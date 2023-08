Pomysły na przetwory z pomidorów: przygotujesz je szybko i z kilku składników. Zobacz, jak zrobić aromatyczne soki i przeciery

fot. Adobe Stock, Melica

Przetwory z pomidorów zawierają mniejszą ilość witamin (głównie witaminy C) i soli mineralnych niż świeże warzywa, ale mają też zalety! Jakie? Po pierwsze, w okresie jesienno-zimowym na pewno są smaczniejsze i bardziej aromatyczne. Po drugie przetwory z pomidorów, przeciery czy soki, pod niektórymi względami, są nawet wartościowsze od pomidorów świeżych.

A to wszystko za sprawą najcenniejszego ich składnika, czyli likopenu. Należy on do grupy przeciwutleniaczy i wykazuje silne działanie przeciwnowotworowe, chroni też przed miażdżycą i chorobami serca. Składnik ten pod wpływem wysokiej temperatury, która towarzyszy np. gotowaniu czy pasteryzacji, przechodzi w formę łatwiej przyswajalną przez organizm. Dlatego choćby z tego powodu warto sięgać po pomidorowe przetwory, czyli najzdrowsze pomidory.

Spis treści:

Sok pomidorowy jest bogaty w betakaroten, witaminę C i potas. Jego wielką wartością jest duża zawartość potasu. Zawiera tylko 17 kcal w 100 ml. Niestety, ten kupiony w sklepie ma często dodatek soli, zawiera więc sód, który znosi jego dobroczynne działanie. Najlepiej jest więc zrobić go samodzielnie, wykorzystując hodowane w domu pomidory albo te kupione od lokalnych dostawców.

Domowy sok pomidorowy nadaje się nie tylko do picia, ale również do duszenia mięsa oraz warzyw. Na bazie soku warto przygotowywać koktajle, np. z dodatkiem innych warzyw, ziół czy kefiru.

Składniki:

3 kg pomidorów,

3 łyżki soli.

Sposób przygotowania:

Pomidory umyj , sparz wrzątkiem i obierz ze skórki. Pokrój w kostkę i przełóż do garnka. Gotuj przez 45 minut. Pomidory przetrzyj za pomocą łyżki i sitka. Sok ponownie zagotuj i dopraw solą. Gorącym sokiem pomidorowym napełnij butelki, zakręć i pasteryzuj przez około 10 minut.

fot. Przetwory z pomidorów: sok pomidorowy/Adobe Stock, MuzzyCo

Domowe suszone pomidory najlepiej jest przygotować w zalewie olejowej. Dzięki niej wytrzymają dłużej po zapasteryzowaniu i będziesz mogła je wykorzystywać na wiele sposobów. Olej możesz dodać do sałatki, dzięki czemu nic się nie zmarnuje.

Ze wszystkich przetworów pomidorowych mają w sobie najwięcej likopenu. Są też bogate w błonnik. Najpopularniejsze suszone pomidory to te w zalewie z oliwy z oliwek lub oleju. Mogą być aromatyzowane np. ziołami, czosnkiem. Dobrze komponuje się z makaronem, sałatą, mozzarellą, suszoną szynką.

Można je też dodawać do potraw duszonych, np. mięs, warzyw, a także sosów, pizzy. Przerabia się je na pasty, dodaje do przekąsek lub nadziewa pieczenie.

Składniki:

4 kg pomidorów podłużnych (jak najmniejszych),

5 ząbków czosnku,

2 l oleju roślinnego,

4 łyżki octu jabłkowego,

ulubione świeże zioła - np. tymianek i oregano,

2 łyżki soli.

Sposób przygotowania:

Pomidory umyj, przekrój wzdłuż na pół i wykrój szypułki. Posyp solą, ułóż na suszarce do warzyw i s usz przez około 15 godzin (pomidory możesz również suszyć w piekarniku w 90 stopniach C przez około 7-8 godzin). Nieco wysuszone, ale nadal mięsiste pomidory przełóż do miski, dodaj zioła, ząbki czosnku oraz ocet. Wszystko wymieszaj i przełóż do słoików. Podgrzej olej roślinny (nie powinien być wrzący) i zalej nim pomidory aż po brzegi (warzywa wchłoną część zalewy). Słoiki zakręć i odwróć do góry dnem do wystudzenia. Domowe suszone pomidory będą doskonałym dodatkiem do sałatek w stylu śródziemnomorskim.

fot. Domowe suszone pomidory/Adobe Stock, happy_lark

To doskonałe źródło potasu, magnezu, fosforu, a także witamin z grupy A i B. Może być otrzymywany ze świeżych (smaczniejszy i wartościowszy) lub mrożonych dojrzałych pomidorów, które po rozdrobnieniu poddawane są przecieraniu przez sita. W procesie tym usuwane są pestki i skórki, dlatego przecier zawiera mniej błonnika niż świeże pomidory.

