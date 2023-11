Najlepsze pomysły na prezenty na święta dla nastolatków. Oto kultowy prezentownik 2023

fot. Adobe Stock, FAB.1

Wybór prezentu dla nastolatka na święta 2023 to nie lada wyzwanie – szczególnie, że dzisiejsza młodzież jest wymagająca i bardzo różna. To, co będzie podobało się jednej osobie, inną może przyprawić o mimowolny wybuch śmiechu. Idealny prezent świąteczny dla nastolatka będzie spersonalizowany i modny. Nie zapomnij więc o gadżetach, trendach sezonu i niekonwencjonalnych podarunkach.

Zanim zdecydujesz się na wybór konkretnego prezentu, zastanów się, co nastolatek lubi. Postaraj się dopasować podarunek do hobby obdarowanego. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z rady bliskiej osoby - rodzica czy rodzeństwa. Nie jest tajemnicą, że prezenty dla nastolatków wybiera się trudno, bo gusta dorastających chłopców i dziewczynek często się zmieniają, a za trendami czasem ciężko nadążyć.

Specjalnie dla ciebie przygotowałyśmy zbiór prezentów dla nastolatków na święta 2023. Zobacz propozycje, które naprawdę spodobają się młodzieży.

Dla modnego nastolatka

Wiek nastoletni to czas, kiedy dojrzewający człowiek coraz mocniej skupia się na swoim wyglądzie. To właśnie teraz coraz ważniejsze stają się markowe ubrania, buty i akcesoria. Służą do wyrażania siebie. Święta są bardzo dobrą okazją, by spełnić modową „zachciankę” nastolatka. Dobrym pomysłem są także oryginalne piżamy, np. ciepłe kombinezony kigurumi (onesie), kolczyki świąteczne czy ponadczasowe zegarki. Możesz też pokusić się o zakup karty podarunkowej do popularnego wśród nastolatków sklepu - np. H&M, Cropp Town, Sinsay, Bershka czy Reserved. Wtedy unikniesz problemu z nietrafionym rozmiarem czy kolorem.

Prezent sportowy dla aktywnych

Ciekawy, zaskakujący prezent na święta dla nastolatka o charakterze sportowym zmotywuje do aktywności fizycznej. Elektroniczna deskorolka, kolorowy dzwonek do roweru czy retro wrotki spodobają się każdemu nastolatkowi, który aktywnie spędza czas. W ostatnich latach ogromną popularnością cieszą się tzw. deskorolki fiszki. Jeśli masz większy budżet, dobrym pomysłem jest też np. tarcza do gry w darts. Lubiący sport i rywalizację młodzi ludzie mogą ucieszyć się też z zestawu do dość nowej, a bardzo ciekawej gry zespołowej: Spikeball (roundnet), która łączy w sobie zasady siatkówki i tenisa, a można grać w nią w każdym parku, ogródku lub na plaży.

Prezent dla nastolatka - coś do pokoju

Każdy nastolatek marzy o tym, by zamienić swój pokój w „dorosły”, ale bez zadęcia i z lekkim przymrużeniem oka. Wybierz prezent świąteczny, który mu w tym pomoże. Postaw na niebanalną ramkę do zdjęć, pufę do siedzenia czy wygodny hamak. Możesz kupić też ozdobny neon, lampki typu cottonballs lub piękny plakat. Raczej nie kupuj gadżetów ze świątecznymi wzorami, szczególnie jeśli prezent ma wylądować dopiero pod choinką - wtedy bożonarodzeniowy kubek czy kocyk przyda się dopiero w kolejnym roku.

Prezent elektroniczny dla nastolatka

Elektronika to jeden z najbardziej oczekiwanych rodzajów prezentów dla nastolatków na święta. W tej kategorii królują zegarki typu smartwatch i opaski sportowe. Pewniakiem jest także bezprzewodowy głośnik bluetooth, zaskakujący powerbank w zabawnym kształcie czy czytnik e-booków. Z kolei nastolatkę ucieszą elektroniczne gadżety urodowe, np. soniczna szczoteczka do twarzy, lokówka czy szczotka prostująca włosy. Strzałem w dziesiątkę mogą okazać się też pady do gier komputerowych.

