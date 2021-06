Życzenia na Dzień Ojca - rymowane, poważne, śmieszne

fot. Adobe Stock

Dzień Ojca zasługuje na uczczenie, dlatego nawet jeśli nie masz pomysłu na prezent, to polecamy napisać kilka słów od serca. Możesz też podeprzeć się proponowanymi przez nas życzeniami na Dzień Taty, które dziecko wygłosi w domu lub w przedszkolu.

Dzień Ojca to okazja, by wspólnie spędzić czas na rodzinnych zabawach czy rozrywkach. Warto podkreślić jego znaczenie laurką z życzeniami na Dzień Ojca, upominkiem czy po prostu - miłym gestem. W naszym zestawieniu znalazło się 16 rymowanych życzeń na Dzień Ojca - niektóre są zabawne, inne wzruszające. Warto wypisać je na kartce z życzeniami czy nauczyć się życzeń na Dzień Taty na pamięć.



Niech Ci się spełnią pragnienia,

niech słonko zawsze Ci świeci.

Przyjmij te skromne życzenia,

od kochających Cię dzieci.

Wiemy, jak ciężko pracujesz, Tato!

Bardzo Cię wszyscy kochamy za to,

a także za Twe szlachetne serce,

w którym rodzina pierwsze ma miejsce!

Wiele bym Ci życzyć chciała,

ale jestem bardzo mała -

dam buziaka szczerze za to,

zamiast życzeń - przyjmij to. Tato!

W dniu dzisiejszym drogi

Tatku, zdrowia, szczęścia i dostatku.

W życiu samych przyjemności,

w duszy niechaj spokój gości.

Do Taty przybiegnę dziś

ze specjalną piosenką i

laurką wymalowaną tęczą,

w Dniu Taty dam mu taką

buźkę, że wszystkie mury zmiękną.

U Tatusia na kolanach

zawsze jest bardzo miękko.

Gdy na nich się znajdę,

nie odchodzę zbyt prędko.

Mocne ramiona trzymają mnie bezpiecznie,

tylko z Tatą czuję się tak bajecznie.

Chowałeś się zawsze przed

nami w swojej szufladzie

zamkniętej na klucz.

Czasami, gdy czas miałeś

Wyjmowałeś z niej serce i bawiłeś nas.

Te rzadkie chwile radości

Pełne były ciepła, uśmiechu i miłości.

Dziś ja swoje serce z lodówki wyjęte

ślę do Ciebie,

tak bardzo Cię kocham Tato!

Najlepszym prezentem jaki

mogę Ci dać właśnie dziś,

w Dniu Twojego święta,

to jestem ja,

dla Ciebie, często księga zamknięta.

W sposób ten prosty

chcę Ci przekazać,

że nigdy nie mogłabym

z życia swego Ciebie wymazać.

Tęsknię za chwilami, gdy

czułam jak Twój wzrok z

samej góry mną się opiekował,

jak każdy mój ruch Twoje

gesty naśladował, największy

skarb córki – to taki Ojciec jak Ty.

Dzisiaj w Dniu Ojca –

wznoszę dla Ciebie

mały toast dużym sercem,

z pragnieniem, by ładnie Ci

powiedzieć, co czuję do Ciebie.

Nie przepłynie nikt rzeki mojej miłości do Ciebie

i Ty sam brzegów w niej nie znajdziesz –

tak bardzo Cię kocham.

Przy Tobie czuję się bezpiecznie,

przy Tobie wszystko mi się uda,

gdy trzymasz mnie za rękę

i sadzasz na kolana.

Tobie Tato w imię miłości

i w dowód wdzięczności,

składam dziś życzenia szczęścia i radości.

Nie czuję się na siłach, by

pisać dla Ciebie wiersze,

choć uczucia moje są dziecięce

więc najpiękniejsze.

Tyle chcę Ci powiedzieć

w dniu specjalnym, bo

właśnie Twoim Tato,

tyle chcę Ci powiedzieć, lecz

nie wiem jak zabrać się za to.

Stąd te wyznania niezgrabne,

trochę suche i nieporadne,

ale mające w sobie dowód

miłości, co ma swój koniec

w kosmicznej nieskończoności.

Czas jak koło szybko krąży

Rok za rokiem szybko mija,

Z życzeniami synek dąży:

Niech Ci taktu szczęście sprzyja!

W dniu Twojego święta,

Twój syn o Tobie pamięta.

Oczywiście składam życzenia,

szczęścia, zdrowia

i zadowolenia!

Czerwona laurka,

czerwone kwiaty,

czerwone serce,

dla mojego taty!

Tatuś w moim sercu mieszka,

choć mnie czasem troszkę beszta...

Dzisiaj Mu przed wakacjami kolory

świata chcę wręczyć...

To dla Ciebie Tato kwiaty...

i miej zawsze Święto Taty.

Artykuł pierwotnie opublikowany 24.10.2010 na zlecenie Edipresse.

