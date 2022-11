Prezenty na święta 2022 dla przedszkolaków - najlepsze pomysły w różnych przedziałach cenowych

fot. Adobe Stock, Konstantin Yuganov

Katalogi sklepów z zabawkami pękają w szwach, zarówno stacjonarne jak i internetowe zakupy, mogą zmęczyć. Wybierając prezent na święta 2022 dla przedszkolaków, kieruj się zainteresowaniami konkretnego dziecka i staraj się nie skupiać wyłącznie na płci. Nie każda dziewczynka chętnie bawi się lalkami Barbie, a chłopiec nie musi czerpać radości z zabawy klockami Lego lub innej marki. Są młode damy, które uwielbiają dinozaury, a niektórzy chłopcy najbardziej ucieszą się z wyklejanek i brokatowych pisaków.

Klocki to zabawka, która zajmuje dziecko na długo, ćwiczy koncentrację, sprawność manualną i... cierpliwość. Nierzadko zdarza się, że budowę trzeba zaczynać od nowa. Klocki to zabawka idealna zarówno dla chłopców, jak i dla dziewczynek. Producenci zadbali więc o duży wybór zestawów dla dzieci obu płci. Chociaż stereotypowo dla dziewczynek dedykowane są zestawy LEGO Friends, może być tak że obdarowana przez ciebie kilkulatka bardziej ucieszy się z remizy strażackiej lub helikoptera LEGO City. Nie musisz jednak koniecznie decydować się na zestaw LEGO - w sprzedaży są też np. ciekawe klocki sensoryczne tzw. jeżyki, albo zestawy Playmobil do samodzielnego składania.

W modzie są też magnetyczne klocki konstrukcyjne, to jednak naszym zdaniem dość ryzykowny prezent - zawierają małe magnesy, które są bardzo niebezpieczne w przypadku połknięcia. Jeśli więc obdarowany przedszkolak posiada młodsze rodzeństwo, taka zabawka może przynieść więcej kłopotu, niż radości.

Dzieci w wieku przedszkolnym lubią opiekować się innymi, dlatego chętnie bawią się w zamianę ról w mamę lub tatę dla swoich lalek i maskotek. Jeśli jeszcze nie mieszka z wami żywe zwierzę, dziecko na pewno ucieszy się z namiastki prawdziwego zwierzaka. Interaktywny piesek to świetny pomysł na prezent na święta 2022 dla przedszkolaka. Zresztą... czemu ograniczać się do piesków? Kotki, króliki, pandy i inne pluszaki czekają!

Dzieci w wieku przedszkolnym z reguły uwielbiają prace plastyczne, które rozwijają motorykę małą, bo znają je z przedszkola. Jeśli nie obawiasz się, że wkrótce całe twoje mieszkanie pokryje warstwa brokatu, zdecyduj się na kreatywny zestaw. Zabawki kreatywne wspierają rozwój wyobraźni u dzieci, dlatego warto zachęcać przedszkolaka to prac plastycznych i manualnych. Idealną zabawką będzie np. zestaw Play-Doh do zabawy ciastoliną. Dziewczynki ucieszą się z prostych zestawów do tworzenia biżuterii.

Okres przedszkolny to idealny czas na zabawę w gotowanie! Pozwól dziecku pomagać w kuchni lub pod choinkę spraw mu własną kuchnię do zabawy. Dziewczynki lubią naśladować swoje mamy, już dzieci w wieku przedszkolnym marzą o pomalowanych paznokciach, własnym błyszczyku czy biżuterii.

Dziecko w wieku przedszkolnym na pewno ma już swoją ulubioną bajkę lub nawet konkretnego bohatera. Na pewno pamiętasz ten wysyp zabawek z Hello Kitty - motyw uroczego kotka pojawiał się także na ubraniach, naczyniach, etui na smartfony (także dla dorosłych!). Teraz oczywiście w trendach są zupełnie inne postaci - wystarczy przejść się po przedszkolnej szatni, aby zobaczyć jakie motywy najczęściej zdobią worki, plecaki i czapki maluchów. Podpowiadamy - na czasie jest Psi Patrol, królik Bing i przyjaciele, Kraina Lodu, Spidey i super-kumple.

Pewnie dobrze wiecie, że zawsze powtarzamy: książka to dobry pomysł na prezent niezależnie od wieku i niezależnie od okazji! Tak samo jest w przypadku przedszkolaków. Okres przedszkolny to czas, w którym dzieci zaczynają nazywać emocje lub doskonalą tę umiejętność. Rzecz jasna wciąż nie do końca potrafią nad nimi panować. Jeśli jako rodzic nie zawsze wiesz, jak opanować sytuacje zapalne i jak rozmawiać z dzieckiem w trudnych momentach, sięgnij po książki.

Wybierając książkę na prezent dla przedszkolaka pamiętaj jednak o tym, co dziecko lubi. Jeśli chętnie przegląda książki z bogatą grafiką, to właśnie na taką powinnaś się zdecydować. Seria "Rok w..." jest już chyba znana wszystkim rodzicom. Dzieci kochają je za przepiękne grafiki i mnóstwo szczegółów. Dzięki niej łatwiej będzie przygotować się na to, co czeka dziecko w poszczególnych miesiącach.

Jeśli wolisz sięgnąć po coś z fabułą, może sięgniesz po coś z książek świątecznych dla dzieci 2022? Ma to sens jednak tylko w przypadku prezentu na mikołajki - wtedy można będzie ją czytać przez cały okres przygotowania do świąt. Dla dzieci w wieku przedszkolnym polecamy też pozycje z serii o Basi, autorstwa Zofii Staneckiej, a także piękne picturebooki wydawnictwa Zielona Sowa.

