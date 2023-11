Prezent dla siostry na święta 2023. Propozycje najlepszych prezentów pod choinkę dla siostry od redakcji polki.pl

fot. Adobe Stock, NDABCREATIVITY

Prezent dla siostry na święta 2023 powinien być przemyślany, by sprawił prawdziwą przyjemność obdarowywanej osobie. Możesz postawić na coś uniwersalnego, co spodoba się każdej kobiecie lub poprzez prezent pod choinkę pokazać, że bardzo znasz swoją siostrę i dobrać coś nawiązującego do jej hobby i pasji. Wybrałyśmy 21 prezentów, które same chciałybyśmy dostać od rodzeństwa na święta 2023. Zainspiruj się i skorzystaj z rekomendacji redakcji polki.pl przy świątecznych zakupach.

Spis treści:

Książki to zawsze trafiony pomysł na prezent. Wybór jest ogromny. Jeśli twoja siostra jest zainteresowana kulinariami, na pewno spodoba jej się nowa książka Michała Korkosza, @rozkosznego, z polskimi przepisami w ekscytujących odsłonach, lub „Jerozolima do zjedzenia” Barka Kieżuna. Twoja siostra ma w planach jakąś podróż? Wybierz książkową wersję przewodnika, lub reportaż, który pozwoli jej wczuć się w nastrój miejsca, które odwiedzi. Estetki docenią np. pięknie wydany album, a włosomaniaczki mogą polubić nową pozycję „Jak zapuścić długie włosy” autorstwa Agnieszki Niedziałek.

Gustowne i uniwersalne dodatki do domu to też strzał w dziesiątkę jeśli szukasz uniwersalnego prezentu dla siostry na święta. Sięgnij po zapachowe świece (najlepiej naturalne, z wosku pszczelego lub sojowe), które uwielbiają wszystkie kobiety. Gustowna pościel też może ucieszyć siostrę. Unikalna porcelana i ceramika to także doskonały prezent, który wywoła uśmiech. Dobierz np. zestaw ceramiki z Bolesławca.

Jeśli twoja siostra lubi projekty DIY lub krafty, na święta pod choinkę możesz kupić jej też np. karnet na zajęcia z garncarstwa, ceramiki lub popularne od niedawna: warsztaty łączące malarstwo z degustacją wina. Koniecznie wybierz podwójne zaproszenie. Może być to doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu.

Niezależnie od tego, czy szukasz prezentu dla młodszej, czy starszej siostry: coś pysznego dla zdrowia to zawsze dobry prezent. Możesz samodzielnie skomponować zestaw z: wzmacniających odporność naturalnych soków (rokitnika, dzikiej róży, aronii), naturalnych olejów, herbaty lub miodu. Szczególnie polecamy przyjrzeć się ofercie zestawów świątecznych Pasieki Rodziny Sadowskich. Ich naturalne miody w różnorodnych wersjach smakowych są nie tylko zdrowe i smaczne, ale cechują się nadzwyczaj odświętnym designem opakowań, przez co idealnie nadają się na prezent.

Zestaw kosmetyków to coś, co przyda się każdej kobiecie. Dobierz skład zestawu do wieku obdarowywanej osoby. Jeśli siostra ma wannę, możesz kupić jej np. zestaw wyjątkowych kul do kąpieli lub soli kąpielowych. Dla kobiet w każdym wieku sprawdzi się zestaw kosmetyczny z witaminą C lub maskami nawilżającymi. Jeśli dysponujesz większym budżetem, możesz kupić siostrze na święta 2023 szczoteczkę soniczną do oczyszczania twarzy, modne perfumy lub maskę LED. Elegancki prezent może stanowić też roller lub kamień Gua Sha do masażu twarzy. W tym przypadku dobierz też olejek do masażu twarzy.

