Uroczystości rodzinne - wszystkie przyjęcia i imprezy odbywające się w towarzystwie rodziny, krewnych i przyjaciół. To np. śluby, imieniny, urodziny czy przyjęcia zorganizowane z okazji chrztu świętego. Często świętuje się też rocznice ślubów. To okazja do rozmów i zabawy w gronie najbliższych.