Przycinanie pigwy to ważny zabieg pielęgnacyjny tego drzewka owocowego, który gwarantuje bogate owocowanie. Aby jednak do tego doszło, warto uzbroić się w cierpliwość i w odpowiedni sposób przystąpić do formowania pigwy pospolitej. W poniższym artykule przedstawimy Ci rady i wskazówki, jak dbać o pigwę w swoim ogrodzie i jak ją przycinać, by prawidłowo rosła.

Właściwości prozdrowotne pigwy są szerokie i właśnie z tego powodu często jest ona wybierana przez gospodynie, ceniące sobie naturalne i zdrowe przysmaki w swoim domu. Uprawa i pielęgnacja pigwy, w tym także przycinanie pigwy, nie jest zadaniem trudnym, jednak warto stosować się do kilku zasad i przestrzegać odpowiednich terminów cięcia. Pigwa sadzona jest także ze względu na swoje walory ozdobne, ponieważ pięknie kwitnie. Dzięki wszystkim radom, jak i kiedy przycinać pigwę, możesz być pewna, że Twoje drzewko będzie owocować na wielką skalę, dzięki czemu zabezpieczysz całą rodzinę w różne przetwory z pigwy.

Spis treści:

Pierwsze cięcie pigwy wykonuje się zazwyczaj w marcu. Cięcie pigwy na wiosnę można wykonać nawet w przypadku roślin, które dopiero sadzimy w ogrodzie. Jeśli jest to mała sadzonka, jeszcze bez rozgałęzień, wówczas można przyciąć pigwę o 1/3 jej długości. Jeśli drzewko jest większych rozmiarów, wtedy dokonujemy przycięcia pigwy o połowę — dotyczy to zarówno głównego pnia, jak i również pędów bocznych.

Pierwsze cięcie pigwy spowoduje wykształcenie na drzewku nowych pędów i wytwarzanie większej liczby pąków kwiatowych. Pozwala to także na formowanie drzewka, poprzez budowanie jego korony. Aby pigwa posiadała odpowiedni pień, ważne jest również przycinanie odrostów i gałązek znajdujących się poniżej 50 cm od podłoża. Wiosenne przycinanie pigwy warto wykonywać co roku.

Letnie i jesienne przycinanie pigwy

Cięcie sanitarne, czyli cięcie pielęgnacyjne, warto przeprowadzać w sytuacji, gdy wewnątrz korony krzyżuje się zbyt dużo gałęzi i jest ona zbyt gęsta. Wówczas blokuje to dostęp promieni słonecznych do wnętrza rośliny. Warto też na bieżąco kontrolować rozrost konarów i dokonać cięcia formującego pigwy o 1/3 ich długości gałęzi. Przeprowadzając to cięcie pigwy, warto pamiętać o pozostawieniu młodego pędu — im więcej ich będzie, tym większa szansa na uzyskanie dużych plonów. Raz na kilka lat warto wykonać cięcie odmładzające pigwę.

fot. Przycinanie pigwy jest ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym / Adobe Stock, Sandor Gora

Przycinanie pigwy jest bardzo ważne ze względu na jej owocowanie. Poprzez cięcie pigwy możemy zapewnić wszystkim gałęziom odpowiedni dostęp światła, co jak wiadomo jest bardzo ważnym czynnikiem. Pigwa zazwyczaj bardzo dobrze znosi cięcie. Warto stosować się jednak do kilku ogólnych zasad technicznych dotyczących przycinania drzew i krzewów przed wiosną.

