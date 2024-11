Co kupić dziewczynie na święta 2024? Pokazujemy, jakie prezenty na święta będą najlepszym wyborem dla niej 

fot. Adobe Stock, Tijana

Nikt nie mówił, że wybór prezentu dla dziewczyny, żony, czy narzeczonej na święta będzie łatwym zadaniem. Każda kobieta ma własne preferencje, gust i zainteresowania. Podczas gdy jedna jest zapaloną miłośniczką czytania kryminałów, inna woli spędzać wolny czas na siłowni. Aby ułatwić sobie zadanie możesz dopasować prezent dla dziewczyny na święta do jej pasji. Być może twoja ukochana skrycie marzy o rękawicach bokserskich, zestawie do ramenu albo profesjonalnych produktach do stylizacji i wydobycia skrętu włosów? Dowiedź się, co jest numerem jeden na jej liście i spełnij marzenia.

Wybór idealnego prezentu na święta 2024 dla dziewczyny tylko z pozoru jest łatwym zadaniem. W rzeczywistości wymyślenie podarunku może niejednemu zakochanemu spędzić sen z powiek. Kiedy więc zupełnie nie masz pomysłu na gwiazdkowy podarunek ani nie udało ci się uzyskać żadnych podpowiedzi postaw na klasykę w najlepszym wydaniu. Wybór odpowiedniej biżuterii lub ciekawej książki dla ukochanej może być prosty i przyjemny - nawet dla kogoś, kto nie ma o tym żadnego pojęcia.

W przygotowanym zestawieniu znajdziesz aż 25 propozycji, które rozwieją twoje wątpliwości na temat tego, co kupić dziewczynie na święta 2024. Te propozycje na prezent pod choinkę spodobają się nawet najbardziej wymagającym ukochanym, a większość wymienionych pomysłów będzie odpowiednia na każdą kieszeń. Na co w tym roku warto zwrócić szczególną uwagę? Poznaj najlepsze pomysły!

Podarunki, które pokazują, że znasz pasje i zainteresowania swojej ukochanej mają szczególne znaczenie. Dzięki temu twoja wybranka wie, że wspierasz ją i motywujesz do dalszego rozwijania hobby. Pole do popisu jest naprawdę szerokie, ale wszystko zależy od tego, co dziewczyna lubi robić w wolnym czasie. Jeżeli jej zainteresowania nie są jeszcze sprecyzowane, prezentem na święta możesz zachęcić do tego, aby rozbudziła w sobie ciekawość i zagłębiła się w temat.

Wiele dziewczyn stawia na aktywny tryb życia. A każda fanka sportu i dbania o zdrowie na pewno ucieszy się z maty do jogi, zestawu do squasha, termoaktywnej bielizny albo hantli do domowych ćwiczeń. Twoja sympatia na pewno doceni też pistolet do masażu, który ułatwi i przyspieszy regenerację po treningu. Ochraniacze na kolana, łokcie i nadgarstki zdadzą egzamin śpiewająco - w zimie podczas jazdy na łyżwach, zaś latem na rolkach. Inną propozycją jest opłacenie jej karnet na siłownię albo spotkanie z trenerem personalnym. Dobrym pomysłem będzie też wspólne wyjście na kort tenisowy albo grę w padla - wybierz coś, czego twoja dziewczyna jeszcze nie próbowała.

Twoja druga połówka pasjonuje się jedzeniem i często eksperymentuje z przepisami kulinarnymi? W takim przypadku sprawdzą się: frytkownica beztłuszczowa, wolnowar z wyjątkowym retro designem. Dla fanek kuchni japońskiej najlepszym prezentem na święta będzie zestaw do sushi. Miłośniczkę podróży, nie tylko tych kulinarnych, zachwyci wytrzymały i stylowy plecak Kanken . Praktycznym upominkiem będzie też poduszka turystyczna na szyję, dzięki której drzemka w samolocie czy busie nie będzie żadnym problemem.

