Są książki, których się nie zapomina i takie, które czyta się jednym tchem. Na pewno macie za sobą taką lekturę, którą czytałyście przy lampce lub z latarką w ręku po nocy. Prezentujemy 7 uznanych w Polsce i na świecie książkowych świeżynek, dla których warto zarwać noc!

1. Magdalena Tulli, "Szum"

To zaraz po "Włoskich szpilkach", najbardziej osobista książka Magdaleny Tulli. Przejmująca i bardzo intymna. Autorka odkrywa w niej uniwersalną prawdę o ludzkiej osobowości, w którą wpisany jest pierwiastek inności, niedostosowania. Każdy człowiek pragnie jednak akceptacji. Bohaterka "Szumu" chwyta za serce dziecięcą szczerością i dojrzałością. Stara się opowiedzieć o tym, jak udało jej się wypracować szacunek do samej siebie i określić swoją tożsamość.

2. Paweł Huelle, "Śpiewaj ogrody"

Huelle uwielbia Gdańsk i to to miasto staje się często i tłem, i bohaterem jego powieści. To misternie skonstruowana powieść o nieistniejącym już wielokulturowym świecie, w którym przenikały się różne tradycje i nacje. Fabuła traktuje o Wolnym Mieście Gdańsku i tajemniczej operze Wagnera, która zmieniła życie pewnego kompozytora i jego żony. O fleciście i przemarszu szczurów, które w złowrogiej ciszy wędrują ulicami Gdańska.

3. Umberto Eco, "Baudolino"

Tytuł to imię 14-letniego chłopca, obdarzonego bystrym umysłem i fantazją. Baudolino lubi opowiadać i zmyślać, przy czym jakimś cudem wszystko, co wymyśla, staje się rzeczywistością. I tak któregoś razu układa legendarny list księdza Jana obiecuje w nim zachodniemu światu bajeczne królestwo na Wschodzie, rządzone przez chrześcijańskiego króla. Fryderyk, wyruszając na wyprawę krzyżową, chce także dotrzeć do cudownego królestwa. Po jego śmierci, niespodziewanej i tajemniczej, Baudolino spotyka najdziwniejsze istoty przeżywa przepiękną historię miłosną z najosobliwszą spośród córek Ewy...

4. Jonathan Safran Foer, "Strasznie głośno, nieprawdopodobnie blisko"

Wzruszająca opowieść o chłopcu, który szalenie tęskni za utraconym ojcem, który zginął w katastrofie World Trade Center. Oskar jest małym wynalazcą, frankofilem, muzykiem, aktorem szekspirowskim, jubilerem i pacyfistą. Ma 9 lat i tajną misję. W kopercie od ojca podpisanej "Black" znajduje klucz, który jest dla niego symbolem ojcowskiej miłości i zagadką. Koniecznie chce odnaleźć pasujący zamek... Podczas tych poszukiwań poznaje wielu ekscentrycznych nowojorczyków, zaprzyjaźnia się ze stuletnim korespondentem wojennym oraz kobietą przewodnikiem, która nigdy nie opuszcza Empire State Building.

5. Markus Zusak, "Posłaniec"

To książka, z której stron wylewa się dobro, życzliwość i empatia. Przywraca wiarę w ludzi intryguje - Ed, taksówkarz i przeciętniak to przykład bohatera typu every man. Pija kawę z własnym, starym psem, jest beznadziejnie zakochany, nie ma właściwie żadnego celu w życiu. Ale to się zmienia, gdy nagle dostaje misję: jest posłańcem dobroci. Dociera z posłaniem do wybranych osób, a co najważniejsze daje im promyk nadziei, radości i ciepła. Brzmi banalnie? Być może. Ale podczas czytania tej książki robi się cieplej na sercu.

A czy wy macie jakieś swoje książkowe typy? Jakie lektury są warte zarwania nocy?