopniowo marnieje.

Nie zapominaj więc o regularnym zraszaniu liści przegotowaną, odstaną wodą, a także o przemywaniu ich wilgotną szmatką.

Podsumowując, dracena nie jest szczególnie trudną w uprawie rośliną, ale ma swoje wymagania, o których nie można zapominać, jeśli chcesz, aby dobrze się rozwijała.

Dracena nie lubi:

przesuszenia,

zastoju wody,

mocnego słońca,

przeciągów,

bardzo kwaśnej ani bardzo zasadowej gleby,

podlewania "od dołu",

bardzo ciasnych doniczek.

