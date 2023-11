Tanie prezenty do 20 złotych: pomysły na świąteczny podarunek dla bliskiej osoby na każdą kieszeń

fot. Adobe Stock, Pixel-Shot

Prezent za 20 zł nie musi być nudny, a dodatkowo może sprawić więcej radości, niż niejeden drogi gadżet! Skromny budżet na świąteczne prezenty wcale nie oznacza, że nie znajdziesz upominku, który naprawdę ucieszy obdarowaną osobę. Nasze pomysły przydadzą się, gdy nie możesz pozwolić sobie na większe wydatki lub kwota 20 zł została ustalona na długo przed świętami. Zobacz te ciekawe pomysły na drobne prezenty na święta dla każdego: małych i dużych, kobiet i mężczyzn, babci, cioci i kolegi z klasy. W tej galerii na pewno znajdziesz idealną propozycję.

Spis treści:

Przyjęło się, że kogo jak kogo, ale dzieci zwykle rozpieszczamy drogimi prezentami pod choinkę. Jeśli jednak w tym roku chcesz postawić na budżetowe podarunki albo dokupić coś do głównego prezentu, możesz postawić na urocze drobiazgi. Co kupić na święta za mniej niż 20 zł? Niech to będzie coś, czym dziecko z radością będzie się bawić.

Za 20 zł kupisz zestaw butów dla lalki Barbie, komplet flamastrów z brokatem, kolorowanki z ulubionymi bohaterami z bajek, plastikowe kręgle czy gumowego skoczka. W księgarniach znajdziesz też edukacyjne książeczki, a w sklepach, takich jak Pepco tanie akcesoria zimowe - rękawiczki, czapki, itp. Świetnym pomysłem na drobny prezent dla malucha będą też łatwe do ułożenia puzzle lub mały komplet klocków.

Starsze dzieci mają nieco większe wymagania, ale i w tym przypadku z łatwością znajdziesz prezent za 20 zł, który nie będzie banalny. Tegorocznym hitem są już łamigłówki logiczne, które można kupić za kilka złotych. Za 20 zł kupisz także case na telefon, słuchawki, puzzle czy grę karcianą.

Dobrym pomysłem jest także podstawka pod telefon lub tablet, która umożliwi wygodne oglądanie filmów i seriali na łóżku. Nastolatka na pewno ucieszy się z kosmetyku, chłopcu przydadzą się zaś skarpetki ze śmiesznym wzorem. Spróbuj także poszperać w sklepach i znaleźć np. koszulkę lub bluzę w promocji - przed świętami atrakcyjnych obniżek cenowych nie brakuje!

Za 20 zł możesz kupić prezent, który nie tylko ucieszy mamę, babcię czy ukochaną, lecz także okaże się naprawdę praktyczny. W tej kwocie możesz zdecydować się na kosmetyk (lakier hybrydowy do paznokci, tusz do rzęs, kulę do kąpieli), miły termofor, kuchenny gadżet (zaparzacz do herbaty, kubek), kapcie, ozdobę do włosów, biżuterię, świecę o świątecznym zapachu czy masażer do twarzy.

Możesz także wybrać tani dodatek modowy, taki jak pasek czy portfel, a także postawić na biżuterię z sieciówki. Jeśli nie zależy ci na markowych produktach, w tej kwocie możesz kupić naprawdę wiele drobnych prezentów na święta. W listopadzie i grudniu znajdziesz promocje w niemal wszystkich popularnych sklepach, dlatego bez trudu znajdziesz budżetowy, a jednocześnie piękny prezent dla ukochanej osoby.

Co kupić tacie, bratu, mężowi, chłopakowi czy dziadkowi na święta, gdy do dyspozycji masz tylko 20 zł na osobę? Możesz śmiało znaleźć tanie prezenty do 20 zł dla mężczyzny w każdym wieku. Postaw na klasykę - za 20 zł można kupić pasek do spodni czy portfel (dla tych, których nie kręcą markowe dodatki) czy praktyczny gadżet np. zestaw kluczy rowerowych, który warto mieć pod ręką.

Świetnie sprawdzą się również kapcie i kolorowe skarpety - najlepiej te w świąteczne wzory. Brodacz na pewno ucieszy się z pielęgnacyjnego olejku lub wosku do układania zarostu. Fan organizacji zaś nie pogardzi kalendarzem lub praktycznym planerem ściennym.

Jeśli szukasz uniwersalnego prezentu na święta, który będzie podobał się zarówno bliskim, jak i dalszym znajomym czy rodzinie, bez względu na płeć czy wiek, postaw na wspomniane już zestawy kosmetyków (lub pojedyncze produkty) albo coś z garderoby. Świetnie sprawdzi się pasek, świąteczna bielizna, koszulka w neutralnym kolorze i kroju albo zimowa paczka słodyczy.

Każdy na pewno ucieszy się z pendrive'a czy ciepłej czapki, a także drobnego gadżetu, takiego jak brelok do kluczy. Jeśli chcesz kupić coś osobie, której tak dobrze nie znasz, możesz postawić na elegancki notes lub kalendarz na przyszły rok.

Uniwersalny prezent sprawdzi się także w sytuacji, kiedy twoje dziecko musi obdarować kolegę ze szkoły, którego wylosowało na mikołajki czy święta. W takiej sytuacji postaw np. na ciepłe rękawiczki, dużą świąteczną czekoladę albo książkę w wersji kieszonkowej.

Ciepłe rękawiczki sprawdzą się nie tylko podczas górskich wędrówek, ale także na co dzień. Docenią je prawdziwe zmarzluchy, które zawsze mają zimne dłonie. Możesz dorzucić do tego ciepłą czapkę i szalik, jeśli masz odpowiedni budżet.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 27.10.2021.