Biżuteria jest świetnym pomysłem na prezent dla siostry, który codziennie będzie przypominał jej, że jest dla ciebie ważna. Upewnij się, że kupisz siostrze coś, co jej się spodoba. Zaobserwuj czy preferuje biżuterię srebrną, czy złotą i postaw na coś w jej preferowanym odcieniu, dopasowanym do jej typu urody. Najbardziej uniwersalnym prezentem świątecznym dla siostry jest bransoletka lub naszyjnik z grawerem. Może być to jej imię, znak zodiaku, słowo „siostra” lub pierwsza litera jej imienia. Na prezent najlepiej wybrać delikatną biżuterię, która trafia w gust większości kobiet.

Jeśli twoja siostra ćwiczy lub jest aktywna fizycznie, możesz nawiązać prezentem gwiazdkowym 2023 do sportu. Wybierz ubrania sportowe: legginsy, bluzy, staniki sportowe lub akcesoria: gustowny plecak, torbę, butelkę na wodę. A może twojej siostrze przyda się mata do jogi, klocki do jogi lub gumy oporowe?

Dobierz prezent do rodzaju aktywności, którą siostra uprawia. Może ucieszy się z toczka jeździeckiego, rękawic do boksowania, lub słuchawek, których można słuchać muzyki pod wodą?

