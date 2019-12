Poród - inaczej narodziny, rozwiązanie. To zjawisko kończące ciążę. Dochodzi do niego najczęściej wtedy, gdy płód jest dojrzały i może samodzielnie funkcjonować poza organizmem matki. Poród występuje zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. Narodziny dziecka to ważny moment w życiu każdej kobiety i mężczyzny.