Dawniej kamelia japońska była stosowana w medycynie ludowej, dzisiaj raczej spełnia jedynie funkcje dekoracyjne. Dobrze prezentuje się na balkonach i tarasach, ale może być uprawiana także w domu. Pasuje do większych pomieszczeń, ponieważ mocno się krzewi.

Kamelia japońska to zimozielony krzew, który zakwita najczęściej zimą i wiosną. W naturalnych warunkach może mieć nawet 15 metrów wysokości, ale uprawiana w domu czy ogrodzie osiąga maksymalnie 2 metry. Mocno się rozkrzewia, prezentując skórzaste liście, których kolor różni się w zależności od odmiany. Zakwita na czerwono, różowo, żółto lub biało, czasem już w połowie stycznia. Kwiaty przeważnie nie mają żadnego zapachu, ale są piękne przez swoje pokaźne rozmiary.

Najpopularniejsze odmiany kamelii japońskiej to:

Brushfield - kwitnie na żółto;

Lady Campbell - kwitnie na żywoczerwono;

Lavinia Maggi - kwitnie na jasnoróżowo.

Kamelia japońska to prawdziwa księżniczka wśród zimozielonych roślin. Potrafi być naprawdę kapryśna. Przede wszystkim musisz jej zapewnić odpowiednie warunki. Kamelia przede wszystkim nie toleruje mocnego nasłonecznienia i preferuje półcień lub stanowiska z łagodnym, rozproszonym światłem. Potrzebuje lekko kwaśnej, przepuszczalnej gleby. Możesz mieszać ją z piaskiem i torfem.

Ważna jest także temperatura - roślina ta nie lubi upałów, a idealna temperatura do rozwoju to ok. 16 stopni w okresie kwitnienia oraz 20 w okresie spoczynku. W okresie letnim i wczesnojesiennym zdecydowanie warto przenieść na zewnątrz kamelię uprawianą w pomieszczeniu, ale kapryśna roślina często na zmianę miejsca reaguje gubieniem pąków kwiatowych.

W grudniu idealną temperaturą dla kamelii będzie maksymalnie 10 stopni - sprzyja ona rozwojowi pąków i wypuszczaniu kwiatów.

W naszych warunkach klimatycznych możliwa jest jedynie uprawa kamelii japońskiej w donicy. Może ona stać zarówno w pomieszczeniu, jak i ogrodzie, ale kamelia nie będzie dobrze rosła bezpośrednio w gruncie. Najlepiej rośnie na zabudowanych werandach, oranżeriach oraz w zimowych ogrodach, gdzie ma optymalne warunki wzrostu. Uprawa w domu jest trudniejsza, ale nie niemożliwa.

Dodatkowo roślina wymaga obfitego podlewania w okresie kwitnienia oraz wiosną i latem. Jesienią zdecydowanie należy ograniczyć podlewanie, ale pilnować, aby ziemia nie była nadmiernie wysuszona.

Kamelia japońska: nawożenie i przycinanie

Kamelia japońska wymaga nawożenia w okresie wiosennym i jesiennym. Wykorzystaj do tego nawozy do roślin kwasolubnych, np. do azalii. Roślina nie wymaga przycinania co roku, a jedynie raz na kilka lat. Wykonuj wtedy cięcie odmładzające, kosmetyczne. Pamiętaj, aby zawsze robić to po kwitnieniu.

Kamelia wymaga przesadzania raz na 2-3 lata, kiedy aktualna donica czy skrzynia okaże się już za ciasna. Roślina nie przepada za przenoszeniem, ale jest to niezbędne, aby mogła dobrze się rozwijać.

Kamelia jest odporna na choroby, ale mogą ją atakować szkodniki, takie jak mszyce czy tarczniki. Wówczas konieczne będzie stosowanie łagodnych środków owadobójczych w sprayu lub pod postacią pałeczek, które wkłada się do ziemi.

Dodatkowo kamelia dość szybko reaguje na błędy w pielęgnacji. Wówczas zrzuca pąki kwiatowe lub nie rozwija nowych, często także gubi liście. Nie toleruje też za wysokiego pH podłoża, a czasem też przenoszenia, którego jednocześnie potrzebuje. Jest to zdecydowanie wymagająca roślina, ale odwdzięcza się pięknym wyglądem.

