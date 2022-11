Prezent na mikołajki dla faceta. 20 niebanalnych propozycji od serca

20 Zobacz galerię 20 zdjęć fot. Adobe Stock, anaumenko

Szukasz prezentu na mikołajki dla faceta? Co powiesz na gadżety ze świątecznymi motywami? A może coś, co jest pasją twojego faceta lub kogoś z rodziny? Mikołajkowe drobiazgi to przedsmak prezentów na Boże Narodzenie i wstęp do świętowania: mogą to być zatem ubrania z motywem świątecznym, drobne upominki, przydatna czapka lub szalik, ale też każdego faceta ucieszą gadżety: smartwatch, słuchawki czy myszka komputerowa. Niektórzy decydują się na droższe prezenty z okazji mikołajek, jednak najczęściej sięgamy po niewielkie rzeczy ze świątecznym motywem.

Spis treści:

Jeśli z niewielkim entuzjazmem podchodzicie do obdarowywania się 6 grudnia, zachęcamy do symbolicznego świętowania. Grudzień jest miesiącem wydatków: mikołajki obchodzi się często w pracy, w gronie znajomych czy w szkole. Wielu z nas szuka zatem prezentu do 50 zł. Wbrew pozorom, takie mają niekiedy większą wartość, niż drogie prezenty - trzeba się wysilić, by znaleźć coś odpowiedniego.

Udanym prezentem na mikołajki dla faceta mogą być akcesoria: pasek do spodni, szalik, czapka czy - trochę oklepane - skarpetki w świąteczne wzory. Pewnie ma ich sporo z zeszłego roku, ale jedna para jako dodatek zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Możesz też znaleźć coś droższego, ale skorzystać z sezonowych promocji albo corocznego listopadowego wydarzenia zakupowego - black friday.

Warto przejrzeć zapowiedzi książek i płyt muzycznych - jeśli twój mężczyzna ma konkretne upodobania w tej sferze, warto pokusić się o np. gadżety z tym związane. W wielu sklepach pojawiają się np. kolekcje odzieżowe i papiernicze z motywem Harry'ego Pottera oraz komiksów Marvela.

Jeśli zależy ci na bardziej reprezentacyjnym prezencie na mikołajki dla faceta, ale nie chcesz wydawać więcej niż 50 zł, pomyśl o akcesoriach skórzanych (etui lub kalendarz) lub np. jeśli jest brodaczem - o olejku do pielęgnacji brody. Często takie artykuły można kupić w promocyjnych cenach.

Pożądane są też akcesoria sportowe: uchwyt na telefon na rower, ekobutelka, koszulka do ćwiczeń czy np. stoper dla biegacza. To drobnostki, które pokazują, że znasz pasje swojego mężczyzny i chcesz go w tym wspierać.

Jeśli na prezent dla męża czy partnera chcesz przeznaczyć większą kwotę, pomyśl o upominku, który zajmie szczególne miejsce w jego sercu. Może to być świeżo wydana płyta winylowa (jeśli kolekcjonuje), sezon ulubionego serialu, książka fantasy czy gra planszowa. Jeśli twój facet ceni pomysłowe prezenty na mikołajki, może to być wykupiony dostęp na kilka miesięcy do np. platform gamingowych lub rozrywkowych.

Jeśli twój mężczyzna do zapalony sportowiec - zerknij w kierunku gadżetów takich, jak krokomierz, smartwatch, hantle czy gumy do ćwiczeń. Warto rozejrzeć się też za abonamentem lub aplikacją sportową, z którą będzie ćwiczył. Może konsultacja z trenerem personalnym to coś, co da mu siłę i motywację do pracy nad sobą, a zawsze żałuje na to pieniędzy?

Ostatnia kategoria to prezent na mikołajki dla chłopaka z nieco wyższej półki cenowej. Tu wchodzi w grę poważna elektronika lub akcesoria: warto zaopatrzyć faceta w modne bezprzewodowe słuchawki, grę na konsolę czy nawet drona. Cennym prezentem jest dobrej jakości zegarek - jeśli twój mężczyzna lubi mieć ich więcej, niż 2-3, z pewnością ucieszy się z takiego prezentu.

Na topie zawsze są takie mikołajkowe prezenty, jak szlafrok, piżama, szaliki i czapki z zawartością wełny. Nie rezygnuj z takich pomysłów, choć wydają się banalne. Jeśli twój mężczyzna pracuje zdalnie, zafunduj mu wygodne kapcie lub odzież domową, która będzie wyglądać lepiej, niż piżama czy dres.

