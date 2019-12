Gra wstępna to preludium do aktu seksualnego - pieszczenie, dotykanie, uwodzenie, pobudzanie stref erogennych - wszystko mające na celu wzniecenie pożądania u partnerów. Tu dowiesz się, jak zostać mistrzynią gry wstępnej, poznasz triki na podniesienie temperatury w sypialni, zobaczysz, jak zrobić striptiz, którego on nigdy nie zapomni.