1 z 21 fot. Materiały prasowe Książka „Nowe Rozkoszne. Polskie przepisy, które ekscytują”, Michał Korkosz, cena ok. 80 zł Jeśli twoja siostra zna już Michała Korkosza, na pewno ucieszy się z jego nowej pozycji, a jeśli jeszcze go nie zna, to zdecydowanie powinna poznać! Nowe Rozkoszne to książka kulinarna inna niż wszystkie. Oto notka wydawnicza tej pozycji: Jeden z najpopularniejszych polskich blogerów kulinarnych powraca z najsmaczniejszą książką sezonu, prezentując polską kuchnię w ekscytującym wydaniu. Michał Korkosz, znany lepiej jako Rozkoszny, kontynuuje odczarowywanie stereotypu, że polski talerz wypełniony jest jedynie tłustym mięsem i ziemniakami. Nowe Rozkoszne to zbiór wegetariańskich przepisów o polskim smaku, przeplatającym się z obecnymi nad Wisłą globalnymi wpływami. To receptury, które pobudzają wyobraźnię. 2 z 21 fot. Materiały prasowe Legginsy damskie Essential, GymBeam, cena ok. 230 zł Świetny prezent dla siostry, która chodzi na siłownię i nie tylko. Unikalna boczna kieszeń z siateczki jest bardzo praktyczna i pozwala np. na przechowanie smartfona na siłowni. 3 z 21 fot. Materiały prasowe Zestaw miodów z Pasieki Rodziny Sadowskich, cena ok. 45-75 zł Jeśli twój budżet na prezent na święta dla siostry to ok. 50 zł, możesz doskonale spożytkować go kupując zestaw miodów. Wśród propozycji znajdziesz np. miód piernikowy, miód ze spiruliną lub miód malinowy. Skomponuj zestaw, który najbardziej popdpasuje twojej siostrze. 4 z 21 fot. Materiały prasowe Ciepła koszula nocna, Sinsay, cena ok. 70 zł Jeśli czujesz, że ciężko będzie ci trafić w modowe gusta siostry i wolisz nie ryzykować z prezentami ubraniowymi, które mogą jej się nie spodobać, postaw na coś ultra komfortowego, przeznaczonego do domowego wykorzystania. Ta ciepła koszula nocna ma formę bluzy oversize i jest idealna na zimę i jesień. Długie rękawy, miły materiał i kieszeń z przodu powodują, że jest naprawdę przytulna. Sprawdzi się nie tylko do spania, ale też na długie jesienno-zimowe wieczory spędzone na kanapie. Dodatkowy plus? Nie musisz znać dokładnego rozmiaru. Występuje w wersji S/M lub L/XL. 5 z 21 fot. Materiały prasowe Mata do jogi, Oysho, cena ok. 150 zł Mata do jogi to doskonały prezent dla siostry, która już zapoznała się z jogą, ale też jeśli ma ona to dopiero w planach. Nowa, praktyczna mata do jogi może zapewnić dodatkową dawkę motywacji, by spróbować tej formy aktywności. Nie zapomnij, by podrzucić siostrze link do kompendium wiedzy jodze dla początkujących ;-). 6 z 21 fot. Materiały prasowe Książka "Ach zapach!", Katarzyna Białousz i Anna Budyńska, cena ok. 80 zł Co znajdziesz w książce „Ach zapach!”? Naukowe ciekawostki o zapachu i zmyśle węchu, przewodnik po „świadomym wąchaniu”, a nawet polecenia najlepiej pachnących miejsce w Europie. Bardzo ciekawa nowa pozycja, która pozwoli odkryć niedostrzegany świat zapachów, a może stanie się zaczątkiem nowej pasji? Zdecydowanie warto rozważyć w formie prezentu na święta 2023 dla siostry. 7 z 21 fot. Materiały prasowe Zestaw Rozświetlający Duet z Witaminą C Serum + Krem SPF50+, Loreal, cena ok. 132 zł Bardzo uniwersalny zestaw jakościowych kosmetyków dla kobiet w każdym wieku o właściwościach rozświetlających. Zadowoli młodsze i starsze siostry. 8 z 21 fot. Adobe Stock, New Africa Torebka z siateczkowej tkaniny z kryształkami, Oysho, cena ok. 180 zł Nietypowa torebka, która może być przepięknym i dość oryginalnym prezentem pod choinkę dla siostry, jeśli znasz jej gust. 9 z 21 fot. Materiały prasowe Kula czekoladowa z malinami i czekolada do picia, Pasieki Rodziny Sadowskich, cena ok. 30 zł Prezent na święta dla siostry wcale nie musi być praktyczny, jego głównym zadaniem jest sprawienie przyjemności obdarowywanej osobie. Czekolada radzi sobie z tym szczególnie dobrze. Zaskocz siostrę prezentem w formie czekoladowej kuli wypełnionej liofilizowanymi malinami lub granulkami czekoladowymi do przygotowania czekolady na gorąco. Te rzemieślnicze czekolady z Manufaktury Rodziny Sadowskich są doskonałym upominkiem świątecznym też dzięki przepięknemu, bardzo odświętnemu opakowaniu. 