Każdy prawdziwy mól książkowy ucieszy się z nowej, porywającej lektury. Książka, która jest zgodna z zainteresowaniami, z pewnością wywoła uśmiech u twojej dziewczyny. Postaw na ulubiony gatunek twojej sympatii lub wybierz zestaw kilku książek o różnej tematyce.

Takie zestawy w okresie przedświątecznym dostępne są w większości księgarni. Możesz sięgnąć po klasyczną fabułę lub ciekawe reportaże czy poradniki. Zamiast zestawu możesz skomponować coś samodzielnie. Najlepiej podpytaj, jakich książek brakuje twojej drugiej połówce i z czego najbardziej by się ucieszyła. A może dostęp do platformy z e-bookami sprawi jej radość? W okresie świątecznym znajdziesz sporo ciekawych ofert abonamentowych.

Przy ograniczonym budżecie też uda się stworzyć wyjątkowy podarunek na święta. Twoja druga połówka z pewnością doceni piękny kubek o oryginalnym kształcie w urocze, pastelowe kolory albo zestaw w stylu "zrób to sam".

Głowisz się nad tym co kupić dziewczynie na święta, gdy masz do wydania 50 zł? Postaw na uroczy drobiazg, który stale będzie jej o tobie przypominał. Dodatek do domu świetnie sprawdzi się w tej roli. Miękki kocyk, ramka z waszym wspólnym zdjęciem, a nawet okazały kwiat doniczkowy wywołają uśmiech na jej twarzy, a przy okazji nie nadszarpną zbyt mocno twojego budżetu.

W przypadku niewielkiego budżetu możesz postawić też na zestaw kosmetyków. W okolicach Bożego Narodzenia znajdziesz wiele propozycji takich upominków. Sięgnij po produkty do pielęgnacji ciała, na przykład żele, balsamy, kremy i maseczki. Pamiętaj tylko o tym, aby wstrzelić się w gust ukochanej i wybrać jej ulubiony zapach.

W niewielkim budżecie zmieści się także świeca zapachowa, kawa ziarnista ze słodką nutą, a także drobny bibelot do domu (np. ozdobna poduszka, pluszak czy praktyczny notes w dekoracyjnej okładce). W tej cenie znajdziesz też modne akcesoria, na przykład zimową czapkę albo rękawiczki.

Ponadczasowym pomysłem na prezent dla dziewczyny na święta jest biżuteria. Kolczyki i pierścionki sprawdzą się na każdą okazję i większość pań uwielbia połyskujące dodatki - niezależnie od wieku. Jeśli twoja ukochana lubi nosić bransoletkę możesz kupić jej charmsy, które będzie mogła do niej doczepić, aby szybko zmodyfikować jej wygląd. Takie charmsy dostępne są np. w sklepie Pandora.

Jeśli szukasz czegoś tańszego, postaw na modny mosiądz lub pozłacaną biżuterię. Świetnie sprawdzi się także minimalistyczna biżuteria z kamieniami szlachetnymi, np. onyksem, kwarcem czy hematytem. Taka biżuteria pasuje do każdej stylizacji, jest dyskretna, a jednocześnie wygląda pięknie. A gdy poszukujesz czegoś uniwersalnego - postaw na eleganckie kolczyki obręcze. Z kolei naszyjnik w kształcie piórka będzie idealny dla kobiet, które lubią podkreślać swój styl.

