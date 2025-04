Z Nowym Rokiem - nowe postanowienia. Czasem nie warto zakładać, że coś zrealizujemy, ale dobrze jest założyć, że tak się stanie! W naszym redakcyjnym gronie ustaliłyśmy, że 2016 roku w końcu przeczytamy książki, po które zawsze chciałyśmy sięgnąć, ale "nigdy nie było okazji"... Wiecie jak to jest? ;)

Reklama

Redakcyjne must-read na 2016 rok

Nie myślcie sobie, że nasze postanowienia są ulotne. Pod koniec roku mamy zamiar solidnie się z nich rozliczyć! Kto wie, może udokumentujemy to na serwisie? Czas leci szybciej, niż nam się wydaje i zawsze jesteśmy zaskoczone tą prędkością. W naszym zestawieniu must read 2016 znalazły się przeróżne pozycje: od klasyki do nowości, od surrealistycznych powieści, do prozy współczesnej. Absolutny misz-masz, który odzwierciedla nasz czytelniczy gust. Może znajdziecie coś dla siebie w tym przeglądzie?

Dobre książki, które trzeba przeczytać w 2016

Osobiście umieściłam w galerii 3 pozycje, które w jakiś sposób mówią o mnie samej. Od jakiegoś czasu chodzi za mną nadrobienie zaległości w klasyce literatury brytyjskiej. Lubię wiktorianizm i angielską prozę kobiecą, więc może dlatego zaniedbałam Karola Dickensa. Do jakiej książki się przymierzam? Podpowiem, że jej fragmenty były czytane w "Przeminęło z wiatrem" oraz w filmie "Wbrew regułom".

W zestawieniu nie brakuje też książkowych świeżaków. Zafascynowana metaforycznym znaczeniem "Muminków", zaangażowałam się wz zgłębianie historii (rodzinnej) kreatorki małych trolli, Tove Jansson. Bardzo chciałabym przeczytać w tym roku "Córkę rzeźbiarza". Tove Jansson nigdy nie napisała typowej autobiografii, ale przez całe życie tworzyła własne portrety: w literaturze i malarstwie.

A na koniec zagadka! Ten cytat pochodzi z książki, którą jedna z redaktorek pragnie przeczytać w 2016 roku. Odpowiedź znajdziecie w galerii!

(...) - Czy pozwolisz mi przejrzeć swoje księgi którejś niedzieli wieczorem, gdy będziesz miała czas? - Możesz iść do diabła nie czekając niedzieli, a nic mnie to nie obejdzie! - Kochanie moje, byłem już u diabła i bardzo mi się tam nudziło. Nie chciałbym tam wracać, nawet dla ciebie.

Macie swoje literackie cele czytelnicze? Sprawdźcie, może pokrywają się z naszymi!

Reklama

Zobacz:

Ekranizacje książek w 2016 roku

Nowości książkowe na styczeń