Łechtaczka, czyli clitoris, nazywana potocznie też guziczkiem lub koralikiem, to kobiecy narząd stworzony po to, by dawać przyjemność. Łechtaczka ma 12-15 cm (mało osób o tym wie!), zaczyna się od małego punkciku, a następnie rozgałęzia po obu stronach pochwy wgłąb miednicy. Oto, co warto o niej wiedzieć i jak osiągnąć orgazm łechtaczkowy.