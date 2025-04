3 z 3

Spektakl Między łóżkami w Teatrze Capitol

Kiedy otrzymałam zdjęcia z prób do spektaklu postanowiłam, że koniecznie muszę zobaczyć to na żywo! Premiera już we wrześniu, a ja zacieram ręce. Między łóżkami to przezabawna komedia, która opowiada o związkach, kulisach realcji damsko-męskich i naszych oczekiwaniach. To wspanialy punkt wyjścia do dyskusji i rozmowy oraz dobry pomysł na randkę!