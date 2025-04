Walentynki to szczególny czas, kiedy zdecydowanie bardziej myślimy o miłości. Niektórzy co prawda twierdzą, że wcale nie obchodzą tego święta, że wolą mieć walentynki przez cały rok, co nie zmienia jednak faktu, że 14 lutego bardzo trudno całkiem zapomnieć o dniu zakochanych.

Każda z nas jest inna i to właśnie z myślą o wielu Polkach przygotowałyśmy zestaw książek idealnych na Walentynki. Romantyczki pewnie z przyjemnością poznają miłosne przeżycia bohaterów. Kobiety niezależne mogą sprawdzić, jak uwieść faceta, np. przez... jedzenie. Niektóre z nas będą wolały jednak literaturę poradnikową. W naszym zestawieniu znajdują się również takie pozycje.

Dzięki dobrej literaturze możecie tak naprawdę wiele zmienić w waszych związkach i budować je tak, by były trwałe. I nawet jeżeli teraz nie macie akurat nikogo u swego boku, być może wkrótce ktoś się pojawi, a wtedy poznane wskazówki z pewnością się przydadzą.