10 z 21 fot. Materiały prasowe Lampka nocna księżyc, Empik, cena ok. 60 zł Twoja siostra lubi piękne przedmioty? Podaruj jej lampkę nocną w kształcie księżyca. To idealnie odwzorowana makieta księżyca, która pasuje do każdego wnętrza. Tworzy niepowtarzalny nastrój. 11 z 21 fot. Materiały prasowe Plakaty, Poster Polytechnic, cena ok. 80 zł Ozdobny plakat to dobry prezent dla siostry, która lubi bawić się wystrojem wnętrz i nie tylko. Ogromnym plusem plakatu jako prezentu na święta 2023 jest możliwość jego personalizacji. W ofercie firmy Poster Polytechnic znajdziesz plakaty geograficzne z grafikami z mniejszych i większych miast Polski (od Warszawy, przez Gdańsk, Kraków, po Zawiercie i Łowicz), rejonów geograficznych (Mazury, Góry Izerskie, a może Zakopane?) lub polskich Parków Narodowych. Plakaty geograficzne to nie coś dla twojej siostry? To może naukowy plakat anatomiczny, kolorowy plakat z rybami, lub plakat w stylu vintage? Dokładnie przeglądnij ofertę, a znajdziesz coś unikalnego i doskonale dopasowanego dla twojej siostry. Gwarantujemy, że doceni ona taki personalizowany prezent, który pokazuje, że ją znasz! 12 z 21 fot. Materiały prasowe Zestaw świąteczny podarunkowy, Kosmetyki Anwen, cena ok. 80 zł Zestaw prezentywy z kosmetykami do włosów Anwen to coś, co zachwyci każdą siostrę. W zestawie znajdziesz maskę, szampon i wygładzające serum na końcówki. Wszystko w elegancjim opakowaniu. 13 z 21 fot. Materiały prasowe Zestaw taśm oporowych Booty Band, Beast Pink, cena ok. 100 zł, Taśmy oporowe wnoszą domowy trening na wyższy poziom. Nawet jeśli twoja siostra już z nich korzysta, na pewno doceni nowy zestaw w pastelowych kolorach. 14 z 21 fot. Materiały prasowe Szczoteczka soniczna Sonicare, Philips, cena ok. 320 zł Szczoteczka soniczna to bardzo praktyczny prezent świąteczny dla siostry. Przenosi higienę jamy usntej na inny poziom, bo usuwa nawet 7 razy więcej płytki nazębnej niż szczoteczka manualna. 15 z 21 fot. Materiały prasowe Książka "Kobieta, którą jestem", Britney Spears, cena ok. 70 zł Wyczekiwana autobiogragfia Britney Spears, w której gwiazda wreszcie opowiada swoją historię. Napisana ze szczerością i humorem opowieść o kulisach sławy ikony muzyki pop. 16 z 21 fot. Materiały prasowe Bransoletka z literką, Mellov, cena ok. 220 zł Delikatna biżuteria to zawsze trafiony prezent dla siostry pod choinkę. Chcesz podkreślić unikalność podarunku? Dobierz coś z grawerem lub np. pierwszą literą jej imienia. 17 z 21 fot. Materiały prasowe Książka "O zmierzchu. Jak przestać się bać i żyć po swojemu", Marta Niedźwiecka, cena ok. 60 zł Książka Marty Niedźwieckiej opowiada o uczuciach, seksualności i sensie życia. Doskonała pozycja dla osób zainteresowanych psychologią i samorozwojem oraz pogłębianiem samoświadomości. 18 z 21 fot. Materiały prasowe Bordowa torebka, Ochnik, cena ok. 120 zł Mała torebka w ponadczasowym stylu pasuje do garderoby każdej kobiety. Czarna lub brązowa spodoba się każdemu, a jeśli lepiej znasz gust kolorystyczny swojej siostry, będziesz wiedzieć, czy ucieszy się z czegoś w kolorze bordo, butelkowej zieleni lub granatu. 19 z 21 fot. Materiały prasowe Woda perfumowana La Vie Est Belle Iris Absolu, Lancome, cena ok. 390 zł Nowa wersja kultowego zapachu La Vie Est Belle do codziennego użytku. To kobiece perfumy z figą i czarną porzeką w nucie głowy, a jaśminem, irysem i paczulą w nutach serca i bazy. Doskonały prezent dla fanek innych zapachów z serii La Vie Est Belle i nie tylko. 20 z 21 fot. Materiały prasowe Soniczna szczoteczka do oczyszczania skóry, Eggo, cena ok. 230 zł Elektroniczny gadżet urodowy na prezent dla siostry? Szczoteczka soniczna może być strzałem w dziesiątkę. Pielęgnacja z jej udziałem przechodzi na inny poziom. 21 z 21 fot. Materiały prasowe Świeca sojowa, YUSH, cena ok. 50 zł Naturalne świece sojowe to prezent, który zawsze jest trafiony i spodoba się niemal każdemu. Możesz wybrać dość neutralny i kochany przez większość zapach (Wanderlust, Parisian Romance) lub postawić na coś odjechanego i kupić świecę o zapachu gumy balonowej lub pierników. Świąteczny klasyk to też świeczki o zapachu cynamonu. W ofercie firmy YUSH znajdziesz też po prostu świecę "Aromat Świąt".