1 z 25 fot. Materiały prasowe Akcesoria do stylizacji włosów Becksöndergaard, Zaland, cena 183 zł Miłośniczki pielęgnacji i stylizacji włosów będą bardzo ucieszone, gdy zobaczą, że ich prezentem na święta 2024 jest stylowa opaska do włosów. Z takim dodatkiem każda fryzura nabierze nowego kształtu. 2 z 25 Materiały prasowe Świeca sojowa Szalona Kociara, Zołza, cena 79 zł Drobny upominek nie musi być gorszy od wielkiego prezentu! Ta świeczka zapachowa wprowadzi przytulny klimat i piękny zapach po całym wnętrzu. Czasem wystarczy bardzo niewiele, by poprawić sobie humor. 3 z 25 fot. Materiały prasowe Zestaw do squasha, Decathlon, cena 179,99 zł Ten zestaw do squasha składa się z dwóch rakiet i piłki. Sprawdzi się świetnie dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z tym sportem i lubią spędzać czas aktywnie. 4 z 25 Materiały prasowe Naszyjnik Pióro pozłacany, Lilou, cena 289 zł Pozłacany naszyjnik z zakończeniem w kształcie piórka jest idealnym pomysłem na prezent. Subtelny i elegancki przypadnie do gustu każdej kobiecie, która lubi blask. 5 z 25 Materiały prasowe Rękawice bokserskie Top King Boxing, Sporatno, cena 649,99 zł Prezent dla prawdziwej wojowniczki. Te rękawice bokserskie są trwałe i niezawodnie chronią dłoń podczas treningów. Ich oryginalny design spodoba się kobiecie, która nawet na ringu chce poprzez stylizację podkreślić swój niebanalny charakter. 6 z 25 Materiały prasowe DIY świecznik z farbą, Flying Tiger, cena 20 zł Ten prezent spodoba się każdemu, kto lubi rękodzieła i kreatywne zabawy. Zestaw składa się ze świecznika i farb. Co z tego wyjdzie zależy tylko od osoby, która otrzyma go w prezencie. 7 z 25 Materiały prasowe Dwie poduszki podróżne turystyczne na szyję, Medi Sleep, cena 115 zł Jeśli twoja ukochana podróżuje często, taka poduszka będzie wybawieniem dla jej ramion i karku. W zestawie znajdują się dwie sztuki, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że jedna z nich przypadnie też dla ciebie. 8 z 25 Materiały prasowe Pistolet do masażu, Media Markt, cena 219,99 zł Masażer w formie pistoletu przyspiesza regenerację mięśni, dlatego jeśli twoja ukochana lubi aktywny tryb życia i nie straszne jej podskoki, przysiady ani skłony - to urządzenie nadejdzie z pomocą po zakończonym, intensywnym treningu. 9 z 25 Materiały prasowe Kapcie puchate, Answear, cena 199,99 zł Włochate, mięciutkie i wygodne kapcie będą idealnym upominkiem dla domatorki. Dodatkowo zabawna postać krówki wywoła uśmiech za każdym razem, gdy dziewczyna spojrzy na swoje przybrane stopy. 10 z 25 Materiały prasowe Mata do jogi, Sklep Joginia, cena 299 zł Jeśli Twoja druga połówka relaksuje się dzięki jodze, podaruj jej w prezencie matę kauczukową w piękne zwierzęco-roślinne wzory. 11 z 25 Materiały prasowe Zestaw misek do ramenu Izayoi, Surimi Shop, cena 185,90 zł Twoja żona lub dziewczyna często sięga po japońskie klimaty w kuchni? W takim razie nie może obejść się bez miseczek do serwowania ramenu. W zestawie znajdują się także specjalne łyżki i pałeczki. 12 z 25 Materiały prasowe Zestaw bielizny termoaktywnej Craft, Matres, cena 204, 99 zł Dopasowana do ciała, wygodna bielizna termoaktywna sprawdzi się podczas zimowych wypraw w góry, na narty ale nie tylko. Szybko schnie i pozwala skórze swobodnie oddychać. 