Pierwsza ważna sprawa dotyczy odpowiednich narzędzi. Przycinania pigwy należy dokonywać ostrymi i odkażonymi nożycami lub sekatorem. Zapobiegnie to uszkodzeniu gałęzi i zakażeniu ich przez choroby grzybowe. Druga kwestia to zabezpieczenie miejsc cięcia specjalną pastą ogrodniczą, której zadaniem jest ochrona przed wspomnianymi wyżej zarodnikami grzybów. Kolejna sprawa dotyczy terminu przycinania, ponieważ pigwa jest rośliną wrażliwą na przymrozki i łatwo jest ją uszkodzić. Dlatego z przycinaniem pigwy warto zaczekać do momentu, gdy rozpocznie się okres wegetacji i kiedy roślinom nie grożą nocne mrozy. Najlepszym terminem będzie zatem przełom marca i kwietnia.

fot. Formowanie pigwy pospolitej / Adobe Stock, Marc

W przycinaniu pigwy można wyróżnić dwie metody jej przycinania i formowania. To w gestii ogrodnika leży, w jaki sposób poprowadzi swoją roślinę i jak będzie ona wyglądała.

Przycinanie pigwy można przeprowadzać, stosując następujące sposoby:

korona pucharowa bez przewodnika — przycinanie pigwy w tym przypadku polega na prowadzeniu gałęzi na boki poprzez usunięcie głównego pnia. To cięcie pigwy polega na pozostawieniu 5-6 nowych pędów, na których drzewo zawiąże pąki kwiatowe. W kolejnych latach należy usuwać wszystkie nowe pędy rosnące do środka i o 2/3 skrócić najstarsze konary.

przycinanie pigwy w tym przypadku polega na prowadzeniu gałęzi na boki poprzez usunięcie głównego pnia. To cięcie pigwy polega na pozostawieniu 5-6 nowych pędów, na których drzewo zawiąże pąki kwiatowe. W kolejnych latach należy usuwać wszystkie nowe pędy rosnące do środka i o 2/3 skrócić najstarsze konary. korona prawie naturalna z przewodnikiem — w tej sytuacji drzewo posiada główny pień, z którego wyrastają nowe pędy. Aby po kilku latach pielęgnacji osiągnąć bujną koronę, należy rozpocząć przycinanie pigwy i jej formowanie na wysokości około 60 cm. Kolejne, nowe pędy powinny być kształtowane wyżej, w 50-centymetrowych odległościach.

fot. Cięcie pigwy pozwala nadać jej odpowiedni kształt / Adobe Stock, Horner

Czasami złe przycinanie pigwy może skutkować brakiem owoców na drzewie. Trzeba pamiętać, że pigwa jest rośliną, która tworzy nowe pąki kwiatowe na pędach jednorocznych, dlatego ważna jest ich duża liczba. Z tego powodu przycinania pigwy nie można dokonywać zbyt agresywnie, niemal całkowicie ją ogałacając. W cięciu pigwy ważna jest coroczna systematyka w przycinaniu i „budowanie” jej korony, zwłaszcza w pierwszych latach po posadzeniu. Ważne jest przeprowadzanie rozsądnego cięcia formującego i sanitarnego, usuwając przy tym gałęzie rosnące do środka.

Warto zdawać sobie sprawę, że pigwa zawiązuje pąki kwiatowe i kwitnie na pędach co najmniej dwuletnich. Trzeba zatem uzbroić się w cierpliwość i poczekać na pierwsze owoce na naszym drzewie. Do tego czasu warto stale sprawdzać stan drzewa i wykonywać cięcia zgodne z założonym planem formowania.

fot. Nieprawidłowe przycinanie pigwy powoduje brak owocowania / Adobe Stock, Garden Guru

Pigwa to roślina bardzo wdzięczna, której uprawa i cięcie nie powinno nastręczać wielu trudności, nawet mało zaawansowanym ogrodnikom. Warto jednak zapamiętać termin przycinania pigwy, aby nie zaburzyć jej okresu wegetacji i zawiązywania pąków kwiatowych. Pigwa w ogrodzie to również bardzo interesująca ozdoba, ponieważ pięknie kwitnie. Zastanawiasz się kiedy zbierać pigwę i cieszyć się z efektów pielęgnacji, troski i przycinania? Owoce pigwy dojrzewają w październiku, a ich owoce można zbierać nawet po pierwszych przymrozkach.

