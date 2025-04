Każdy z nas ma jakąś ulubioną książkę, którą wziąłby ze sobą wszędzie i jeśli miałby czytać do końca życia tylko jedną powieść/poezje/encyklopedie - wybrałby właśnie ją. Macie takie typy?

Nie wierzymy w badania, które mówią, że ponad co drugi Polak w zeszłym roku nie miał w rękach ani jednej książki. To, że rynek wydawniczy kuleje z powodu coraz mniejszego zainteresowania czytelnictwem, to jakieś pogłoski. Rośnie zainteresowanie literaturą dawną, jak i nowoczesną, stąd zabawa w wybór "tej, jednej, jedynej książki" jest utrudniony. Zastanówcie się dobrze - u nas wybór nie był oczywisty ani prosty, ba, próbowałyśmy obejść temat na około - chociażby Agata, nasz Wydawca, umieściła w zestawieniu jedną historię, ale... w siedmiu częściach! Tak, chodzi o "Harry'ego Pottera". Sprytna Agata ;)

Mistrzem przebiegłości jest chyba Gosia, która uznała, że jedyna książka, która nigdy jej nie zawiedzie i którą odkrywa się na wiele sposobów, jest... książka kucharska! Choć Gosia na co dzień szuka dla was urodowych ciekawostek i newsów, to z zamiłowaniem oddaje się kulinarnym przyjemnościom jest pasjonatką kucharzenia.

Zazwyczaj nie wracam do książek, które raz przeczytam. Zresztą podobnie jak do filmów, zawsze ten drugi raz mnie rozczarowuje. Ale namiętnie przeglądam książki kulinarne, najlepiej z polską, nieco zapomnianą kuchnią. Staram się z nią eksperymentować. Stare przepisy są bardzo inspirujące, o wiele bardziej niż te w książkach co drugiej celebrytki. - Gosia, redaktor działu Moda i Uroda

"Czytać jedną i tę samą książkę przez całe życie? Nie da się!"

Podczas kompletowania naszych wyborów książek w ramach dożywotniego literackiego celibatu, zaskoczyło nas to, że szukamy fabuł, które prezentują życie silnych kobiet, które nie boją się sięgać po swoje, a nawet pokażą pazury! Dwie z nas podały nawet ten sam tytuł - podpowiadam, że chodzi o powieść pisaną autorstwa jednej z trzech utalentowanych sióstr, tworzących w pierwszej połowie XIX wieku.

Z kolei Karolina, miłośniczka powieści, które raczej stawiają pytania, a nie podsuwają odpowiedzi, w zestawieniu umieściła dwa ulubione tytuły, bo "nie da się wybrać jednej!".

Zerknijcie na nasze książkowe wybory i piszcie w komentarzach, jakie książki są waszymi ulubionymi: z którymi zawarłybyście pakt na czytelniczą wyłączność, nie zdradzając ich z innymi? :)

