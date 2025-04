Brytyjska królowa Elżbieta II obchodzi "szafirowy jubileusz". Jest pierwszym w historii Wielkiej Brytanii monarchą, który zasiada na tronie 65 lat. W Londynie zagrzmią okolicznościowe salwy honorowe, a planowane uroczystości będą raczej skromne, w porównaniu do 90. rocznicy urodzin. Z tej okazji przypominamy wam kilka faktów i ciekawostek z życia brytyjskiej monarchini.

Córka Jerzego VI i Elżbiety Bowes-Lyon była 3. w kolejce do tronu, jednak kiedy miała 10 lat zmarł jej ukochany dziadek, król Jerzy V. Na tronie zasiadł stryj Edward VIII, który abdykował po niespełna roku swoich rządów, przez co księżniczka Elżbieta została oficjalnym następcą tronu po swoim ojcu. Jeśli chcecie zapoznać się bliżej z historią objęcia tronu przez młodziutką Elżbietę, zachęcamy do obejrzenia serialu "The Crown", który w ocenzurowany sposób prezentuje małżeńskie konflikty i dworskie spory.

Elżbieta II wstąpiła na tron 6 lutego 1952 roku po nagłej śmierci swojego ojca Jerzego VI. Jest najdłużej panującą brytyjską królową w historii, po tym jak w 2015 roku pobiła dotychczasowy rekord królowej Wiktorii (63 lata). A czy wiecie, że...

Majątek Królowej Elżbiety II szacuje się na 330 milionów funtów, a monarchini nie jest wcale najbogatszą Brytyjką i jest dopiero na 285. miejscu?

Elżbieta II nigdy nie skończyła studiów? Brak wykształcenia był jej kompleksem

Jest osobą skrajnie oszczędną, i to do tego stopnia, że starannie rozpakowuje prezenty bożonarodzeniowe, by zachować papier na następny rok i móc go wykorzystać?

Jako dziecko modliła się o to, by mieć brata, który uchroniłby ją przed przyjęciem korony?

Kocha psy i konie?

Elżbieta II kończy 21 kwietnia 2017 roku 91 lat, które obfitowały w zaskakujące wydarzenia. W końcu to królowa! Chociaż... nie chciała nią być. Przynajmniej nie wtedy, gdy chciała poświęcić się roli żony i matki. Wolała stać na uboczu, ale tytuł królowej wzniecił w niej monarsze pragnienia i dążenia do poświecenia się tej jednej roli.

Lubi sobie strzelić kielicha. Według kuzynki Margaret Rhodes każdego dnia pije kieliszek ginu i dubbonet z cytryną i lodem, do obiadu - trochę wina, a wieczorem - wytrawne martini lub kieliszek szampana. Oficjalne statystyki brytyjskiej służby zdrowia uznają, że to około sześciu porcji alkoholu.

Dużo ciekawostek znajdziecie w książce Marka Rybarczyka, "Elżbieta II. O czym nie mówi Wam królowa?". To pozycja bardzo niesztampowa! Doświadczony autor, były dziennikarz BBC i korespondent w Londynie, Marek Rybarczyk, z werwą i polotem rysuje pełen niuansów portret jednej z najbardziej znanych, a jednocześnie skrytych postaci współczesnej historii. Kobiety uwielbianej przez miliony Brytyjczyków i znanej na całym świecie. Władczyni, która stała się symbolem wielkiego niegdyś imperium i która żelazną ręką wprowadziła w XXI wiek ród Windsorów, pokonując liczne wewnętrzne i medialne burze.

Młodziutka, 27-letnia Elżbieta głęboko przeżyła koronację w 1953 r. Część biografów twierdzi, że królowa uznała namaszczenie świętymi olejami za czynność niemal mistyczną. Od tego momentu uważała swoją misję na tronie za niemal świętą i chce panować do końca życia.

Brytyjczycy kochają swoją królową. Mimo wyjątkowego 65. jubileuszu w Wielkiej Brytanii nie zaplanowano hucznych obchodów. Królowa spędzi ten dzień w swojej prywatnej posiadłości w Sandringham w hrabstwie Norfolk. Nie zaplanowano żadnych oficjalnych wystąpień.

Korzystałam z: Marek Rybarczyk, O czym nie mówi nam królowa?, Warszawa 2016

