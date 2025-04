Zamiokulkas zamiolistny, inaczej zamiokulkas Zenzi, czasem potocznie zwany zamią (choć to zupełnie inna roślina), to ciekawy kwiat doniczkowy, o podłużnych, ciemnozielonych liściach. Jest banalnie prosty w uprawie, nie obrazi się na małą ilość światła słonecznego, a w dodatku nie trzeba go często podlewać. Dodatkowo znakomicie oczyszcza powietrze z formaldehydów.

Reklama

Spis treści:

Zamiokulkas należy do rodziny Araceae. Choć to bardzo duża rodzina, sam zamiokulkas nie ma odmian. Występuje tylko w tej jednej, która na przestrzeni lat uzyskała wiele nazw, m. in.:

zamiokulkas zamiolistny,

zamiokulkas lancetowaty,

kaladium.

Może to sprawiać wrażenie, że roślina ta ma wiele odmian, w rzeczywistości jednak jest to różne nazewnictwo tego samego kwiatu.

Czy zamiokulkas kwitnie? Okazuje się, że tak, jednak w domowej uprawie dzieje się to bardzo rzadko. Nawet, jeśli roślina wypuści kwiaty, są one prawie niezauważalne, dlatego zwykle przegapiamy ten moment. Z reguły jednak kwitnienie zamiokulkasa w domu zdarza się ekstremalnie rzadko.

Z tego powodu roślina zaliczana jest do rodziny zielonych i nie wydziela się okresów kwitnienia ani wegetacji. Nowe liście zamiokulkas wypuszcza przez cały rok.

Mówi się, że nie ma cieniolubnych roślin doniczkowych, są tylko cienioznośne. Tak czy inaczej, zamiokulkas może rosnąć w cieniu (podobnie jak skrzydłokwiat) oraz na stanowisku słonecznym. Podobnie jak bluszcz, barwa jego liści i łodyg będzie zależała od dawki promieni słonecznych.

W ciemnym miejscu pokoju zamiokulkas będzie miał ciemnozielone liście, stojąc na parapecie - zdecydowanie jaśniejsze. Nawet jeśli okna twojego mieszkania wychodzą na zachód lub na północ, zamiokulkas będzie czuł się u ciebie dobrze. Młode łodygi zawsze są jaśniejsze od starszych.

Zamiokulkas: nabłyszczanie liści



Zamiokulkas to sukulent (choć na pierwszy rzut oka na to nie wygląda), ma grube, skórzaste liście, które pięknie się błyszczą. Nie tylko nie wymaga stosowania nabłyszczacza, ale wręcz tego nie lubi. Zarówno na nabłyszczanie, jak i na zraszanie liści, może zareagować plamami i gniciem.

Dlatego podczas pielęgnacji ogranicz się tylko do podlewania oraz oczyszczania liści z kurzu przy pomocy miękkiej miotełki. Nie nabłyszczaj liści wilgotną ściereczką.

Zamiokulkas: podlewanie



Rzadko. Latem podlewaj go co 2-3 tygodnie, zimą, zwłaszcza, gdy stoi w cieniu, co 4-6 tygodni. Zamiokulkas toleruje krótkotrwałe okresy przesuszenia.

Jest sukulentem, zatem magazynuje wodę, dlatego jeśli będziesz podlewać go zbyt często, jego korzenie po prostu zgniją. Dlatego też, chociaż zamiokulkas bywa nazywany żelaznym kwiatem, nadmierni entuzjaści podlewania mogą go stosunkowo łatwo wykończyć. Zamiokulkasa podlewaj przegotowaną, odstaną wodą o temperaturze pokojowej. Możesz też wykorzystać wodę z dzbanka filtrującego.

fot. Zamiokulkas/Adobe Stock, Andrii

Jak nawozić zamiokulkasa?

W okresie wzrostu zamiokulkasa należy nawozić co 2-3 tygodnie: stosuj nawozy do kwiatów doniczkowych lub np. biohumus. Najlepiej jest wybrać nawozy płynne. Nie przesadzaj jednak z ilością - zbyt dużo odżywczych składników może przynieść odwrotny skutek, niż zamierzony.

W okresie jesienno-zimowym, kiedy pojawia się bardzo mało nowych liści (lub nie pojawiają się wcale), zamiokulkas nie wymaga nawożenia. Wiosną możesz wykorzystać małe odżywki w opakowaniach z "aplikatorem".