13 z 25 fot. Materiały prasowe GLOV Dream Curl Set zestaw do kręcenia loków i fal, Hair2go, cena 79,20 zł Pięknie opakowany zestaw do kręcenia fal i loków ucieszy każdą miłośniczkę włosów. W środku znajdują się: duży wałek i czepek w kolorze pudrowego różu. 14 z 25 Materiały prasowe Ochraniacze Fila Skates, Matres, cena 119,99 zł Zadbaj o komfort i bezpieczeństwo ukochanej podczas jazdy na rolkach albo łyżwach. Ten zestaw zapewni ochronę najważniejszych partii - kolan, łokci oraz nadgarstków. 15 z 25 Materiały prasowe Małe kolczyki obręcze, Pandora, cena 299 zł Małe złote kolczyki w kształcie obręczy wpisują się w trendy modowe ostatnich kilku miesięcy. Wyglądają bardzo subtelnie, a gdy dziewczynę najdzie ochota na bardziej wyrazisty look, może bez problemu zamieścić na nich charms lub zawieszkę. 16 z 25 fot. Materiały prasowe Zestaw hantli fitness, Hop-sport, cena 184 zł Hantle ze stojakiem będą dobrym pomysłem na prezent dla pasjonatki sportu. Oprócz tego, że mają ciekawe kolory, to każdy z nich został pokryty specjalną neoprenową powłoką, dzięki której pewnie leżą w dłoni, co zwiększa bezpieczeństwo ćwiczeń. 17 z 25 Materiały prasowe Wolnowar Ariete Vintage, RTV Euro AGD, cena 369 zł Ten wolnowar pomoże w przygotowaniu wielu potraw. Ma aż 3 litry pojemności i został wyposażony w funkcje gotowania na parze, smażenia i podgrzewania. 18 z 25 Materiały prasowe Zestaw do sushi, Kimchi, cena 96,50 zł Zestaw do serwowania sushi w niebiesko-białym kolorze z pewnością podbije smak przygotowanych lub zamówionych dań. Miseczki i podkładki zostały wykonane z ceramiki. 19 z 25 fot. Materiały prasowe Frytkownica beztłuszczowa RUSSELL HOBBS, Media Expert, cena 359 zł Ta frytkownica beztłuszczowa pomoże przygotować pyszne dania i przekąski w wersji fit. Misa ma pojemność aż 5 litrów, zaś swobodna regulacja temperatury sprawia, że dania zawsze będą przyjemnie chrupiące, ale nigdy przypalone. 20 z 25 Materiały prasowe Plecak, Kanken Fjallraven, cena 389 zł Wytrzymały, wykonany z wysokiej jakości materiałów, o ciekawym kształcie i wielu kolorach - plecak Kanken sprawdzi się zarówno na piesze wędrówki o górach, jak i uzupełnienie typowo miejskiej stylizacji. 21 z 25 fot. Materiały prasowe Kubek Piernikowa Dziewczynka, Flying Tiger, cena 25 zł Kubek w kształcie piernikowej dziewczynki pomoże przetrwać nawet najcięższy, zimowy poranek. W takim naczyniu nawet zwykła czarna kawa smakuje sto razy lepiej. 22 z 25 Materiały prasowe Zestaw książek, Katarzyna Bonda, cena ok. 140 zł Pakiet książek Katarzyny Bondy, w którego skład wchodzą: "O włos", "Ze złości", "Do cna", "Na uwięzi" oraz "W głąb". Ta seria kryminalna przypadnie do gustu miłośniczkom historii z dreszczykiem. 23 z 25 fot. Materiały prasowe Zestaw Kosmetyków do Pielęgnacji Ciała Nacomi, Cocolita, cena ok 42 zł Kosmetyki, które pachną mandarynkami pomogą przywołać letni klimat w środku lata. W pakiecie - żel pod prysznic, masło do ciała oraz rękawica do mycia. 24 z 25 fot. Materiały prasowe Ramka srebrna, Ikea, cena ok. 40 zł Podaruj w prezencie wasze najpiękniejsze wspomnienie. Ramka z falistymi brzegami, przypominająca chmurkę zapewni odpowiednią oprawę dla waszego wspólnego zdjęcia. 25 z 25 fot. Materiały prasowe Ocieplacze na nadgarstki, H&M, cena 30 zł Swoją troskę i miłość możesz okazać na wiele różnych sposobów, a jednym z nich są ocieplacze na nadgarstki. Dla zmarzluchów to prezent, z którym nie rozstaną się aż do nadejścia wiosny.

