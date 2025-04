Słyszałyście już o naszej akcji #polkiczytają? Jeśli nie to musicie nadrobić zaległości. W ramach naszego konkursu zachęcamy do dzielenia się książkowymi propozycjami!

Must-read redaktorek #polkipl

Prezentujemy nasze redakcyjne zestawienie idealnych książek na wakacje. To różnorodne pozycje, które my same z chęcią spakujemy do swoich podróżnych toreb czy walizek. Od thrillerów, przez beletrystykę, aż po małe kompendia i książki historyczne.

Jakie książki są naszymi propozycjami na urlop?

Weronika zdecydowała się na kryminał o ciekawej fabule i wielokrotnie nagradzany thriller "Dziewczyna z pociągu" Pawula Hawkinsa.

Zawsze wydawało mi się, że nie lubię thrillerów. Ta książka całkowicie zmieniła mój pogląd! Trzymała mnie w napięciu do ostatniej strony - chętnie przeczytam ją jeszcze raz!

- Weronika, redaktor działów Dom i Kuchnia

Z kolei nasza redaktorka Gosia woli coś bardziej romantycznego - Jane Austen, po którą powinna sięgnąć każda kobieta!

Na wakacje zawsze wybieram książkę o bogatej fabule, w której wątkiem głównym jest miłość i zdrada. Taka właśnie jest powieść obyczajowa Jane Austen Duma i uprzedzenie. Humorystyczne sytuacje mieszają się z miłosnymi intrygami, rozstaniami i powrotami. Książka idealnie sprawdzi się na wakacje, bo pozwoli zapomnieć o pędzie miasta i odpocząć. Powrót do czasów Anglii z przełomu XVIII i XIX w. to prawdziwa frajda dla miłośników historii i romansów.

- Gosia, redaktor działów Rodzina, W Pracy, Finanse

Macie jakieś swoje typy? Podzielcie się z nimi na Instagramie i udowonijcie, że #polkiczytają!

