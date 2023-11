Prezent dla taty na święta 2023. 20 propozycji wybranych przez redakcję Polki.pl

fot. Adobe Stock, simona

Magia Bożego Narodzenia unosi się już powoli w powietrzu, a ty nadal nie masz pomysłu na prezent dla taty na święta 2023? Nic nie szkodzi, pomożemy ci dokonać wyboru! W pierwszej kolejności zastanów się, co sprawi twojemu tacie największą przyjemność. Zadaj sobie pytanie, w jaki sposób spędza wolny czas, czy jest domatorem czy też lubi aktywność poza domem na łonie natury. W ten sposób z łatwością zawęzisz swoje poszukiwania i będziesz mogła łatwiej dobrać pasujący prezent.

Eleganckie dodatki do garderoby

Sprawdzonym prezentem dla taty na święta 2023 będzie portfel, pasek lub inne wyroby z galanterii skórzanej, które posłużą mu na długie lata. To zarówno elegancki, jak i użyteczny dodatek do codziennej stylizacji. A może zainwestujesz w skórzane rękawiczki lub klasyczny parasol? Statystycznie, to te 2 akcesoria gubią się najczęściej. Świetnym prezentem dla taty-podróżnika jest też praktyczna podróżna kosmetyczka.

Prezent dla taty związany z hobby

Twój tata jest zapalonym wędkarzem? A może interesuje się piłką nożną? Jego pasją jest motoryzacja? A może kiedyś coś kolekcjonował? Możemy śmiało zaryzykować stwierdzenie, że każdy mężczyzna ma jakieś hobby. Prezent dla taty na święta, związany z zainteresowaniami, zawsze będzie trafiony - nawet jeśli nie znasz się na najnowszych modelach wędek, klubach piłkarskich ani samochodach. Zasięgnij porady sprzedawcy lub poczytaj opinie na forach internetowych. Warto też zainwestować w książkowe pozycje nawiązujące do hobby.

Książka jako prezent dla taty na święta 2023

Książka to zawsze dobry prezent - niezależnie od wieku czy pasji. Także tata ucieszy się z książkowej propozycji, jeśli dobrze ją dobierzesz. Musisz tylko dobrze zastanowić się, jaki typ literatury najbardziej odpowiada twojemu tacie. Może wciągnie się w historię szpiegowską, albo lubi opowieści z dreszczykiem? A może sprezentujesz mu pięknie wydany album, np. o zespołach muzycznych z jego młodości lub świeżynkę "Podcastex. Polskie milenium" o popkulturze? Biografię podróżnika Anthony'ego Bourdain'a lub książkę Ardnolda Schwartzenegera? A może... wybierzesz komiks? Sięgnij po coś z nowości, aby zminimalizować ryzyko powtórki w biblioteczce.

Kosmetyki jako prezent dla taty

Nowe perfumy czy pokaźny zestaw kosmetyków, cieszą nie tylko kobiety. Nawet jeśli twój tata nie wydaje się być fanem przesadnego dbania o własną urodę, z pewnością będzie zadowolony, gdy pod choinką znajdzie intrygujący zapach lub ładnie zapakowany komplet kosmetyków. A jeśli ma zarost, postaw na produkty do jego pielęgnacji, np. trymer lub zestaw olejków do brody. Kosmetyki to też dobry pomysł na prezent dla taty, który twierdzi że właściwie wszystko ma i niczego nowego nie potrzebuje - zapas ulubionych perfum zawsze się przyda.

Upominki związane ze sportem

Czy twój tata uprawia jakiś sport? Nawet jeśli nie, to może właśnie prezent od ciebie sprawi, że poczuje się zmotywowany. Nie musi przecież od razu biegać maratonów, ale krokomierz lub inny gadżet może zachęcić do aktywności fizycznej. Modny smartwatch przyda się nie tylko na bieżni. Dla aktywnego taty otwartego na nowe aktywności fizyczne polecamy np. zestaw do gry Spikeball, który zapewni godziny wspólnej zabawy na świeżym powietrzu.

1 z 20 fot. Materiały prasowe Książka Podcastex. Polskie milenium, cena ok. 60 zł Książka Podcastex to doskonały wybór na prezent świąteczny dla taty, który dostarczy mu dużo uśmiechów i jest teleportem do lat 90. i 00. Notka wydawnicza doskonale opowiada, co znajdziesz w książce: Social media nie istniały, więc przed telewizorem spędzaliśmy długie godziny, z zapartym tchem oglądając te same programy, a potem zaciekle o nich dyskutując. A było z czego wybierać: Idol, Big Brother czy Jestem jaki jestem to tylko przykłady telewizyjnych hitów, które swojego czasu przedstawiane jako kontrowersyjne i drapieżne, dzisiaj zostałyby ocenione najwyżej jako… niewinne. Słuchaliśmy popowych utworów Ich Troje i zespołu Virgin, przy okazji śledząc pierwsze celebryckie dramy, po szkole graliśmy w Simsy albo chodziliśmy po nowe filmy na DVD do osiedlowej wypożyczalni. A w każdą niedzielę całą rodziną kibicowaliśmy Adamowi Małyszowi. Tamten świat wydaje się nam teraz „inny” i beztroski.

