Spektakl Między łóżkami w Teatrze Capitol

Jak miłość potrafi zmieniać nasze życie? Zwłaszcza ta... cielesna? Skrzynecka, Ankudowicz, Barciś, Pazura i Żurek w potrójnych brawurowych rolach odpowiadają na to i wiele innych pytań w spektaklu Teatru Capitol "Między Łóżkami"



"Między łóżkami" to komedia Norma Fostera, w reżyserii Artura Barcisia. Sztuka składa się z 6 epizodów, które przedstawiają zabawne, a także wzruszające losy mieszkańców prowincjonalnego miasteczka w Kanadzie. 2 godziny i 6 różnych sypialni. Co w nich się dzieje? W każdej z nich dzieje się więcej, niż można przypuszczać: różnorakie dylematy życiowe, trudne decyzje i często abstrakcyjne sytuacje... Nie brak też skrajnie zabawych gagów i żartów!

"Między łóżkami", czyli między nami, ludźmi

Para 50-latków godzących się uprawiać seks na antenie radiowej, zaskakująca para włamywaczy: zawodowiec i amator księgowy, starzejąca się gwiazda rocka Tommy Quick i jego nastoletnia fanka pragnąca przeżyć z nim ten pierwszy raz, szef klubu go-go, który musi zwolnić nieudolną striptizerkę, taksówkarka bez zmysłu orientacji w terenie i inni. To łącznie 15 postaci granych brawurowo przez piątkę znakomitych aktorów: Katarzynę Skrzynecką, Katarzynę Ankudowicz, Artura Barcisia, Radosława Pazurę i Lesława Żurka. Doskonała zabawa, ale również chwile pełne refleksji i wzruszeń. Po prostu dobry teatr. Sypialnia to coś więcej niż przetrzeń, a łóżko to nie zwyczajny mebel.

Zobaczcie galerię zdjęć z przygotowań do spektaklu!

Obsada "Między łóżkami" w Teatrze Capitol:

Katarzyna SKRZYNECKA / Joanna KUROWSKA

Katarzyna ANKUDOWICZ / Maria NIKLIŃSKA

Lesław ŻUREK / Robert MAJEWSKI

Radosław PAZURA

Reżyseria: Artur Barciś

Premiera spektaklu: 7 września 2015, a przedpremierowy spektakl odbędzie się 29 sierpnia. Bilety od 85 do 130 zł do kupienia w Internecie: www.eventim.pl, www.ebilet.pl, www.biletynakabarety.pl; www.biletyna.pl i w kasie teatru.

Zobacz:



