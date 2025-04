Trzykrotka to idealna roślina dla początkujących - nie wymaga wiele, rzadko atakują ją szkodniki kwiatów doniczkowych, a jest efektowna, szybko rośnie i można ją rozmnażać, stale powiększając hodowlę. Zobacz, jak uprawiać trzykrotkę.

Trzykrotkę często nazywa się pasiatką, ze względu na wzorek na liściach. Znanych jest kilka gatunków. Najpopularniejszy gatunek tej rośliny to trzykrotka biała. Ma płożące się pędy, często zielone, wydłużone liście i trzykrotne białe kwiaty, stąd nazwa trzykrotka. Najbardziej znane odmiany to:

Albovittata - z białymi paskami na liściach

Aureovittata - z żółtymi paskami

Rochford’s Silver - wielobarwna.

Jest też trzykrotka Blossfelda. Dorasta do 20 cm i ma bardziej wzniesione i wydłużone liście, od spodu czerwonawe a z wierzchu brązowe/ciemnozielone pokryte włoskami. Zakwita późną zimą lub wiosną, kwiaty są biało-różowe.

Kolejny gatunek to trzykrotka wężykowata, podobna do trzykrotki białej, ale ma krótkoogonkowe liście i bardziej niebieskawozielone na wierzchu i purpurowoczerwone od spodu. Może mieć białe paski lub różowe paski na liściach.

Inne, mniej znane i mniej popularne odmiany trzykrotki to:

trzykrotka różówa,

trzykrotka włochata,

trzykrotka andersona.

Trzykrotka pasiasta

Inaczej trzykrotka zebrina, to bardzo często spotykana odmiana trzykrotki. Ma zaokrąglone liście, lekko spiczaste na końcu. Sporadycznie wypuszcza niewielkie kwiaty. Świetnie sprawdza się jako roślina zwisająca, zarówno na balkon, jak i do domu.

fot. Trzykrotka: odmiany/Adobe Stock, Екатерина Переславце

Trzykrotka purpurowa

Ta odmiana posiada intensywnie fioletowe liście, najczęściej jednokolorowe. Kiedy są młode, bliżej im do zielonego, ale z "wiekiem" ciemnieją. Podobnie jak odmianie pasiastej, trzykrotce purpurowej zdarza się zakwitnąć, ale nie jest to szczególnie częsty widok. Kiedy jest młoda, jej pędy sterczą, dopiero z czasem zaczynają się płożyć i zwisać.

Trzykrotka tricolor

Ta odmiana trzykrotki staje się w ostatnich latach coraz bardziej popularna. Posiada różowo-żółto-zielono-białe liście, które prezentują się niezwykle pięknie w każdym pomieszczeniu. Kiedy stoi w półcieniu, staje się bardziej zielona lub zielono-żółta, a w stanowisku nasłonecznionym zyskuje barwę biało-różową.

Trzykrotka nanouk

Ta odmiana trzykrotki posiada piękne, różowo-fioletowe liście, przedzielone cienkimi zielonkawymi paskami. Kwitnie na biało, ale równie rzadko, co pozostałe odmiany. Doskonale prezentuje się szczególnie pod postacią płożącą lub wiszącą.

Trzykrotka to bardzo mało wymagająca roślina, która dobrze sobie radzi niemal w każdych warunkach. Co prawda ma swoje ulubione preferencje, ale nie jest szczególnie kapryśna. W ciepłych miesiącach może stać w donicy na balkonie i tarasie.

Trzykrotka: jaka ziemia?



Trzykrotka toleruje niemal każde podłoże. Wystarczy w zupełności ziemia uniwersalna, do roślin zielonych lub kwitnących. Jest dostępna w każdym większym markecie. Możesz na spodzie umieścić warstwę drenującą oraz zadbać o to, aby nadmiar wody miał gdzie odpłuwać - na podstawkę lub do dekoracyjnej osłonki.

Trzykrotka: jakie stanowisko?

Trzykrotka to uniwersalna roślina, która może rosnąć zarówno w jasnym miejscu, jak i nieco ciemniejszym. Ważne, aby nie było to ostre słońce, ani zupełnie ciemny kąt. Warto wiedzieć, że odmiany o ciemniejszych liściach potrzebują nieco więcej światła, aby się ładnie wybarwić.

Podlewanie i nawożenie trzykrotki

W zależności od potrzeb i temperatury w pokoju sposób podlewania będzie różny. Nie lubi ona dużych przesuszeń ani przelewania. Najlepiej więc mniej więcej 2 razy w tygodniu sprawdzić palcem podłoże. Gdy zauważysz, że jest lekko suche z wierzchu, podlej trzykrotkę niewielką ilością chłodnej wody.

Najlepiej, aby była to woda, która co najmniej 2 – 3 dni stała w odkrytej butelce lub konewce. Jest wtedy bardziej miękka, a więc lepiej posłuży roślinie.

Latem i wiosną warto zasilać trzykrotkę nawozem do roślin zielonych - rób to mniej więcej raz na 2 tygodnie. Jesienią i zimą wystarczy „dokarmić” ją tylko raz na miesiąc.

fot. Trzykrotka uprawa/Adobe Stock, Anatoly Repin

Trzykrotka rośnie naprawdę szybko. Jeśli pędy będą za długie, to po prostu je odłamujemy lub ucinamy nożyczkami na takiej długości, jak nam odpowiada. Wtedy zacznie się krzewić. Odcięte pędy to świetne sadzonki. O każdej porze roku można je wstawić do słoika z wodą i już po kilku dniach wypuszczą korzonki.

Dla dziecka to wspaniała lekcja przyrody. Wtedy naszykujmy nową doniczkę i posadźmy sadzonki. Najlepiej posadzić w jednej doniczce kilka (nawet 10 sztuk). Wtedy uzyskamy okazałą roślinę.

Kiedyś trzykrotka była uznawana za roślinę bezpieczną i idealną do pokoju dziecka. Dziś jednak wiadomo, że nie jest ona szczególnie groźna, ale może podrażniać błony śluzowe (w przypadku zjedzenia listka lub pędu). Z tego powodu lepiej trzymać ją w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.09.2018.

