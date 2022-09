Pomidorki w zalewie to smak lata zamknięty w słoikach

Słoiki na zimę to popularna praktyka, aby zatrzymać ulubione smaki na długi czas. Możesz połączyć z octową zalewą niemal wszystko, w tym także małe pomodorki - koktajlowe, truskawkowe, etc. Będą idealnie pasować do dań obiadowych i sprawdzą się jako dodatek do sałatek. Zobacz, jak zrobić pomidorki w zalewie.