Wybierasz się niebawem na urlop i wyobrażasz sobie siebie na plaży, w kapeluszu, bikini i z książką w ręku? Jeśli chcesz zrelaksować w towarzystwie dobrej lektury, zajrzyj do naszych propozycji książek idealnych na lato.

Przedstawiamy 17 letnich publikacji, które warto zabrać na plażę, wycieczkę czy w podróż samolotem. Niektóre z nich na pierwszy rzut oka nic z wakacjami wspólnego nie mają, ale wybrałyśmy je bo są wciągające, istotne, ciekawe bądź zabawne. Każdy znajdzie coś dla siebie, a każdy ma przecież inne potrzeby czytelnicze. Wiemy doskonale, że jednej definicji idealnej książki na lato nie ma.

Nie wyjeżdżasz? Tym bardziej nadrób zaległości w czytaniu!

W ramach naszej akcji Lato z Polki.pl zapraszamy wszystkie z was do tego, byście korzystały z tych kilku słonecznych miesięcy w pełni: modnie ubrane, odpowiednio przygotowane na każdą aurę. Dbamy o propozycje kosmetyczne, kulinarne i książkowe. Nieważne czy wyjeżdżasz za granicę, na Mazury czy spędzasz wakacje w domu! Z pewnością przypadną ci do gustu nasze książkowe propozycje - "Lato na Majorce czy "Toskania, że Mucha nie siada" przeniosą cię w najpiękniejsze zakątki i rejony Europy. W galerii znalazły się fabularyzowane "przewodniki" z opisem krajobrazów w tle oraz lekkie dla duszy i miłe dla oka, dobre kryminały czy reportaże.

Najlepsze książki na wakacje

Oderwij się na chwilę i przenieś do słonecznej Italii czy pachnącej lawendą Prowansji. Skosztuj potraw z Toskanii i podejrzyj jak się gotuje w Grecji! Posmakuj trochę zabawnych historii doprawionych wyśmienitymi dodatkami i... słońcem.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z książkami idealnymi na lato! Niezależnie od tego gdzie i kiedy i czy w ogóle wybierasz się na urlop. Wakacje czas zacząć!

