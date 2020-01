Okres po porodzie: często pojawia się szybko bez względu na laktację

fot. Adobe Stock

Nie wierz w mity o lżejszych i skąpych miesiączce po porodzie, która powraca po 2 latach od porodu, jeśli karmisz piersią. Okres po porodzie to loteria - kiedy wróci i w jakiej postaci - można jedynie przewidzieć. Ale często jest zaskoczeniem dla młodych mam.

Okres po porodzie - kiedy wraca?

Jeśli karmisz piersią z pewnością nastawiasz się, że miesiączka nie wróci zbyt prędko. Masz rację - organizm kobiety wymyślony został tak, by mógł produkować pokarm na podtrzymanie życia narodzonego i aby jego uwaga nie skupiała się na comiesięcznym przygotowywaniu się do ew. poczęcia następnego życia.

Statystycznie okres po porodzie podczas karmienia piersią na żądanie powraca między 9. a 18. miesiącem życia dziecka. Nie jest to absolutnie regułą, a widełki są szerokie - w rzeczywistości może wrócić niespełna 3 miesiące po porodzie, nawet jeśli karmią 8-10 razy dziennie i poziom prolaktyny osiąga szczyty, a dziecko razu nie dotknęło butelki z mlekiem matki czy mlekiem modyfikowanym. To biologia.

Przy karmieniu mieszanym, czyli jeśli mama odciąga swój pokarm i karmi piersią i/lub butelką lub włącza do cyklu karmień mieszkanki mleczne, może się spodziewać, że pierwsza miesiączka po porodzie pojawi się po ok. 2-3 miesiącach od przyjścia na świat dziecka.

Kobiety, które nie karmią piersią, nie odciągają pokarmu, tylko karmią dzieci mlekiem modyfikowanym, mogą dostać okresu po porodzie po połogu, czyli średnio po 5-6 tygodniach.

Wiemy, co sobie myślisz: masz nadzieję, że nawet jeśli okres przyjdzie względnie (za) prędko dla ciebie, to chociaż będzie mniej bolesny, bardziej skąpy lub trwał krócej. Otóż nie. Nie ma reguły i badań na ten temat - miesiączka po porodzie może być taki sam lub subiektywnie łagodniejszy lub o bolesnym przebiegu.

Brak okresu po porodzie

Nie karmisz piersią, a okres się nie pojawia? Albo karmisz od ponad 2 lat, chciałabyś mieć drugie dziecko, a wciąż nie masz okresu - to są realne podstawy do niepokoju, tak samo jeśli:

Krwawienie pojawi się tuż przed zakończonym połogiem,

Pierwsza miesiączka od porodu nie pojawia się po 8 tygodniach u kobiety, która nie karmi,

Okres po porodzie nie pojawia się po 8 tygodniach od momentu pełnego odstawienia od piersi,

Pojawiają się nieregularne, częste plamienia i krwawienia z dróg rodnych w trakcie laktacji.

Karmienie piersią podczas okresu a smak mleka

Musiałabyś sama próbować swojego mleka by ocenić z dozą pewności, że smak mleka zmienia się podczas okresu młodej mamy. Niekiedy rzeczywiście tak jest i dziecko odmawia piersi lub wypluwa pokarm. Miesiączka po porodzie nie jest przeciwwskazaniem do karmienia.

Okres po porodzie może wpływać na zmniejszenie laktacji (wtedy można zaobserwować, że dziecko niemal wisi na piersi, bo wciąż mu mało). Z miesiączką po porodzie wiążą się kryzysy laktacyjne trwające ok. 3 dni - potem powinno wszystko wrócić do normy, by za miesiąc się powtórzyć. Albo i nie - nie przewidzisz.

Karmienie piersią a płodność

Laktacja nie chroni przed ciążą, karmienie piersią na żądanie nie jest metodą antykoncepcji. Nawet jeśli nie masz miesiączki po porodzie nie znaczy, że nie owulujesz. Pamiętaj, że okres występuje po jajeczkowaniu, a więc jeśli współżyjesz pamiętaj o antykoncepcji, jeśli nie chcesz mieć dzieci rok po roku.

W teorii karmienie piersią jest dużą przeszkodą dla zajścia w ciążę i daje ochronę, jeśli spełnia się ekstremalnie sztywne warunki:

dziecko ma nie więcej niż 6 miesięcy,

matka nie dostała jeszcze okresu,

dziecko jest karmione tylko piersią na żądanie w dzień i w nocy za każdym razem, kiedy tego chce (żadnych smoczków, butelek, dodatkowych płynów ani pokarmów).

mama i dziecko są niemal nierozłączni - pierś jest pocieszycielem, źródłem pokarmu i spokoju za dnia i w nocy.

nieużywanie laktatora ani wszelkich stymulujących herbatek i napojów laktacyjnych.

Pamiętaj jednak, że te zasady mogłyby dotyczyć naszych babć, a nie nas, żyjących w wysoko rozwiniętym, zanieczyszczonym środowisku, w którym natura nie gra pierwszych skrzypiec i nawet jeśli organizm chciałby „odpocząć” i skupić się na produkcji mleka, to coś zaburza ten ład - a jest to masa czynników zewnętrznych.