Jest świetną bazą do sosów np. do makaronu, pizzy, sałatek. Można go też dodawać do zup, zapiekanek, mięs - bez większych ograniczeń, bo nie jest zbyt kwaśny. Niezużytą zawartość opakowania należy trzymać w lodówce i wykorzystać w ciągu 3-4 dni.

Składniki:

4 kg pomidorów,

2 łyżki soli,

1 łyżka cukru.

Sposób przygotowania:

Pomidory umyj i obierz ze skórki. Przełóż do garnka i zagotuj na średnim ogniu. Gotuj przez około 45 minut, aż zaczną się rozpadać. Zmiksuj za pomocą blendera. Dodaj sól i cukier i gotuj przez około 2 godziny, aż przecier zgęstnieje. Gorący przecier pomidorowy przełóż do wyparzonych słoików i postaw do góry dnem do całkowitego wystygnięcia.

fot. Przetwory z pomidorów: przepis na przecier pomidorowy/Adobe Stock, annapustynnikova

Domowy ketchup ma bardziej esencjonalny, głęboki smak, niż ten ze sklepowej półki. Możesz dowolnie modyfikować ten przepis, dodając inne zioła, więcej lub mniej cukru i soli.

Składniki:

3 kg pomidorów,

100 ml octu winnego,

2 ząbki czosnku,

1 cebula,

1 łyżka cukru,

2 łyżki oliwy,

kilka goździków,

kilka ziarenek ziela angielskiego,

2 liście laurowe,

laska cynamonu,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Pomidory umyj, sparz wrzątkiem, obierz ze skórki i pokrój w grubą kostkę. Cebulę pokrój w drobną kosteczkę. W garnku rozgrzej oliwę i dodaj pokrojoną cebulkę. Po 2 minutach dodaj czosnek i wszystkie pomidorowy. Smaż około 5 minut, a następnie zmniejsz ogień, dodaj wszystkie przyprawy i gotuj jeszcze 30 minut. Po tym czasie dodaj ocet, nakryj garnek i gotuj przez kolejne 30 minut. Przetrzyj ketchup przy pomocy łyżki i sitka. Gorący przełóż do wyparzonych słoików i szczelnie zakręć. Odstaw do góry dnem do wystygnięcia.

fot. Przetwory z pomidorów: domowy ketchup/Adobe Stock, Алена Ваторина

Pomidory w octowej zalewie będą świetnym dodatkiem do pieczonych mięs i pasztetów, również tych wegetariańskich. Świetnie sprawdzą się również na świątecznym stole obok marynowanych grzybków i kiszonych ogórków.

Przygotujesz je bardzo szybko, a po zapasteryzowaniu możesz je przechowywać bezpiecznie nawet kilka tygodni. Zamiast zwykłych pomidorów możesz wykorzystać świeże pomidorki koktajlowe - idealnie sprawdzą się w tym przepisie.

Składniki:

5 kg pomidorów,

2 cebule,

2 l wody,

8 łyżek cukru,

3 łyżki soli,

kilka liści laurowych,

kilka goździków,

8 ząbków czosnku,

kilka ziarenek pieprzu,

300 ml octu,

150 ml oleju roślinnego.

Sposób przygotowania:

Pomidory umyj i sparz wrzątkiem. Obierz ze skórki i przełóż do wyparzonych słoików. Przygotuj zalewę: wodę zagotuj z cukrem, solą, octem i olejem. Do każdego z nich dodaj ziele angielskie, czarny pieprz, ząbek czosnku, liść laurowy, jeden goździk. Cebule obierz i pokrój w piórka. Dodaj po odrobinie do każdego słoika. Przestudzoną zalewą zalej pomidory. Szczelnie zakręć i pasteryzuj przez 15 minut.

fot. Przetwory z pomidorów: pomidorki w zalewie/Adobe Stock, tynza

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 4.09.2015.

Więcej przepisów na domowe przetwory: