Prezent dla mamy na święta 2023: 25 wyjątkowych propozycji

Zestaw kosmetyków zawsze jest trafionym pomysłem na prezent na święta dla mamy. W tym roku rozpieść ją produktami od polskiej marki Veoli Botanica. Zestaw ze zdjęcia zawiera: relaksujący olejek do ciała ENJOY THE CALMNESS; balsam pod oczy z kompleksem aktywnych kwasów tłuszczowych KEEP AN EYE ON IT; liftingująco-naprawcze, transformujące serum pod oczy i na powieki z kofeiną, peptydami, kwasem hialuronowym i kompleksem Beautifeye™ 20 SECONDS MAGIC EYE TREATMENT oraz rozświetlająco-liftingująco-naprawcze serum pod oczy i na powieki z kofeiną, peptydami, kwasem hialuronowym i kompleksem Beutifeye™️ 20 SECONDS MAGIC EYE TREATMENT.