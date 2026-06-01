Jest późne czerwcowe popołudnie. Powietrze pachnie latem, a słońce już niedługo zacznie chować się za horyzontem. Trwa golden hour, więc teren przed sceną tonie w miękkim, złotym świetle. Na miejscu zbiera się coraz więcej ludzi. Ktoś stoi w kolejce do foodtrucka, ktoś nuci pod nosem tekst ulubionej piosenki, a ktoś inny poprawia sobie fryzurę. Muzyka jeszcze nie gra, ale emocje rosną z każdą minutą, zapowiadając wieczór pełen niezapomnianych chwil.

W takich momentach często sięgamy po smartfon. Nie po to, by zrobić kolejne zdjęcie, które po kilku dniach zniknie wśród setek innych kadrów w galerii. Bardziej po to, by spróbować uchwycić tę atmosferę. Piękne światło odbijające się od twarzy widzów. Nerwowe spojrzenia w stronę sceny. Emocje, których często nie da się opisać słowami. Właśnie wtedy seria Xiaomi 17T pokazuje pełnię swoich możliwości.

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Chwilo, trwaj

Kilka minut później koncert już trwa. Scena mieni się kolorami, tysiące osób śpiewa ten sam refren, a nasza uwaga co chwilę wędruje w inną stronę. Raz na scenę, raz na stojących obok znajomych, innym razem na światła miasta, które tworzą niepowtarzalną oprawę wieczoru. Najciekawsze rzeczy często dzieją się daleko od miejsca, w którym stoimy.

W takich momentach przydaje się teleobiektyw Leica dostępny w obu modelach serii Xiaomi 17T. 5-krotny zoom pozwala uchwycić zarówno to, co znajduje się tuż obok, jak i to, co dzieje się w oddali. Nie trzeba przeciskać się przez tłum, by być bliżej sceny. Bo czasem najlepsze ujęcia powstają wtedy, gdy nie walczy się o nie za wszelką cenę.

Materiały prasowe

Niektóre chwile aż proszą się jednak o coś więcej niż pojedynczy kadr. Energię płynącą ze sceny i emocje, które udzielają się całemu tłumowi trudno zamknąć na zdjęciu. Xiaomi 17T Pro pozwala zachować je na płynnych nagraniach w jakości 4K przy 60 kl./s, a tryb „Scena” wspiera rejestrowanie wydarzeń nawet w wymagającym, wieczornym świetle.

Zdjęcie jak żywe wspomnienie

Dzień później wracamy myślami do koncertu, przeglądając zdjęcia i filmy w galerii. I nagle okazuje się, że najcenniejsze nie są wcale te najbardziej perfekcyjne. To raczej fotografia zrobiona chwilę przed koncertem. Uśmiech przyjaciółki. Ktoś machający ręką. Spojrzenie nieznajomego uchwycone przez przypadek.

Seria Xiaomi 17T została wyposażona w funkcję Leica Live Moment, która pozwala zachować nie tylko sam obraz, ale także ruch i emocje towarzyszące danej chwili. To rozwiązanie sprawia, że zdjęcia bardziej przypominają żywe wspomnienia niż klasyczne fotografie. Bo przecież właśnie tak działa pamięć: nie zatrzymuje pojedynczych kadrów, tylko zapamiętuje krótkie, często niepozorne sceny.

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Podobnie jest z portretami. Funkcja Leica Live Portrait pozwala wydobyć z nich naturalność i lekkość. Efekt nie przypomina studyjnej sesji zdjęciowej, a moment uchwycony dokładnie wtedy, kiedy wydarzył się naprawdę.

Od zmierzchu do świtu

W końcu nadszedł wyczekiwany city break. Kawa wypita na lotnisku smakuje lepiej niż zwykle, bo wiemy, że za kilka godzin przywitają nas nowe widoki, smaki i adresy. Dzień mija nam na gubieniu się w labiryncie wąskich uliczek, odkrywaniu miejsc polecanych przez mieszkańców i zatrzymywaniu w kadrze tego, co przyciąga wzrok. Wieczorem przychodzi czas na kolację i rozmowy, podczas których nikt nie patrzy już na zegarek.

Materiały prasowe

Każdej z tych chwil dyskretnie towarzyszy telefon. Raz pomaga odnaleźć drogę, innym razem pozwala sprawdzić godziny otwarcia muzeum, zrobić zdjęcie klimatycznej uliczki albo obejrzeć odcinek ulubionego serialu po intensywnym dniu.

W takich sytuacjach szczególnie docenia się rzeczy, o których na co dzień rzadko się myśli. Ekran, który pozostaje czytelny nawet w pełnym słońcu. Baterię, która nie wymaga ciągłego kontrolowania poziomu naładowania. W serii Xiaomi 17T zadbano o oba te elementy. Wyświetlacz AMOLED 1.5K zapewnia wyraźny obraz i wierne odwzorowanie kolorów, a pojemne baterie pozwalają cieszyć się kolejnymi punktami podróży bez nerwowego rozglądania się za najbliższym gniazdkiem.

Materiały prasowe

Telefon niemal nie opuszcza dłoni. Leży na stoliku w kawiarni, pojawia się na zdjęciach z podróży, towarzyszy podczas spotkań i wyjazdów. Mimowolnie stał się nieodłącznym elementem stylizacji. Dlatego ważne jest nie tylko to, co potrafi, lecz także to, jak wygląda.

Projektanci serii Xiaomi 17T postawili więc na spokojną elegancję. Smukła forma, subtelnie zaokrąglone krawędzie i dopracowane wykończenie sprawiają, że urządzenie staje się częścią osobistego stylu, a nie tylko kolejnym gadżetem noszonym w kieszeni lub torebce. Do wyboru są także różne warianty kolorystyczne — klasyczna czerń, głębokie odcienie niebieskiego i fiolet.

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Historie, które zostają

Po pewnym czasie nie pamięta się już liczby wykonanych zdjęć. Nie wraca się też do wszystkich nagranych filmów. Zostają pojedyncze kadry. Światła odbijające się w mokrym bruku po letnim deszczu. Widok miasta oglądany z okna pociągu. Przyjaciele siedzący przy stole długo po zachodzie słońca. Koncert, na którym wszyscy śpiewali ten sam refren. To właśnie z takich drobnych momentów budują się wspomnienia.

Nowa seria Xiaomi 17T powstała po to, by pomagać je zachować. Nie jako zbiór parametrów i technologii, ale jako dyskretny towarzysz codziennych historii. Tych planowanych i tych, które wydarzyły się całkowicie niespodziewanie. Bo właśnie one najczęściej okazują się najcenniejsze.

Materiały prasowe

Materiał promocyjny marki Xiaomi