Dla młodego mola książkowego

Wartościowa książka to zawsze dobry prezent na święta dla nastolatków (i nie tylko!). Postaw na lekturę, która porusza ważne dla dorastających chłopców i dziewcząt tematy - tolerancji, akceptacji, pewności siebie czy edukacji seksualnej. Możesz sięgnąć po coś z nowości, np. "To nie był sen", "Muchomory w cukrze" albo książki z serii „The Inhertitance Games". Świetnie sprawdzi się też młodzieżowa klasyka, np. pięknie ilustrowane wydanie Harry'ego Pottera lub Opowieści z Narni. Jeśli nie jesteś na bieżąco z czytelniczymi preferencjami nastolatka, możesz kupić np. pięknie wydany planer.

Prezenty kosmetyczne dla nastolatków

Każda z nas ma za sobą (mniej lub bardziej udane...) próby makijażowe w wieku nastoletnim. Ba, często podbieranie kosmetyków mamie zaczyna się już w przedszkolu ;-) To właśnie dlatego niemal każda nastoletnia dziewczyna ucieszy się z paletki cieni, tuszu do rzęs lub kompletu rozświetlaczy. Komplet efektownych kosmetyków do kąpieli to również prezentowy pewniak (no, chyba że obdarowana osoba nie ma w domu wanny).

A dla chłopaka? Modne perfumy to sprawdzony prezent kosmetyczny na święta dla nastolatka!

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 31.10.2013.

Szukasz pięknych prezentów świątecznych nie tylko dla nastolatka? Przejdź tutaj i podaj kod rabatowy About You, aby kupić wszystko dużo taniej.

Pomysły na prezenty na mikołajki:

Prezent na mikołajki dla chłopaka

Co kupić na mikołajki?

Prezent na mikołajki do szkoły

Co kupić dziecku na Mikołaja?

Pomysły na prezenty świąteczne:

