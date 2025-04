Wrzesień dla dzieci i młodzieży to czas powrotu do nauki. Jeśli i tobie pozostał nawyk powrotu do lektur, czytania itp, w okresie jesiennym, to zachęcamy do zapoznania się z nowościami książkowymi!

Półki będą się lada dzień uginać pod ciężarem zagranicznych kryminałów, książek historycznych i przygodowych. Nie zabraknie jednak kilku pozycji naukowych czy kryminalnych. Dość ubogo jest w kwestii romansów i beletrystyki. Co możemy wam zaproponować z tegorocznych wrześniowych nowości wydawniczych?

Premiery książkowe na wrzesień

To, co wpadło nam szczególnie w oko i mamy nadzieję zabrać się niebawem za recenzowanie tej powieści, to "Bajki, które zdarzyły się naprawdę" Anny Moczulskiej. Książka napisana przez wizętą blogerkę-historyczkę to absolutna nowość również w kwestii samej idei.

Zwyciężczynie i wielkie przegrane, trzpiotki i intrygantki, bohaterki i zdrajczynie, kochanki i dziewice, brzydule, kłamczuchy, trędowate, czarownice – czyli nieznane historie kobiet, które zmieniły los świata.

Kolejną pozycją, z którą chętnie przytulimy się do poduszki to "Strefa interesów" Martina Amisa, który nie boi się podejmować ryzykownych i kontrowersyjnych tematów.

Historyczne wydarzenie zrodziło jedno z najbardziej nieprawdopodobnych rozwiązań fabularnych, oparte po części na faktach, po części na fikcji – miłość SS-mana do żony komendanta obozu w Auschwitz.

Zobaczcie koniecznie przegląd książkowych nowości na wrzesień!

