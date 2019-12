Balkon, zarówno w bloku, jak i domu, to miejsce o wielkim potencjale! Może służyć za miejsce wypoczynku i relaksu, ale także spełniać użytkową rolę: do suszenia prania czy przechowywania rzeczy. Swój balkon możesz zamienić w baśniowy ogród, a także miejsce przyjazne zwierzętom i dzieciom. I to niezależnie od tego, czy jest duży, czy mały! Tutaj znajdziesz wszystko, co dotyczy balkonów: porady, inspiracje i gotowe rozwiązania!