Młode rośliny przesadzaj wiosną, co roku, starsze co 2-3 lata lub w miarę potrzeby. Konieczność przesadzenia zamiokulkasa łatwo dostrzeżesz - zacznie mieć ciasno w doniczce. Co ciekawe, ten kwiat lubi niewielkie doniczki, raczej płaskie, koniecznie z warstwą drenażu i otworem, aby woda mogła spłynąć do podstawki.

Jaka ziemia do zamiokulkasa?



Kiedy już przygotujesz doniczkę, na dno wysyp np. keramzyt. Wybierz ziemię żyzną, próchniczą, może to być torf wymieszany z piaskiem. Przy okazji przesadzania, zamiokulkasa możesz rozmnażać przez podział kłączy.

fot. Przesadzanie Zamiokulkasa/Adobe Stock, Retales Botijero/Westend61

Zamiokulkas: przycinanie

Zamiokulkas z reguły nie wymaga przycinania, kiedy rośnie w donicy, w domowych warunkach. Nie nadaje się do formowania, jednak możesz go przyciąć, jeśli zobaczysz chore pędy lub podwiędłe liście. Usuń je bardzo ostrożnie, używając ostrego sekatora.

Zamiokulkas - trujący

Pamiętaj też, że zamiokulkas jest rośliną silnie trującą dla zwierząt i dzieci, a podczas przycinania - także dla ciebie. Używaj więc ogrodniczych rękawic i umyj ręce oraz sekator tuż po skończeniu pracy. Jeśli zamiokulkas rośnie zdrowy, nie ma potrzeby przycinania go.

Zamiokulkas to roślina raczej odporna na choroby i ataki szkodników, jednak może przytrafić mu się jakaś nieprzyjemna sytuacja. Najczęściej możesz zobaczyć to poprzez kolor lub kształt liści, a także łodygi. Co może dolegać zamiokulkasom?

Zamiokulkas: żółte liście

Zamiokulkas choruje głównie z powodu zbyt niskiej temperatury jaka panuje w pomieszczeniu lub nadmiernego podlewania - liście wtedy zżółkną i nie będzie można przywrócić im ciemnozielonego koloru. Aby uniknąć przelania, po 30 minutach od podlania, usuń wodę z podstawki.

Liście zamiokulkasa zbrązowiały



Jeśli liście zamiokulkasa zbrązowiały, prawdopodobnie roślina ma za dużo światła. Postaw ją w półcieniu, nie od południowej strony mieszkania. Możesz ją tam zostawić już na stałe albo po ok. 2 tygodniach stopniowo przenosić ją w jaśniejsze miejsce, aż do docelowego. Nie stawiaj go jednak z powrotem tam, gdzie pojawił się problem.

Powodem słabego wzrostu zamiokulkasa jest najczęściej zbyt mała doniczka. Roślina nie ma wtedy miejsca na odpowiedni rozwój systemów korzeniowych, które są przecież magazynem składników odżywczych.

Innym powodem tego, że zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści, może być zniszczenie jego korzeni (np. zbyt częstym podlewaniem). W takiej sytuacji warto wyjąć go z doniczki i zobaczyć, jak wygląda w środku. Jeśli korzenie są podgnite, a ziemia na dnie doniczki przypomina błoto, koniecznie przepłucz korzenie i usuń te, które już się do niczego nie nadają. Następnie wymień całą ziemię w doniczce, przesadź roślinę i nie podlewaj jej przez tydzień lub dwa.

fot. Zamiokulkas: kwiat na pieniądze/Adobe Stock, Bilal

Zamiokulkas, po latach zapomnienia, wraca na salony i jest na szczycie popularności. Z łatwością znajdziesz go w kwiaciarniach, marketach, sklepach ogrodniczych, a nawet w IKEA.

Ceny okazałych roślin, idealnych do dużych pomieszczeń, oscylują w okolicach 200 zł. Za małego zamiokulkasa (wysokość 30 - 40 cm) zapłacisz od 20 zł wzwyż. Za dosyć gęsty i wyższy okaz (60-70 cm) zapłacisz około 80 - 90 zł.

Cena zamiokulkasa zależy głównie od ilości jego łodyg (im starsza roślina, tym ma więcej łodyg).

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 12.12.2019

Reklama

Czytaj także:Jak przesadzać rośliny doniczkowe?Jak dbać o paprotkę?Najpiękniejsze kaktusy - warto je mieć