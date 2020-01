Pasta z ciecierzycy i suszonych pomidorów. Prosta i szybka w przygotowaniu

Pasta z ciecierzycy to doskonały dodatek do kanapek i warzyw. Możesz się nią zajadać w domowym zaciszu, ale doskonale nada się też na imprezę! Podaj ją z domowymi tortillami lub nachosami, a twoi goście z pewnością będą zachwyceni. Zobacz też nasz przepis na pastę z soczewicy.

Do zrobienia pasty z ciecierzycy możesz użyć cieciorki z puszki (wybierz tę o jak najbardziej kremowej konsystencji), ale jeśli masz jedynie suchą ciecierzycę, nic straconego. Namocz ją przez noc w zimnej wodzie, a potem ugotuj do miękkości. Co dalej?

Ugotowaną ciecierzycę, suszone pomidory, oliwę, czosnek i dwie łyżki soku z cytryny. przełóż do kielicha blendera. Dolej ćwierć szklanki lodowatej wody i zblenduj na gładką masę. Wyłóż do miseczki i posyp posiekaną natką pietruszki, pestkami granatu i polej łyżką oliwy. Będzie doskonale smakować z paluszkami chlebowymi lub domowym chlebem gryczanym. Smacznego!