Tanie prezenty do 20 zł

Prezenty do 50 zł

Prezenty do 100 zł

Prezent dla rodziców na święta 2022

Prezent dla taty na święta 2022

Prezent dla mamy na święta 2022

Prezent dla dziadków na święta 2022

Prezenty na święta 2022 dla przedszkolaków

Prezenty dla 9-latków i 10-latków





Prezent dla chłopaka na święta 2022

Co kupić dziewczynie na święta 2022

Prezent dla psa na święta 2022

Prezenty dla fanki stylizacji paznokci

Prezenty kosmetyczne 2022

Książki dla dzieci na prezent na mikołajki lub pod choinkę

1 z 20 fot. Materiały prasowe Zestaw do gry w Spikeball, cena ok. 300 zł Gra Spikeball zdobywa coraz większą popularność w Polsce, Europie i na świecie. Okrągła trampolina, którą wykorzystuje się do odbijania skocznej piłki tak, by przeciwna drużyna nie zdołała jej przechwycić. W Spikeball liczą się: refleks, zwinność i pomysłowość. Jest szansa, że twój nastolatek jeszcze o niej nie słyszał, ale to nie znaczy, że nie jest to doskonały prezent świąteczny. Spikeball to metoda na spędzenie aktywnego czasu z przyjaciółmi i rodziną na świeżym powietrzu bez nudy. 2 z 20 fot. Materiały prasowe Gra towarzyska "Eksplodujące Kotki", Rebel, cena ok. 80 zł Opis gry Eksplodujące Kotki nie mówi za wiele: "Gra karciana dla ludzi, którzy kochają koty, wybuchy, lasery..."? Eksplodujące Kotki może brzmią infantylnie, ale to prosta gra, która bawi i sprawdza twój spryt. Eksplodujące Kotki to napędzana kociakami odmiana rosyjskiej ruletki. Gracze ciągną co turę po karcie, aż do momentu dobrania eksplodującego kota - wtedy nieszczęśnik wybucha, a gra się kończy. Ale! W talii są też karty, dzięki którym można odwrócić uwagę kocięcia, uniknąć go, czy też zmusić przeciwnika do dobrania kilku kart na raz. Jej dodatkowe zalety? Proste zasady i możliwość zabawy w większym gronie (w rozszerzonej wersji nawet do 12 osób!). Eksplodujące Kotki gwarantują niezapomniane chwile rozrywki i prawdziwą międzypokoleniową integrację podczas świątecznych spotkań. 3 z 20 fot. Materiały prasowe Elektroniczna tarcza do gry w darta, cena ok. 170 zł Podaruj nastolatkowi możliwość nauki precyzyjnego rzucania oraz rozwijania umiejętności kalkulacji dzięki tarczy do gry w dart. Dodatkowa zaleta? Elektroniczne śledzenie wyników i różnorodne tryby gry. 4 z 20 fot. Materiały prasowe Damska piżama jednoczęściowa onesie, Sinsay, cena ok. 80 zł Onesie to specyficzny jednoczęściowy komplet, który pokochają wszystkie zmarzluchy. Nie bój się postawić na odważne wzory, które kochają nastolatki. Kostium tygrysa, pandy, a może jednorożca? To wcale nie przebranie na Halloween, a doskonała zimowa pidżama lub zamiennik dresu. 5 z 20 fot. Materiały prasowe Kontroler do gier COBRA, cena ok. 170 zł Kontroler Xbox w nietypowym kolorze zadowoli młodego fana gier. Idealny prezent dla młodego gracza, który zapewni mu niesamowite doznania podczas rozgrywki. Dostępnych jest wiele wzorów i kolorów. 6 z 20 fot. Materiały prasowe Box prezentowy z biletem do Energulandii, cena ok. 220 zł Idealny prezent świąteczny powinien dawać radość tu i teraz, ale są wyjątki od tej reguły. Voucher do parku rozrywki Energylandia to jednak coś, co zapewni nastolatkowi prawdziwą ekscytację! 7 z 20 fot. Materiały prasowe Notes Harrego Pottera, Mapa Huncwotów, cena ok. 43 zł Miłość do gadżetów z Harrym Potterem wśród nastolatków nie przemija, a można powiedzieć, że wręcz się pogłębia. Piękny, stylowy skórzany notes z Mapą Huncwotów to jedna z propozycji prezentów z motywem słynnego czarodzieja, po które możesz sięgnąć gdy szukasz idealnego prezentu na święta dla nastolatków. 8 z 20 fot. Materiały prasowe Koc rekin, Sinsay, cena ok. 46 zł Stylowy lub śmieszny ciepły koc jest dobrym prezentem dla każdego: nastolatka, dorosłych, czy dzieci. Na święta nie kupuj czegoś neutralnego, a postaw na wyróżniające się wzory, jak np. koc w kształcie rekina, którym można się opatulić. 9 z 20 fot. Materiały prasowe Słuchawki ONIKUMA K9 Kocie Uszy, cena ok. 160 zł i Słuchawki, RAZER Kraken Kitty, cena ok. 450 zł Elektroniczny gadżet na prezent świąteczny to coś, czego pod choinką spodziewa się każdy nastolatek. Zainwestuj np. w dobre słuchawki z ciekawym młodzieżowym designem (upewnij się wcześniej, że kocie uszy to coś, co nastolatek polubi!) lub wyraźnym kolorem. 10 z 20 fot. Materiały prasowe Książka "To nie był sen", Natalia Klewicz, cena ok. 35 zł Książka "To nie był sen" Natalii Klewicz to kontynuacja bestsellerowej powieści "Czy to sen?" idealna dla nastolatek. Intrygująca powieść dla młodzieży z pogranicza jawy i snu może być strzałem w dziesiątkę. Nie masz pewności, że nastolatka zna pierwszy tom? Postaw na książkę "Czy to sen?". 11 z 20 fot. Materiały prasowe Planer Książkary, wyd. Young, cena ok. 55 zł Chcesz uszczęśliwić nastoletniego mola książkowego, ale nie wiesz, jakie książki już przeczytał/przeczytała? Nastolatka zakochana w książkach ucieszy się z Planera Książkary. To wzbogacony notes z wyzwaniami czytelniczymi, listami must read i miejscami na własne recenzje książkowe i nie tylko. 12 z 20 fot. Materiały prasowe Mini piłkarzyki, flyingtiger, cena ok. 110 zł Strzał w dziesiątkę dla młodych miłośników futbolu. Ten kompaktowy zestaw sprawia, że rozgrywki można prowadzić wszędzie, nastolatki go pokochają. 13 z 20 fot. Materiały prasowe Zestaw startowy do hybryd Semilac One, cena ok. 150 zł Wszystkie nastolatki kochają eksperymentować ze swoim stylem i wyglądem, a zestaw do hybrydowych paznokci to prawdziwy hit. To doskonały prezent dla młodych fashionistek. 14 z 20 fot. Materiały prasowe Lampka na biurko Roblox 16 kolorów, Empki, cena ok. 90 zł Dla fanów gry Roblox (popularnej wśród nastolatków) taka lampka, to spełnienie marzeń! Lampka LED na biurko to praktyczne i klimatyczne oświetlenie podczas sesji gamingowych lub nauki. 15 z 20 fot. Materiały prasowe Zestaw do odnowy ust: maska i peeling do ust, Floslek, cena ok. 20 zł Każda nastolatka eksperymenty ze swoim wyglądem. Zestaw do odnowy ust z balsamem i peelingiem pomoże w dbaniu o usta zimą, ale zachwyca też wielokolorowym designem. To prezent, który docenią szczególnie młode dziewczyny. 16 z 20 fot. Materiały prasowe Zestaw do tworzenia komiksów, flyingtiger, cena ok. 55 zł Dla kreatywnych nastoletnich dusz zestaw do tworzenia komiksów to idealny i bardzo unikalny prezent. Pozwala rozwijać wyobraźnię, zdolności narracyjne i rysunkowe! Sprawdzi się dla nastolatków i nastolatek. 17 z 20 fot. Materiały prasowe Zestaw kreatywny do projektowania ubrań, flyingtiger, cena ok. 70 zł Dla młodych pasjonatek mody, taki zestaw kreatywny do projektowania ubrań to strzał w dziesiątkę. Daje szansę na tworzenie i projektowanie własnych stylizacji i wyrażanie swojej oryginalności. Idealny prezent, który można wykorzystać od razu. 18 z 20 fot. Materiały prasowe Zestaw do golfa i billarda, flyingtiger, cena ok. 150 zł Dobry prezent, by zaproponować nastolatkowi sposób na spędzenie czasu offline. W golf-billard pewnie chętnie zagra też w święta babcia, dziadek i cała rodzina. 19 z 20 fot. Materiały prasowe Tablica do rysowania świecąca, flyingtiger, cena ok. 70 zł Tablica do rysowania świecąca w ciemności to prezent, który rozpali wyobraźnię nastolatków. Daje możliwość tworzenia niepowtarzalnych rysunków, które błyszczą w nocy i dekorują pokój. Świetny upominek, który daje naprawdę dużo frajdy młodym dorosłym! Można zapisać na nim palące sprawy lub własne motywacyjne hasła. 20 z 20 fot. Materiały prasowe Paletka do makijażu, Maybelline City Kids, cena ok. 80 zł Dla nastolatek zainteresowanych światem makijażu, paletka do makijażu dobrej marki to prawdziwy rarytas. Pozwala eksperymentować z różnymi kolorami i stylami, tworząc niezapomniane looki na różne okazje. Wybierz pastelowe lub jasne kolory, które szczególnie spodobają się nastolatkom.