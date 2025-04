To nie ostatni weekend kalendarzowego lata, ale koniec sierpnia zwiastuje już myśli o jesieni. Przygotowałyśmy dla was 4 propozycje filmowe, ktore wchodzą do kin właśnie w ostatni sierpniowy weekend. Co to za nowości?

Z pewnością słyszałyście o polskiej produkcji Macieja Migasa i Cezarego Harasimowicza "Żyć nie umierać". Po sukcesie "Bogów", Tomasz Kot ma poprzeczkę postawioną bardzo wysoko. Czy podoła roli Bartka, który zmaga się z chorobą i żyje z wyrokiem śmierci odroczonym na kilka miesięcy do przodu?

Nowości filmowe w sierpniu

Głośnym echem odbija się także produkcja francuskiego reżysera pt. "Love". Niekażdemu spodoba się ta koncepcja, ale co bardziej zaciekawieni pewnie zasięgną informacji o filmie na stronie dystrybutora. To film stricte erotyczny, będący zlepkiem kinowych scen o seksualnym rodowodzie. Nieco gorszący, ale niezaprzeczalnie intrygujący!

