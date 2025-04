2 z 5

Teatr Powszechny, Lalka

Pewnie was to nie zaskoczy jeśli wyznam, że Lalka Bolesława Prusa to jedna z moich ulubionych książek. Nie znam osoby, której by nie przypadła do gustu. Kiedy usłyszałam o spektaklu realizowanym przez Teatr Powszechny, od razu zarezerwowałam bilet na czerwiec - możecie spodziewać się recenzji! Jestem strasznie ciekawa, jak jedna z moich ulubionych aktorek, Anita Sokołowska, poradzi sobie z rolą Izabeli Łęckiej!