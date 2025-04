Piwonie to bardzo popularne kwiaty, które można zobaczyć niemal w każdym ogródku. Często zdobią także balkonowe balustrady i wewnętrzne parapety. Nic dziwnego - to bardzo mało wymagające rośliny. Aby cieszyły swoim pięknem, wystarczy znać podstawowe zasady jej pielęgnacji.

Piwonia przybyła do nas z Chin. Jest to zwykle bylina, choć niektóre z nich to niezbyt wysokie krzewy o drewniejących korzeniach, dorastające do wysokości 2,5 m. Cechą, która je łączy, są duże, dorodne kwiaty - białe, różowe, purpurowe, żółte, o charakterystycznym zapachu.

Uprawa piwonii w doniczce na balkonie czy przed domem nie jest skomplikowana, ale roślina ta, jak każda inna, ma swoje indywidualne preferencje. Warto też pamiętać, że pierwszy raz kwitnie dopiero kilka lat po posadzeniu, dlatego nie zrażaj się i uzbrój w cierpliwość.

W Polsce najczęściej w ogrodach i na balkonach można spotkać piwonie bylinowe. Wśród nich znajduje się:

Piwonia ogrodowa - najczęściej spotykana, posiada duże różowe kwiaty, osiąga 1 m wysokości.

Piwonia lekarska - ma pojedyncze kwiaty, osiąga wysokość 1 m, jest bardzo odporna i trwała.

fot. Piwonia: uprawa/Adobe Stock, Mallivan

Piwonia odwdzięczy ci się pięknymi i okazałymi kwiatami, jeśli tylko będziesz pamiętać o kilku nieskomplikowanych zasadach. Roślina ta nie jest wybredna, ale ma swoje wymagania.

Gleba i kompost dla piwonii

Piwonia lubi wilgotną, dobrze nawożoną glebę. Warto więc użyć kompostu podczas sadzenia, a następnie każdego roku dostarczać tego typu nawozu bezpośrednio na ziemię wokół rośliny układając warstwę nie wyższą niż 10 cm. Dodatkowo, jeśli chcesz sadzić piwonię w donicy, pamiętaj o tym, aby zrobić warstwę drenującą - piwonie nie lubią zastoju wody.

Kiedy sadzić piwonie?

Piwonię powinno się sadzić od połowy sierpnia do końca września. Bylinę sadzi się we wcześniej przekopanej ziemi, najlepiej w dość dobrze nasłonecznionym miejscu. Aby piwonia dobrze się przyjęła, należy widoczne na karpie pąki umieścić ok. 5 cm pod ziemią (sadzone karpy powinny składać się z kilku mięsistych korzeni oraz dwóch wystarczająco dobrze wykształconych pąków).

Aby odpowiednio rozmnożyć piwonię, trzeba kilkuletnią karpę podzielić na kilka części, otrząsnąć z ziemi i lekko przesuszyć, pozostawiając w zacienionym miejscu.

Piwonie posadzone w donicy możesz też wyłożyć do gruntu - optymalnym terminem wysadzania tych kwiatów jest końcówka lata i początek jesieni.

fot. Sadzenie piwonii w donicy/Adobe Stock, Artanika

Mimo że piwonia jest bardzo odporną i długowieczną rośliną, należy ją na zimę okrywać. Wiele gatunków piwonii rośnie w miejscach, w których spotykane są mroźne zimy, gdyż tylko wtedy roślina jest w stanie zawiązać pąki kwiatowe.

Możesz ją także przenieść do domu na czas zimy, ale nie stawiaj jej przy źródłach ciepła, np. przy grzejniku, niedaleko łazienki czy kuchni. Najlepiej będzie czuła się w piwnicy lub przy oknie balkonowym.

Nie ma potrzeby wykopywania piwonii na zimę z donicy (ani gruntu). Przetrwa ona okres zimy i wypuści na wiosnę piękne pąki kwiatowe. Po przekwitnięciu warto jednak pozbyć się suchych kwiatów i pędów. Jesienne przycinanie piwonii pozwoli jej zakwitnąć jeszcze bujniej w kolejnym roku.

fot. Piwonia na balkonie/Adobe Stock, HVPM dev

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.05.2019.