Duet PODCASTEX zabiera nas w błyskotliwą, zabawną i sentymentalną podróż do czasów, które zmieniły nas bezpowrotnie. Autorzy książki „POLSKIE MILENIUM”z poczuciem humoru i publicystycznym pazurem przyglądają się kulturze, technologii, modzie i politycznym wydarzeniom z początku wieku, biorąc pod lupę zjawiska, które dwadzieścia lat temu były częścią naszej codzienności. 2 z 20 fot. Materiały prasowe Gra planszowa Ubongo, Egmont, cena ok. 80 zł To prosta gra planszowa dla osób, które nie lubią długich instrukcji i skomplikowanych zasad. Wciąga całą rodzinę w rozgrywkę. Doskonały upominek dla taty, który lubi rywalizację i familijne gry. 3 z 20 fot. Materiały prasowe Trekkingowy panel słoneczny turystyczny, Decathlon, cena ok. 190 zł Naprawdę unikalny prezent dla taty, któremu wydaje się, że ma wszystko, to nowoczesny gadżet. Przenośnia bateria słoneczna, którą ustawia się na plecaku, np. podczas górskiej wędrówki, pozwala naładować telefon. Taki prezent docenią szczególnie aktywni ojcowie. 4 z 20 fot. Materiały prasowe Książka Francja na talerzu, Francois-Regis Gaudry, cena ok. 200 zł Vademecum kuchni francuskiej, doskonały prezent dla amatorów dobrych smaków. Książka zbiera ciekawostki kulinarne, przepisy, mapy i strzeżone sekrety kulinarne. Pozwala prawdziwe przenieść się w kulinarną podróż do Francji. 5 z 20 fot. Materiały prasowe Zestaw do gry w Spikeball, cena ok. 300 złDecathlon, cena ok. Spikeball (roundnet) to ciekawa ruchowa gra, która rozkocha w sobie każdego faceta, który lubi aktywność fizyczną. W tej grze liczy się spryt, szybkość i zwinność, ale nie trzeba być bardzo wysportowanym, by móc w nią zagrać. Spikeball można rozłożyć w ogródku, parku lub na plaży. Aktywny tata będzie zachwycony! 6 z 20 fot. Materiały prasowe Miodowy prezent z Pasiek Rodziny Sadowskich, cena ok. 45-75 zł Zestaw najlepszej jakości miodów to naprawdę uniwersalny prezent dla taty na święta 2023. Zestawy świąteczne od Pasieki Rodziny Sadowskich pozwalają na samodzielne skomponowanie rodzaju miodu i personalizację prezentu. Każdy tata i teść polubi zestaw z miodem gryczanym lub wielokwiatowym, a jeśli chcesz sprawić przyjemność ekscentrykowi, dobierz do zestawu niebieski miód ze spiruliną lub miód piernikowy. 7 z 20 fot. Materiały prasowe Torba na jedzenie, GymBeam, cena ok. 190 zł Tata jest częstym bywalcem siłowni i z dbałością planuje swoją dietę? Może sprawisz mu na prezent profesjonalną torbę przeznaczoną do przechowywania posiłków z pojemnikami w zestawie? Oto jak opisuje ją producent: Czarna torba Advanced Prep oferuje maksymalną przestrzeń do przechowywania posiłków. Torba zawiera 3 wytrzymałe plastikowe pojemniki z przeźroczystymi pokrywkami i 2 żelowymi wkładkami. Z obu stron torby znajdują się 2 przestronne kieszenie na zamek, które są idealne do przechowywania shakerów, butelek z wodą lub suplementów odżywczych. Torba ma regulowany pasek na ramię i wytrzymałą rączkę dla maksymalnego komfortu podczas noszenia. 8 z 20 fot. Materiały prasowe Książka Zagubiony w raju - prawdziwa historia życia Antony'ego Bourdina, cena ok. 70 zł Anthony Bourdain był inspiracją dla wielu osób na całym świecie, a jego życie z pozoru było idealne. Jaka jest jednak jego prawdziwa historia? W życie znanego dziennikarza i podróżnika zagłębia się Chariles Leerhsen i tworzy nową nieautoryzowaną biografię Anthony'ego. Ta książka to wyjątkowy portret nieoczywistej postaci, jaką był Bourdain. Dziennikarz Charles Leerhsen zagłębia się w najciemniejsze zakamarki jego życia. Opisuje dzieciństwo i młodość kucharza, jego błyskotliwą karierę oraz burzliwy związek z włoską aktorką Asią Argento. Nie unika kontrowersyjnych tematów, takich jak romanse, kontakty z prostytutkami, skłonność do alkoholu i narkotyków. Cytuje pamiętniki, notatki oraz prywatne wiadomości gwiazdora, które rzucają nowe światło na ostatnie chwile jego życia i mogą kłaść się cieniem na obraz, jaki fani Bourdaina mają wyrobiony na podstawie jego medialnej obecności. 9 z 20 fot. Materiały prasowe Obiektyw teleskop makro do smartfona, Apexel, cena ok. 270 zł Chcesz obdarować niezwykłym prezentem tatę, który jest prawdziwym gadżeciarzem? Obiektyw-teleskop z uchwytem na smartfona to świetny pomysł. Można z jego pomocą zrobić niezwykłe zdjęcia przyrody i znacznie przybliżyć widok np. na meczu lub koncercie. 10 z 20 fot. Materiały prasowe Gra planszowa Catan, Rebel, cena ok. 150 zł Klasyczna gra planszowa, która pochłania na wiele godzin. Catan to planszówka, w której można przetestować swoje strategiczne zdolności. Dostępna także w mniejszej, podróżnej wersji travel. 11 z 20 fot. Materiały prasowe Książka Przydaj się. Siedem zasad lepszego życia, cena ok. 70 zł Książka - przewodnik po drodze do sukcesu Arnolda Schwarzeneggera: ikony kulturystyki i kina akcji. Autor prezentuje subiektywne narzędzia, które pomagają mu w nadawaniu życiu sensu. Wszystko okraszone jet osobistymi anegdotami dotyczącymi sukcesów i równie ważnych: porażek słynnego Amerykanina. 12 z 20 fot. Materiały prasowe Uniwersalne obiektywy na aparat smartfona, Apexel, cena ok. 250 zł Zestaw uniwersalnych soczewek do smartfona to coś, co spodoba się każdemu facetowi, który lubi robić zdjęcia telefonem. Prosty przedmiot pozwala przenieść fotki zrobione smartfonem na wyższy poziom bez konieczności inwestowania w specjalistyczny sprzęt. 13 z 20 fot. Materiały prasowe Męski komplet: czapka i szalik, H&M, cena ok. 55 zł Czapka i szalik to bardzo praktyczny prezent dla taty na święta 2023. Sięgnij po stylowy komplet w modnych odcieniach brązu, ponadczasowej czerni lub w kolorach granatowych. 14 z 20 fot. Materiały prasowe Pistolet do masażu, GymBeam, cena ok. 380 zł Chcesz naprawdę rozpieścić prezentem świątecznym tatę - sportowca? Oto prezent z wyższej półki cenowej, który może okazać się prawdziwym hitem. Pistolet do masażu to innowacyjny przyrząd regeneracyjny dla sportowców o szerokim zakresie. Pomagać redukować sztywność, oraz napięcie mięśni, poprawiać krążenie krwi w masowanych mięśniach, wskutek czego ogólna regeneracja staje się efektywniejsza. 15 z 20 fot. Materiały prasowe Książka Pop prostu wino, Aldo Sohm, cena ok. 80 zł Tytuł książki mówi sam za siebie: Po prostu wino. Jeśli czujesz, że twój tata zainteresowany byłby wgłębieniem się w historię i świat win, być możesz to odpowiedni moment. Podaruj mu pięknie wydany, przyjazny przewodnik po świecie win autorstwa Aldo Shoma. 16 z 20 fot. Materiały prasowe Męska kosmetyczna podróżna, Ochnik, cena ok. 280 zł Stylowa męska kosmetyczka to bardzo praktyczny prezent świąteczny np. dla taty, który często podróżuje. Możesz wypełnić ją kosmetykami dla wzmocnienia prezentu. 17 z 20 fot. Materiały prasowe Rękawice trekkingowe, Decathlon, cena ok. 120 zł Dobre i jakościowe rękawice trekkingowe to doskonały prezent nie tylko dla wyczynowych sportowców. Może zachęcą tatę do częstszych spacerów? 18 z 20 fot. Materiały prasowe Butelka Nomar, GymBeam, cena ok. 140 zł Stylowa butelka na wodę to świetny prezent dla każdego, nie tylko dla taty. Zachęca do wyrobienia zdrowego nawyku picia wody. Idealna dla miłośników podróżowania, którzy kochają przygodę i zdrowy tryb życia. Ma pojemność 1800 ml i stylowy design. Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, wyposażona w etui z możliwością zawieszenia butelki na ramieniu, co ułatwia jej przenoszenie i sprawdza się np. w podróży lub w pracy. 19 z 20 fot. Materiały prasowe Trymer, Philips, cena ok. 260 zł Tata nie ma jeszcze trymera? Masz więc już gotowy pomysł na prezent. Dobry trymer ułatwia utrzymywanie zarostu i fryzury w dobrej formie pomiędzy wizytami u fryzjera i barbera, a wprawnemu facetowi może nawet zastąpić konieczność wizyt u profesjonalisty. Sprawdzi się jako prezent dla taty w każdym wieku. 20 z 20 fot. Materiały prasowe Męski pasek skórzany, Ochnik, cena ok. 100 zł Dobry jakościowo, męski pasek skórzany to ponadczasowy prezent na święta dla taty. Wybierz odcień brązowy, szary lub granatowy: dobierz go do kolorów, które tata zazwyczaj nosi.

Na podstawie artykułu opublikowanego 31.10.2013 przez Weronikę Kwaśniak.

